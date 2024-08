Unos policías acosan a PUSHA-T en el video para «If You Know You Know»

El nuevo álbum de PUSHA-T producido por Kanye, DAYTONA ya tiene su primer video. El clip oscuro, trémulo e inclinado al retrato es para la abridora «If You Know You Know» y apareció en Spotify esta mañana. La plataforma de streaming lo mantiene como exclusiva, así que tienes que dar clic aquí para verlo. Las imágenes granuladas muestran a Push siendo detenido por la policía a punta de pistola.

El rapero de Virginia Beach se ha mantenido en los titulares desde que lanzó DAYTONA hace tres semanas. Declaró en una entrevista con Vanity Fair la semana pasada que su querella salvaje con Drake ya se acabó. Cuando el entrevistador Dan Adler le preguntó qué tan meticulosamente había investigado su diss track «The story of Adidon», Push respondió con lo que seguro fue media sonrisa: « La gente en serio me ama, hombre. La gente me ama y la gente es muy traicionera. La gente es tan traidora, hermano, es muy raro«.

