Los uniformes conceptuales están influyendo en las marcas más famosas del fútbol

Cuando comenzó a reinventar los uniformes de fútbol a través de la lente de la alta costura, Marlon Feeney-Thompson, también conocido como SETTPACE, no tenía idea de cuán grandes serían sus diseños. Juventus en colaboración con Gucci y Adidas; un uniforme de Nigeria inspirado en Dolce & Gabbana; el equipo nacional francés en asociación con Dior: hermosos e improbables, si no imposibles. Son ideas que despertaron la imaginación de los fans del fútbol y el mundo de la moda.



“Básicamente, comencé porque acababa de terminar la universidad y quería hacer algo”, dice Marlon. “Tenía una buena capacidad para el diseño gráfico y ese tipo de cosas, pero entonces me dije: ‘nadie se va a fijar en mí si me dedico a hacer cualquier proyecto de diseño gráfico’. Luego pensé: ‘¿Qué me gusta? Bueno, me gusta el fútbol y la moda’”.

Después de publicar algunos de sus diseños en Instagram, las cosas realmente comenzaron a despegar. El número de seguidores de Marlon se disparó y la gente comenzó a preguntarle dónde podía comprar sus uniformes. Si bien no los vendía, pronto descubrió que alguien más lo hacía. “Hay un proveedor chino en algún lugar que literalmente está haciendo mis uniformes y vendiéndolos por cientos de dólares”, se ríe. “De uno de los uniformes de Gucci que hice, me siguen enviando fotos de personas que lo usan. Entonces pienso: ‘¡¿De dónde lo sacaste ?!’ Alguien, en algún lugar, está haciendo dinero con esto, pero no hay nada que pueda hacer al respecto”.

Aunque alguien más se esté beneficiando de las ideas de Marlon, sus uniformes conceptuales ayudaron a lanzar su carrera como diseñador, que desde entonces se convirtió en una actividad a tiempo completo.

Andy Slater, también conocido como Xztals, ha tenido una experiencia similar. Sus diseños incluyen colaboraciones de ensueño entre clubes europeos de renombre y marcas de culto como Barcelona y Supreme, PSG y BAPE e Inter Milan y Cactus Plant Flea Market. También creó una gama de uniformes de la Juventus basados en las portadas de los álbumes de Kanye West.

Cuando le preguntaron cómo fue que se había dedicado a crear los uniformes conceptuales, dijo: “Recuerdo haber comenzado cuando era niño. Literalmente solo dibujaba uniformes, era muy básico. Recuerdo dibujar uniformes de clubes locales y visitantes, y el tercer uniforme. Eran simplemente garabatos. Hace un par de años estaba en internet y vi a un chico haciéndolo. Entonces pensé: “Me encantaría intentarlo”. Tenía experiencia en diseño gráfico y sabía cómo usar Photoshop, así que empecé a jugar. En realidad acabo de arrancar desde ese punto; básicamente se apoderó de mi vida”.

Con Instagram como su currículum, Andy también ha convertido el diseño en un trabajo a tiempo completo. Antes de la final del Playstation FC del año pasado —una especie de final de la Champions League alternativa que incluye futbolistas y creadores de contenido, celebrada en el Wanda Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid—, Andy y Marlon fueron comisionados con el diseño de los uniformes. Ambos vieron a Yaya Touré y Andrea Pirlo salir al campo con diseños de Xztals y SETTPACE, respectivamente. El concepto se había convertido en realidad, antes de volver a filtrarse en la fantasía, cuando ambos uniformes estuvieron disponibles brevemente en FIFA Ultimate Team.

Impulsados por las mejoras en la tecnología del diseño digital, junto con el auge de las redes sociales, los uniformes conceptuales realmente comenzaron a ganar popularidad a mediados de la última década. Como una de las mentes detrás de Football Shirt Collective, un blog y un mercado para diseñadores emergentes, Mike Maxwell ha estado siguiendo la escena casi desde el principio. “Recuerdo que hace unos cinco años había una diseñadora llamada Nerea Palacios, cuyo nombre de usuario era @iwanttoworkfornike“, cuenta. “Ella creó uniformes conceptuales de Game of Thrones, pero pasó de idear el concepto a crear los uniformes, y luego consiguió un trabajo con Under Armour. Así que los usó para nutrir su currículum y esa fue una de las primeras veces que realmente vi una explosión de la escena”.

No hace mucho tiempo, las grandes marcas como Nike y Adidas realizaban el diseño de los uniformes de fútbol casi siempre de manera interna. Ahora, cualquier persona con acceso a Photoshop y una plataforma de redes sociales puede mostrar diseños atrevidos frente a una audiencia enorme y obtener opiniones instantáneas. Durante gran parte de la última década, una queja común entre los fans del fútbol ha sido la saturación de uniformes de la misma plantilla; atuendos que, año tras año, solo experimentan pequeñas variaciones, o diferentes clubes y equipos nacionales cuyas camisetas provienen del mismo diseño repetitivo.

Muchos fans comenzaron a anhelar los diseños más cargados de los años 80 y 90, pero con un nuevo giro. “El aficionado moderno del fútbol está aburrido de los mismos uniformes producidos por los grandes fabricantes”, cuenta Rob Lacey, fundador del sitio web Concept Kits. “Volviendo a los años 80 y 90, si nos fijamos en el uniforme de la Euro 88 de Holanda, el plátano magullado del Arsenal o incluso la camiseta de portero de Estonia de 1997 —que es absolutamente demencial—, muchas prendas ya tenían la creatividad que ha alimentado muchos de los diseños actuales”, agrega Maxwell.

