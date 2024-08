Uñas con glitter a lo Bad Bunny: lo queer arrasó en Lollapalooza Chile 2019

Es cierto que todavía existen un montón de prejuicios alrededor de los conceptos de lo femenino y lo masculino. Pero el trap parece estar ayudando a borrar los límites entre géneros. Los tres días que duró Lollapalooza Chile 2019 estuvo marcado por lo queer: artistas como Gianluca o Polimá Westcoast presumieron una manicure multicolor y también gran parte de los asistentes lució rostros y peinados con glitter y más gemas que Thanos.

***

Julio y Javiera. Foto por Carlos Molina.

Julio y Javiera son mejores amigos desde el primer año del colegio. Nos contaron que desde el 2016 que vienen a Lollapalooza juntos. Tal como otros entrevistados durante los tres días del festival, coincidieron en que este año la parrilla estuvo más débil, aunque también agradecieron que se le diera espacio a shows de artistas nacionales e internacionales de música urbana, como Tomasa del Real y Bad Gyal.

NOISEY: Qué buen corte. ¿Te lo hiciste especialmente para Lollapalloza?

Julio: Fue especialmente para el Lollapalooza. Igual quería como resaltar. Y dije así: Brillos no, porque todos van con brillos. Entonces quería hacer algo extravagante, fuera de lo común. Entonces decidí y me hice esto.

Es como una pelota de fútbol…

Julio: Es un leopardo.

Javiera: ¡Es un leopardo!

Julio: Igual tenía ganas de teñirme el pelo. La cosa es que buscando en Pinterest me apareció una foto como con un loco de leopardo. Entonces fue una opción, igual me lo quería teñir de otro color. Al momento de decidir que me haría, dije: Ya, me voy a hacer el leopardo.

¿A quién vinieron a ver hoy?

Julio: A Bad Gyal, Portugal. The Man y a Years & Years.

Javiera: Vine a ver a la Bad Gyal, a Years & Years y ayer (viernes) vinimos a ver a Kendrick. ¡Kendrick lo mejor de Lollapalooza!

¿Qué van a ver ahora?

Javiera: Ahora vamos a ir a ver a Tomasa del Real.

¿Qué te parece este año comparado a otros?

Javiera: Este año igual estuvo… Es que a mi igual me gusta mucho Kendrick, es lo único que salva así brígido. Pero años pasados ha estado mucho mejor.

***

Nicolás (aros de argolla) y Gonzalo (pelo fuscia). Foto por el autor.

Nicolás y Gonzalo nos contaron que desde el 2014 esperaban que el trío británico Years & Years fuera parte de Lollapalooza Chile. Este año ese deseo se cumplió. “Vengo a todos los Lolla porque me gusta, porque siento que además de ser mi festival favorito y que estén mis bandas favoritas, es como un espacio de autoexpresión donde me siento libre, donde puedo hacer lo que me gusta. No solo es música, es una experiencia”, nos dijo Nicolás, de aros con forma de argolla y uñas color turquesa.

NOISEY: ¿Te hiciste las uñas especialmente para Lollapalooza?

Nicolás: Sí, sí, sí. Quería como tener harto brillo y todo eso. Porque igual siento que —por ejemplo— en la calle no me siento cómodo usando estas cosas, pero aquí en Lolla sí. En la calle igual me siento incómodo, siento que me miran mucho. Pero acá como que todo el mundo anda con brillitos, como que nadie te mira feo, como que todos andamos en la misma onda.

Gonzalo: Yo me puse unos brillitos nomás. Una cosa poca.

Bad Bunny y otros traperos ha ayudado a romper el canon.

Nicolás: Sí, sí.

Gonzalo: Como que se envió un poco lo gay hacia lo heterosexual. Yo igual antes era un tipo que me pintaba las uñas. Hace como dos años atrás salía siempre con las uñas pintadas, pero me aburrí. Hoy día, como en Lolla uno puede hacer lo que uno quiera, me las pinté. Pero no me pinto las uñas en verdad.

¿Qué más van a ver?

Nicolás: El día de hoy [sábado] a Years & Years y mañana los Arctics Monkeys.

