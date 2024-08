Urtikaria Anal: 13 años de la banda más pervertida y sucia de México

Son trece años de depravación por parte de Urtikaria Anal. Trece años en los que la banda más pervertida y sucia de México no ha parado de llevar su pornogore por el mundo, propagando en sus letras violaciones, asesinatos, horror y sexo explícito; incluso montando en sus tocadas, desde 2009, como recuerda Pedrofilo Manic Surgeon (guitarrista), shows sadomasoquistas, gracias a un séquito de bailarinas que con el tiempo fueron conformando.

“Fue algo que surgió para uno de nuestros aniversarios. Queríamos sorprender a nuestros seguidores”, explica Pedrofilo. “Para conseguir a las chicas tuvimos que ir a distintos congales de la ciudad. Muchas no estaban interesadas en trabajar con nosotros, pero hasta que convencimos a una que sí era roquera, ella fue quien estuvo haciendo el show en varios de nuestros eventos”.

La banda comenzó en 2005, en Santa Catarina, Nuevo León. Explica Pedrofilo que, para aquel entonces, existía una escena más activa que solía hacer shows caseros, en los que se presentaban bandas de street punk, black metal, death, etcétera.

“En ese tiempo yo tocaba en otra banda con los que hoy en día son Carnage of Humans, y en una de esas tocadas, Karnez Gore [vocalista], me comentó que quería hacer una banda de pornogore, a la cual, tiempo después, hablamos con Fangorexxx [baterista] para que se nos uniera”.

Sin embargo, y como sucede con muchos grupos que duran más de lo esperado, la alineación de Urtikaria Anal, a lo largo de estos trece años ha sufrido cambios.

“El primer baterista y bajista no estuvieron muy involucrados con el proyecto, querían hacer un pedo más punk. Solo Karnez y yo nos enfocamos en hacer canciones de pornogore”, menciona Pedrofilo. “Después, como en 2005, entró Fangorexxx en la batería, y a los dos años Motaro Grind Killer se encargó del bajo. Tocamos con esa alineación hasta 2011. En 2015 fue cuando ingresó Nacho [luchador independiente de nombre Kentai, y también voz de Amnesty] a ser el nuevo vocalista, todo porque Karnez ahora vive en el Estado de México, aunque algunas ocasiones, sí nos llegamos a presentar con él al frente”.

Y el pornogore, precisamente trece años atrás, no era un estilo musical muy conocido en el Estado de Nuevo León, y mucho menos había grupos que lo ejecutaran, por lo que Urtikaria Anal se convirtió en uno de los proyectos pioneros dentro de los circuitos del metal y grindcore regiomontano, contando hasta el día de hoy con la publicación de Divine depravation (Asenath Records, 2008), Kamikaze orgy (Asenath Records, 2013), la participación en un disco tributo ( Demoniados: ¡Tributo bandas mexicanas!, Mutante, 2015) a la banda de Juan Brujo, Brujería, con la canción de “Anti Cristo”; junto a otros splits y compilados. También, a raíz de su aparición, rápidamente comenzaron a formar parte de festivales como el Masacre Fest, Morbid Fest, Brutal Masacre Fest, llegaron a compartir escenario con la controversial Sabrina Sabrok, y hasta aparecieron en una película mexicana independiente de nombre Amado (Marcelino Calzada, 2011).

“La única banda que yo sabía que tocaba gore en Monterrey era Dismenorrea”, recuerda Pedrofilo. “Sin embargo, grupos ligados al pornogore, podías encontrar sus discos en el mercado Fundadores. Con base en eso fue surgiendo la idea de hacer algo que no era tan común en las propuestas de acá. Lo que sí se escuchaba mucho era death, grindcore y crust; incluso nos visitaban bandas como Disgorge, C.A.R.N.E., Anarchus o Cacofonía”.

Otro punto llamativo y con el cual, para quienes no están dentro del mundo de esta música extrema, son los nombres violentos u ofensivos que suelen tener las bandas, por lo que Urtikaria Anal, desde sus comienzos, no se ha salvado de censuras.