Como alguien que “nunca tuvo un ojo artístico ni ningún interés en el diseño” al crecer, pero que ha coleccionado uniformes desde hace mucho tiempo, Lacey puede dar testimonio de cómo los uniformes conceptuales han democratizado el proceso de diseño. “La respuesta que hemos recibido con nuestros diseños es realmente asombrosa… nunca pensé que crecería y se convertiría en esto”, dice. Del mismo modo, la reacción contra los uniformes de plantilla ciertamente no se limita a la Premier League. “Los uniformes conceptuales son tan populares porque, temporada tras temporada, los fans a menudo se sienten decepcionados con las nuevas camisetas de sus clubes”, cuenta Clément Gouëset, entusiasta de los uniformes conceptuales y cofundador de la agencia de diseño francesa Graphic UNTD. “Los aficionados que saben cómo hacer uniformes conceptuales tienen una audiencia muy abierta”.

Si bien estos atuendos otorgan a los diseñadores la libertad de no apegarse a las dimensiones reguladas con las que las marcas y los clubes se ven obligados a trabajar, parte de la diversión es llevar un elemento de lo fantástico a las convenciones familiares. “A pesar de todo, nos damos cuenta de que una camiseta debe respetar ciertas reglas para ser creíble”, explica Gouëset. Aunque hay un elemento de libertad y escapismo en los diseños no convencionales, la popularidad de los uniformes conceptuales también se debe a su capacidad para reflejar la relación del fútbol no solo con la moda, sino con una cultura más amplia. “En la FIFA —e incluso en la Fantasy Premier League, donde puedes crear tu propio uniforme— los uniformes conceptuales se han convertido en una gran parte de la cultura de los videojuegos, por ejemplo”, dice Maxwell. “Se está volviendo cada vez más dominante y permea todas las facetas diferentes de la sociedad”.

Al mirar los uniformes de fútbol esta temporada, parece que los clubes y las marcas están comenzando a notarlo. Si bien un pequeño grupo interno de diseñadores, expertos de marketing y ejecutivos tienen más probabilidades de reflejar las prioridades naturales de una marca (diseños poco arriesgados o “seguros” que probablemente no amenacen el potencial comercial), la popularidad de los uniformes conceptuales ha demostrado que muchos aficionados buscan algo completamente diferente. Esta temporada, varios clubes han lanzado uniformes más audaces, lo cual es un cambio notable en comparación con versiones anteriores. El homenaje al plátano magullado del Arsenal, el uniforme de visitante inspirado en la cultura Mod del Chelsea, la camiseta de visitante de rayo de la Roma y la gama de uniformes experimentales de Nike: ya sea en su estilo retro, colores llamativos o diseño gráfico, es evidente la influencia de los uniformes conceptuales.

Del mismo modo, varias marcas han lanzado colaboraciones con clubes de fútbol que podrían haber surgido fácilmente de la imaginación de un creador de Instagram. Sin duda, el auge de la ropa casual jugó un papel en la colaboración de la Juventus con Palace del año pasado y del PSG con Jordan del año anterior, pero los uniformes conceptuales ampliaron los horizontes de lo que parece posible. “Creo que los clubes y las marcas están prestando mucha más atención de la que les gustaría admitir”, sugiere Marlon. “He visto uniformes en los últimos años que han tenido influencia directa de algunos de los diseñadores conceptuales”.

Dado que cada vez más diseñadores emergentes se están incorporando a empresas y hallando trabajo en la industria gracias a sus uniformes conceptuales, la transición de las grandes marcas a diseños más audaces debería ser un proceso natural. Además de desarrollar una carrera gracias a los diseños de sus uniformes, Andy Slater trabajó con el director de una de las mayores marcas a nivel mundial, quien le pidió que lo asesorara sobre qué rumbo tomar con sus camisetas de fútbol. “Creo que realmente les ha llegado… Estaba pensando: ‘¿Por qué me preguntan esto a mí?’”, se ríe. Mientras tanto, Rob Lacey ha trabajado con un club de la Football League y varios equipos ajenos a la liga lo han contactado para colaborar directamente en el diseño de uniformes.

Pero ahora que las marcas y los clubes se han dado cuenta de que existe una gran demanda de algo novedoso y que, después de años de uniformes de plantilla, la tendencia parece trasladarse de vuelta a los uniformes de diseño similares a los que definieron los años 80 y 90, ¿acaso los uniformes conceptuales tienen los días contados, si el diseño gráfico, los colores estridentes y los patrones ondulados se vuelven comunes?

Es incierto, aunque siempre habrá nuevas vías que los diseñadores emergentes pueden explorar. Podrían inspirarse en artistas como Killa Villa y FOKOHAELA, quienes han hecho realidad la fantasía. Scott McRoy, el hombre detrás de Killa Villa, diseñó una serie de uniformes de fútbol inspirados en la cultura del hip-hop, mientras que Jason Lee, conocido como FOKOHAELA, colaboró con Ian Wright e hizo una camiseta única personalizada del Arsenal para el rey de la moda del fútbol, Hector Bellerin.

Si bien los diseñadores emergentes deben tener cuidado al crear y vender sus uniformes —el uso de insignias o logotipos de los clubes ha provocado órdenes de cese y suspensión— las marcas parecen haber aceptado tácitamente que los diseñadores conceptuales han dado nueva vida a la industria. En cuanto al porvenir de los uniformes conceptuales, Andy Slater tiene una de las visiones más sorprendentes para el futuro. “Muchos diseñadores conceptuales crean sus propios clubes”, explica. Él mismo creó una camiseta para el Xztals FC. “Casi se ha convertido en una gran cantidad de clubes que la gente apoya fuera del fútbol, si eso tiene sentido”.

¿Crear un club de fútbol a partir de un uniforme conceptual? Realmente sería toda una revolución.

