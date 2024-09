Uno de los pilotos de Germanwings se habría quedado fuera de la cabina antes del accidente

La operación de rescate e investigación en los Alpes franceses continúa abierta. La policía estudia ahora las causas del accidente de avión que tuvo lugar este martes y que acabó con la vida de sus 150 pasajeros.

Un Airbus A320 se estalló en una región montañosa en el sureste de Francia, justo antes de las 11 de la mañana, con 144 pasajeros a bordo y seis miembros de la tripulación. El vuelo, de la compañía Germanwings, cubría el trayecto Barcelona (España) a Düsseldorf (Alemania).

El accidente ocurrió a 90 millas al norte de Niza, entre las ciudades de Digne-les-Bains y Barcelonette. Según los informes, el impacto tuvo lugar después 8 minutos de descenso, y al parecer no emitió ninguna señal de emergencia. La caja negra del avión ya ha sido recuperada y actualmente está siendo investigada.

Según ha publicado The New York Times, las grabaciones de voz de la cabina indicarían que uno de los pilotos se encontraba fuera de la cabina durante el descenso del A320 y que ya no consiguió volver a entrar.

Una fuente militar que participa en la investigación de la tragedia aseguró al Times que durante la primera parte del vuelo se escucha a los pilotos en una conversación «muy tranquila y relajada», pero que luego según el audio uno de los pilotos entra en pánico, por no conseguir entrar de nuevo en la cabina.

«El hombre está fuera, llamando a la puerta y no obtiene respuesta», describe el investigador al The New York Times. «Y luego empieza a golpear la puerta con más fuerza. No llega a haber respuesta… Se puede escuchar como intenta echar abajo la puerta».

En una rueda de prensa el miércoles, el director de la Oficina de Investigaciones y Análisis francesa (BEA), Rémi Jouty, señaló que habían podido sacar información de la primera caja negra. No obstante, añadió que «por el momento, no tenemos pruebas suficientes para apoyar una hipótesis sobre las posibles causas del siniestro». Jouty dijo que la BEA consiguió extraer un archivo de audio de la cabina del avión, pero no quiso revelar el contenido del mismo.

«En este momento, no estamos descartando ninguna hipótesis», dijo Jouty. Sin embargo, se mostró ‘optimista’ y añadió que confían en que, que trabajando en cooperación con sus instituciones homólogas en Alemania y España, tienen esperanza de encontrar la segunda caja negra.

Imagen de la «caja negra» del avión siniestrado. Imagen vía Bureau d’Enquêtes et d’Analyses.

El CEO de Germanwings, Thomas Winkelmann, anunció en Colonia, Alemania, que algunos vuelos han sido cancelados porque miembros de la tripulación no querían volar por razones personales, y ha afirmado que esto es «comprensible».

«Somos una pequeña familia», ha asegurado Winkelmann. «Todo el mundo conoce a todo el mundo en Germanwings.»

La lista completa de pasajeros y miembros de la tripulación a bordo aún no se ha publicado, pero no se espera que haya supervivientes.

Al menos 72 de los 144 pasajeros se cree que eran de nacionalidad alemana. Entre ellos, viajaba un grupo de 16 estudiantes y 2 profesores del Instituto Joseph Koening de Haltern am See. Los estudiantes habían participado en un progama de intercambio en un colegio cercano a Barcelona.

Germanwings, la aerolínea de bajo coste propiedad de Lufthansa, ha ofrecido a las familias de los estudiantes volar hasta el lugar del accidente, pero de momento ningún familiar ha aceptado la propuesta.

El Gobierno de España ha señalado, por el momento, que 51 personas tenían nacionalidad española. Por su parte, el secretario del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, Philip Hammond, ha informado que al menos tres ciudadanos británicos se encontraban a bordo del avión. También había pasajeros de otras nacionalidades como Colombia, México, Japón, Israel, Argentina, Venezuela y EEUU. Además, dos bebes también podrían estar en el avión cuando éste se precipitó.

La canciller alemana Angela Merkel, y los presidentes Francois Hollande y Mariano Rajoy visitaron el sitio de la tragedia, donde se les informó sobre la operación de búsqueda y agradecieron la labor de los equipos de rescate

Se trata del peor desastre de avión en la Europa occidental de los últimos siete años. El avión fue reparado el día antes del accidente, pero Lufthansa ha negado que esto tenga alguna relación con el incidente.

La Casablanca ha afirmado que no hay sospecha de terrorismo.

La periodista de VICE News, Melodie Bouchaud, ha colaborado en este reportaje.

Este noticia fue publicada originalmente el 25 de marzo a las 8:10h EST (12:30h GMT)