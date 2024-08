Una serie sobre Hunter S. Thompson se está cocinando

Hunter S. Thompson vivió una vida extraordinaria, bebiendo, fumando y abriéndose el paso a través de importantes trabajos periodísticos drogado y siendo pionero de su propio género de no ficción a lo largo del camino. Ahora, parece que tendremos una serie de televisión sobre el escritor fatal, según el Hollywood Reporter.

Davey Holmes se está preparado para actuar como showrunner de la nueva serie de televisión autorizada por MGM, actualmente titulada Fear and Loathing junto con el guionista Bob Nelson. Holmes, quien tiene todo un contrato con MGM TV, actualmente trabaja como showrunner para la serie Get Shorty del canal, y trabajó como productor ejecutivo en Shameless, Pushing Daisies, y en In Treatment anteriormente.

«Davey es tremendamente talentoso y ha demostrado que puede desarrollar programación de calidad que puede resonar con los espectadores», dijo Mark Burnett, presidente de MGM Television, en una declaración.

Mientras ya ha habido un número de películas enfocadas en la vida y obra del escritor – una de ellas protagonizada por Bill Murray , y dos protagonizadas por Johnny Depp – esta seria la primera serie sobre Thompson.

Antes de su muerte, Thompson recorrió la parte más oscura de Las Vegas, agarró la fiesta en el Derby de Kentucky y salió con los Hell’s Angels, entre miles de otras escapadas en el nombre del periodismo. Lo que es más increíble, fue que él estaba borracho, pacheco y de cualquier manera fuera de sus sentidos constantemente – un hábito que mantuvo mientras era reportero, e incluso cuando se sentaba a escribir.

Fear and Loathing está actualmente en desarrollo, y todavía es muy temprano para saber cuándo llegará la serie a la pantalla pequeña o quién llevará el papel del escritor. Depp probablemebte daría una costilla por la opotunidad, pero el fanático de HST probablemente ya está un poco viejo para seguir canalizando su ídolo alcohólico.

