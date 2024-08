Universo Positivo: cuando gracias al VIH te encuentras a tus mejores amigos

Son siete rostros y siete nombres. Son tan distintos que probablemente no serían amigos de no ser por algo prácticamente invisible que está presente en sus cuerpos: todos ellos son seropositivos. Se conocieron en la Clínica Especializada Condesa, donde reciben tratamiento, un lugar muy sui generis para tejer relaciones de amistad. Para ellos vivir con VIH no ha sido una tragedia —como cuentan las películas de los años ochenta sobre el tema— sino una oportunidad de formar lazos, de autorreconocerse y de ayudar a otros a través de diversos grupos de apoyo.



Cuando hablan de sus historias no lo hacen desde el punto de vista de la victimización: han aprendido a incorporarla a sus rutinas diarias, pero sobre todo, a empoderarse a partir de este diagnóstico. Su misión es compartir este empoderamiento y transmitir un mensaje a otros chicos: si bien el VIH puede cambiar tu vida, estos cambios no son necesariamente negativos. Su voz es fuerte y clara; insisten en el diagnóstico oportuno como una manera de tomar las riendas de sus vidas, que el vivir con VIH sólo es una característica más en sus vidas y ello no los limita ni define.

Detrás de cada uno de ellos hay una historia: se enteraron de su diagnóstico de muy distintas maneras. Algunos de ellos, como Hugo y Rafael, supieron de su condición al hacerse pruebas de rutina. Otros, como Marisol —la única mujer de este grupo— se enteró de una manera bastante más intempestiva: un exnovio, quien ya se encontraba en etapa de SIDA, le dijo que se hiciera un chequeo, porque era muy probable que ella también estuviese contagiada. “A mí me diagnosticaron en julio del año pasado. Mi exnovio me dijo que quería que yo estuviera bien, que me hiciera la prueba. Al principio me resistí, pero él insistió en la importancia de tener un diagnóstico oportuno. Finalmente me hice la prueba y en efecto salió positiva”.

Ángel, por su parte, se enteró en un stand de pruebas rápidas en Zona Rosa, hace ya 13 años. Al recibir la noticia cayó en un estado de negación durante 5 años, sin tocar el tema ni hablarlo con nadie. “Yo sabía que era positivo, pero me sentía súper bien, así que no me importaba, lo evadí por completo. La manera en que entendí la magnitud de su importancia fue en una cama de hospital, 5 años después cuando ya tenía SIDA”.

Álvaro, el extranjero del grupo, es otro caso especial, pues llegó a México para estudiar una maestría. Al solicitarle a su médico que le hiciera los exámenes de rigor antes de iniciar su viaje de estudios, fue como se enteró de su diagnóstico. “Lo importante de la labor que hacen lugares como Clínica Condesa es que le dan atención a personas que podrían encontrarse desprotegidas. Es considerada una “clínica santuario”, es decir, te atienden aunque seas extranjero y no tengas documentación o tu estatus migratorio sea complicado. México es un país muy amigable y abierto en ese sentido.

Actualmente, todos ellos son indetectables, es decir, su nivel de carga viral en la sangre es prácticamente nulo. Y buscan, a través de la visibilización del tema, que otros jóvenes le pierdan el miedo a hacerse la prueba, a concientizarlos de que si se apegan a un tratamiento de manera correcta la vida puede continuar prácticamente normal: entre amigos, con una vida relajada y llena de risas y buena onda. Todos tomaron las riendas de sus vidas y se nota en su manera desparpajada de conducirse.

Si tú eres VIH positivo o no lo eres —o no lo sabes— y quieres informarte más sobre el tema, ellos estarán dispuestos a ofrecerte una charla honesta, agradable, y resolver todas las dudas que tengas al respecto. Sin dramas. Sin temores innecesarios. Pero sobre todo: en un ambiente que te hará sentir que la vida no sólo no se acaba, sino que vivir con VIH y llevar un diagnóstico correcto puede empoderarte como tal vez nunca te imaginabas.

Contáctalos a través de redes sociales:

Facebook: Universo Positivo A.C.

Twitter: @UpositivoAC

@PaveloRockstar