Gonzalo: 1975; Troye Sivan, que lo espero pero con todo; y un par de deejays, y que cierra Tiësto también. Pero mañana es como el día intenso.

***

Bastián y Ramón. Foto por el autor.

Afuera del Perry’s Stage, antes de empezar el show de la española Bad Gyal, estaban Ramón y Bastián. Ambos, padre e hijo, contaron que viajaron 460 kilómetros, desde Coquimbo a Santiago, para ver solo a una banda de las que se presentaba el sábado en Lollapalooza.

NOISEY: Hola. ¿Qué vinieron a ver?

Ramón: A Bring… ¿Cómo se llama?

Bastián: Bring Me The Horizon, una banda de metal sencillo, pero envolvente.

¿Nada más?

Ramón: Yo vengo por el Bring Me nomás… Los demás que hay hoy día no me gustan mucho.

¿Compraron la entrada solo para hoy o para los tres días?

Ramón: No, por hoy día nomás.

¿No van a ver nada nada más?

Ramón: No.

Bastián: A Steve Aoki.

Ramón: Aaaah, no me habíai dicho…

¿Lo han pasado bien?

Ramón: Seee. Bueno, bueno el festival.

***

Rodrigo y Joel. Foto por el autor.

Los pololos Rodrigo y Joel compraron sus entradas antes que se supiera la parrilla (Early Bird). Si bien comentaron que se sintieron decepcionados cuando vieron el cartel, eso no fue impedimento para lucir sus mejores outfits durante tres días en el Parque O’Higgins. Y tampoco para relajarse al ritmo de Ziggy Marley. “La parrilla en cierta medida me decepcionó. Pero también es parte de”, afirmó Joel. “La verdad es que el cartel de este año no me complace mucho. Pero creo que es una súper linda experiencia venir y descubrir grupos que no conoces, caminar, recorrer el parque y encontrarse con sorpresas. Me parece una experiencia súper entretenida a pesar de que los artistas que se presenten no estén dentro de mi playlist habitual”, afirmó Rodrigo.

Noisey: ¿En qué consiste tu maquillaje para este sábado?

Joel: Tengo glitter y unas gemas de colores. Hice una fila gigante, en un stand, para que me las pusieran.

¿Qué van a ver hoy?

Joel: Ziggy Marley y Twenty One Pilots

Rodrigo: Yo hoy me voy a dedicar a recorrer, a descubrir y a pasarlo bien. Y mañana me interesa ver a Arctic Monkeys.

***

Ilmato. Foto por el autor.

Uno de los que estuvo saltando y cantando en primera fila el show del peruano A.Chal, fue Matías Vial, más conocido como Ilmato (@ilmato_), joven y talentoso fotógrafo y realizador de videoclips que ha trabajado con Gianluca (“Vortex”), Young Cister & Polimá Westcoast (“PLOP”), Princesa Alba (“Boy tú no haces bien”) y Paloma Mami (detrás de cámaras de “Fingías”).

NOISEY: ¿Qué shows has visto en Lolla, lmato?

Ilmato: C. Tangana, Fever 333, Kidd Keo, Kendrick, Jorja Smith, Post Malone, Paloma, Rosalía, eso. No sé si se me pase uno.

¿Cuál te sorprendió?

El que más me sorprendió, a pesar de que era un grupo que no conocía, fue Fever 333. Increíble el desplante, especialmente del vocalista, el Jason. Y los tres estaban súper locos. El show fue increíble. Tenía un manejo del escenario así, paah, le pegaba al suelo con el micrófono, hacía piruetas, se puso a tocar con las baquetas. Fue increíble, mucha energía, pasaba de mosh en mosh. Fuera de eso, bueno Kendrick estuvo increíble, C. Tangana y Kidd Keo también se disfrutó. En general todos los grandes: Post Malone, Paloma, Jorja y Rosalía.

El año pasado, junto a Jhordan Romero (@jotar.r), lmato sorprendió con el proyecto audiovisual Ilmato & JotaR, donde deconstruye la música urbana. “Buscamos romper un poco con lo esperado, hacer cosas innovadoras, que rompan con lo clásico que vemos en la música urbana, tanto en la parte musical como la visual. Con Jhordan estamos estudiando diseño y nos aprovechamos de ese desplante para meter las gráficas, la estética que conocemos, la que estamos estudiando”, contó Ilmato.

