La Universidad de Cambridge está utilizando el hip hop para tratar la depresión

Según el departamento de psiquiatría de la Universidad de Cambridge, las líricas que contiene el hip hop podrían servir para tratar enfermedades mentales tales como la depresión o la esquizofrenia.

De acuerdo con el diario The Lancet Psychiatry, canciones como «The Message» de Grandmaster Flash & The Furious Five o «Juicy» de Notorious BIG, han sido de gran ayuda como parte de la terapia con pacientes depresivos, ayudándoles a encontrar una vía de escape a su encierro emocional.

Como diría Biggie, «spread love, it’s the Brooklyn way».

