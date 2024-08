Una oda al color marrón

Para regocijo de los que hacen memes de los kits de iniciación para skaters en todo el mundo, dos de nuestras marcas favoritas se han unido una vez más: Carhartt WIP X Converse. Los frutos de esta unión nos seducirían incluso si fueran absolutamente demenciales, pero desde un inicio tuvimos la sensación de que está colaboración nos ofrecería unos zapatos deportivos verdaderamente neutros en el tono elegantemente terroso y muy característico de Carhartt:

Foto: Luisaviaroma

Carhartt WIP x Converse Chuck 70 Hi ICONS

Las colaboraciones entre marcas nos provocan la misma emoción absurda que el escuchar que dos celebridades están teniendo un romance. Pero, como ocurre con todos los romances orquestados por los equipos de relaciones públicas, a veces la química se vuelve alarmante. (Q.E.P.D. Shell + LEGO®.) En los últimos años, la industria de la moda ha comenzado a ver la palabra “colaboración” como si fuera una mala palabra.

Pero debemos admitir que Carhartt X Converse es un acierto. El choque estético de las marcas no se siente forzado, en gran parte gracias al momento de gloria que le han dado al tono elegantemente terroso, conocido también como el color marrón Carhartt, que ha estado presente en nuestros monos desde siempre:

Foto: Etsy

Mono Vintage Carhartt

Claro, esos Chucks también vienen en diseño de camuflaje, pero ¿cuál es el atractivo de ese terroso tono mostaza? En inglés, se conoce por el nombre técnico de “Hamilton Brown”, que es el nombre del fundador de la empresa. Pero dado que es un color que nos ha acompañado (¿y también a Daniel Day Lewis?) a lo largo de nuestras vidas, preferimos llamarle con nombres como “marrón mostaza”, “mostaza terroso” o simplemente, “el color de las chaquetas Carhartt”.

Ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la marca, que fue fundada hace 132 años en Detroit, Michigan, por un tipo llamado Hamilton Carhartt, quien expandió su negocio al cubrir la necesidad de ropa de trabajo menos sucia que tenían los trabajadores ferroviarios

estadounidenses.

Resulta que ese humilde tono mostaza era el que más potencial de alcance tenía, por lo que no solo llegó a los armarios de un puñado de miembros de la clase trabajadora a fines del siglo XIX, sino que también ocupa un preciado lugar en un archivo lésbico contemporáneo.

En 1992, The New York Times publicó un artículo en respuesta a la entonces floreciente historia de amor entre la marca y el sello discográfico de hip hop de los 90 Tommy Boy Records, recordando cómo Carhartt se comercializaba inicialmente como “justo lo que un hombre necesitaba para vivir en el territorio de Oklahoma, cazar ciervos en Michigan o avivar el fuego en las fábricas del Sr. Carnegie”. En esencia, como el Sam Elliott de la ropa. Pero ahora, según señalaba el artículo del NY Times, Carhartt se estaba convirtiendo en un “accesorio de moda igualmente buscado (nota: no demasiado) por raperos, asiduos a los clubes nocturnos, chicos buenos y los que, por lo demás, visten crónicamente atuendos geniales”, y con respecto al atractivo regional de ese característico color el NY Times agregó, “en Nueva York, los hip hoperos prefieren usar sus Carhartts marrón mostaza y verde olivo con pantalones holgados de pana metidos en unas botas Timberland”.

Otro artículo de ese mismo año en The Buffalo News también abordó el auge de la popularidad de Carthartt como ropa de calle, afirmando: “Pasó con Levi’s y Dickies. Ahora está sucediendo con Carhartt. La clásica chaqueta de lona marrón mostaza ya no es la prenda utilitaria que alguna vez fue”. Se trata de un testimonio de la naturaleza dinámica de ese universal tono marrón.

Es así de icónico y viene en muchas formas:

Foto: Slam Jam

Gorro Carhartt WIP

Foto: Zappos

Camiseta Carhartt K87

Foto: SSENSE

Pantalones Carhartt WIP

Carhartt sigue siendo una empresa familiar, y tanto por mantenerse a lo largo del tiempo como por estar siempre a la vanguardia, se enorgullece de su historia pro-trabajadores y pro-sindicatos. La compañía ha operado durante mucho tiempo de manera muy similar a lo que por definición sería una cooperativa, y en 1905 el Sr. Carhartt implementó un “plan de ganancias” para “hacer que aquellos que me han ayudado a construir este tremendo negocio sean mis socios en él y participen de sus ganancias” (como se ve en el siguiente folleto), proporcionándoles acciones preferenciales:

Foto: Carhartt

En 1911, Carharrt incluso escribió un poema en apoyo a las demandas de sus trabajadores de reducir su jornada laboral que era de entre 10 y 12 horas diarias. Este poema ahora está publicado con orgullo al inicio del sitio web: “Ocho horas significan salarios más altos / Más horas de jubiloso placer / Menos ausencias en la escuela y el patio de recreo…”.

Foto: Carhartt

Se trata casi de una canción marinera, pero ésta es acerca de la fabricación de pantalones duraderos. Cumplió su palabra y continuó proveyéndonos con las prendas más increíbles en color marrón.

Foto: Garmentory

Bolso Carhartt WIP

En la actualidad, Carhartt ha trabajado con marcas como Vetements, A.P.C., Junya Watanabe y otras bajo el nombre “Carhartt WIP” (siendo WIP las siglas en inglés para ‘Trabajo en progreso’). Esta es la marca de la compañía enfocada en el estilo y moda urbanos y sus diseños atienden simultáneamente a dos distintos espíritus: “Sígueme a la carrera de tractores “, y,” ¿Alguien ha visto mi vapeador?”.

Foto: SSENSE

Chaqueta Carhartt WIP

Incluso en su forma más autoindulgente, los diseños de Carhartt parecen ser muy apropiados. ¡Por supuesto que nuestro perro necesita un abrigo!:

Abrigo para perro Carhartt

Sí, queremos que nuestro perro luzca como todo un granjero, y eso es posible principalmente gracias a que este tono marrón es un reflejo comprobado del espíritu de la marca Carhartt: practicidad y versatilidad. Tal como pudimos ver con las manoplas del camarada Sanders en la toma de posesión presidencial estadounidense, el marrón es para toda la gente. El tono marrón de Carhartt permanece con nosotros porque su objetivo principal es sernos de utilidad, sin importar el lugar al que vayamos.