Casi completamente de negro, en la segunda jornada de Lollapalooza, lmato presumió una edición limitada de las Air Max 95 y una camiseta con diseño de Betty Boop. “La mayoría de mi ropa es de ropa usada. Hoy ando con unos pantalones sueltos, de tela, formales. Cinturón de hebilla grande, plateado, anillos, cadenas, cueros, colgantes de cuello; ciertas influencias más punk. Eso me gusta hacer: mezclar la formalidad, y ciertas cosas más elegantes, con cosas más callejeras”.

***

I. Aliaga e I. Videla. Foto por el autor.

Ignacio Videla (@nacdenacho) e Ignacio Aliaga (@nachomsky_) no solo disfrutaron de los shows de Gianluca, Polimá Westcoast, Post Malone y Kendrick Lamar. También tuvieron que trabajar. Y harto. Ellos son los fundadores de Trap2Day (@trap2daycl), un medio especializado en cubrir la escena del trap nacional e internacional. El domingo, después del show de Rosalía, aprovechamos de compartir un rato con estos estudiantes de periodismo sobre su proyecto y también su experiencia en el festival.

Noisey: ¿Cómo surge la idea de Trap2Day?

Ignacio Aliaga: Nació de un examen que teníamos para la universidad, para taller de tele. Elegimos el trap porque a todos los del grupo nos gustaba. Y fuimos al Cine Arte Alameda, porque teníamos que conseguirnos cuñas. Allá entrevistamos a Gianluca, la Princesa y al Cea. Y el Cea, puta, nos dio como todo su shout-out, nos dijo: ‘ Hermano, nadie está haciendo está hueá, nadie está haciendo entrevistas a los traperos chilenos, nadie está cubriendo la escena. Así que denle con todo’. Y eso fue el medio suport como para que esto funcionara.

¿Qué shows has visto en Lollapalooza?

Ignacio Videla: Gianluca, Kendrick Lamar, Post Malome, Polimá Westcoast y Lenny Kravtiz.

Ignacio Aliaga: Obviamente a Kendrick Lamar, que es como el artista más brígido que estuvo en el Lolla. A los cabros igual; Gianluca; al Dref; al Poli, que estuvo con el Cister y el Pablo, que también rompieron, hermano. Pero Kendrick fue el punto más alto del Lolla, un show dinámico, hermano, terrible de bueno, de lo mejor que yo he podido ver en la escena de rap-trap. También estuvo bueno Post Malone. Y eso más que todo, hermano

¿Qué cobertura realizaron?

Ignacio Aliaga: Entrevistamos a Gianluca y Kidd Keo. Pero también fuimos a cubrir el show del Poli, el show de C. Tangana y lo que más se podía el show de la Paloma. Y eso, hermano, todo lo que más se pudiera del trap en Lolla.

¿Cuál show les sorprendió?

Ignacio Videla: Paloma Mami, por lo que pasó: no se podía entrar [de lo lleno que estaba]. Y Kendrick Lamar, que lo vi así vuelto loco. Después de Kendrick Lamar nada podría ser bueno. Muy bueno Kendrick Lamar.

Ignacio Aliaga: Yo creo que me sorprendió que al show del Poli llegaran nueve mil personas y se repletara la cancha del Movistar Arena. Sobre todo me sorprendió por la hora: era súper temprano, un cuarto para las dos de la tarde, recién llegando la gente. Y la gente respondió la raja en apañe al trap chileno. Eso me sorprendió caleta, hermano, que a pesar de la hora, apoyó caleta la gente.

¿Qué le faltó a la parrilla?

Ignacio Aliaga: Quizás más trap. O quizás el real trap, como alguien podría decirlo. Si tuviera que resumirlo en un nombre, faltó Pablo Chill-E. No como invitado de artista, sino que como artista invitado de la producción.

Ignacio Videla: Pablo Chill-E. Pero si son vivos lo van a poner el próximo año, 2020.

Conéctate con Noisey en Instagram.