“Por el puro hecho de llevar la palabra anal en nuestra banda, en diversas ocasiones nos han censurado. Por ejemplo en Facebook, pero sobretodo en eventos ‘culturales’ y de la radio, donde no podemos pronunciar nuestro nombre completo”, dice Pedrofilo. “No sé si esto pase porque el género que tocamos no es nada popular, pero en muchas ocasiones también en los flyers no llegan a poner el nombre completo. Eso nos pasó en la gira que hicimos con Brujería en 2007, específicamente en Chihuahua y Torreón, donde aparecíamos sólo como Urtikaria”.

Pero a pesar de esto, una banda como Urtikaria Anal, y sobre todo un estilo como el pornogore, tiene influencias que van de: distintos géneros de la pornografía; libros de Marqués de Sade, Valérie Tasso, Henry Miller y Petronio; a películas como Tokyo gore pólice (2008), Ichi the killer (2001), Hellraiser (1987), Guinea pig (1985), Evil dead (1981), Nekromantik (1987) y Holocausto caníbal (1980); sin dejar de lado los videojuegos más violentos o revistas sensacionalistas y de nota roja como Alarma!

En el presente, el denominado pornogore, pero sobre todo las bandas mexicanas que lo interpretan, tienen buena reputación dentro de la escena mundial, donde parecieran ser de culto, y regularmente distintas agrupaciones del país salen de gira por el viejo continente, donde existe, en Republica Checa, un festival ligado al género y otros estilos brutales: el Obscene Extreme Festival. Urtikaria Anal llegó por primera vez en el año 2009 a este festival, posterior a que, recuerda Pedrofilo, supo de él en un DVD, y mandó un correo electrónico a la organización pidiendo una oportunidad para abultar su line-up. Ellos mismos, los oriundos de Santa Catarina, Nuevo León, sin ni siquiera saber dónde quedaba ese país o hablar un buen inglés, se gastaron cada quien alrededor de 30 mil pesos para únicamente tocar en el Obscene Extreme Festival, donde su presentación quedó como una de las más recordadas para muchos de quienes siguen esta música.

“En esos años sólo había Myspace y Fotolog, todos los contactos se daban por e-mail, tampoco había celulares con cámara e Internet”, dice Pedrofilo, que se ríe al recordar esto. “Nosotros no fuimos la primera banda mexicana en tocar en el Obscene Extreme… fueron Rotteness de Cancún, en 2001; sin embargo, Urtikaria Anal ha participado en las ediciones de 2009, 2013 y 2015”. Y continua explicando el guitarrista: “Ya para el 2011 comenzaron a ir más bandas de México. Para nosotros la experiencia fue muy buena, por lo cual hemos podido hacer tres tours seguidos por Europa en 2015, 2016 y 2017. De hecho aún conservamos amigos de aquel primer viaje, en 2009”.

Incluso, Urtikaria Anal, como una banda underground e independiente, en 2017 salió dentro de una lista de agrupaciones mexicanas que más estuvieron de gira, siendo el único grupo ligado al gore.

“Ya tenemos mucho tiempo en esto. Esa es la razón por la que ahora tenemos distintos contactos y hemos podido salir de gira lo más que se ha podido. Eso nos hizo participar en alrededor de setenta shows en menos de nueve meses. La verdad sí nos sorprendió mucho salir en ese ranking”.

Urtikaria Anal acaba de celebrar un aniversario más (el 12 de mayo, en el Café Iguana Metal de la ciudad de Monterrey) junto a sus bandas amigas y que mantienen una escena como Violent Encounter, Human Grinder, Brutal Pig, Spit On Your Grave y Autofagia Death; demostrando que seguirá siendo un proyecto fiel a un estilo musical que año con año ha venido tomando fuerza, aun cuando para los fanáticos más cerrados, esto quiere decir que se “ha comercializado”, haciendo que muchos “intenten triunfar tocando música estrepitosa, rara, llamativa”. No obstante, Pedrofilo y compañía, siguen conservando su estilo propio, ese espectáculo llamado Erotic Strip Bondage, con el cual han llevado las presentaciones de pornogore, a que se conviertan en un performance cómico, morboso y divertido, lleno de salvajismo.

“Al show sadomasoquista con el tiempo le pusimos nombre, sólo queríamos relacionarlo más con el bondage y la sumisión”, explica Pedrofilo. “Por lo pronto queremos seguir vigentes, llegar a más ciudades de México y más países, sobre todo a Latinoamérica, a donde únicamente hemos podido ir a Colombia; también esperamos lanzar un nuevo disco, porque los últimos tres años sólo nos la hemos pasado andando de gira”.

