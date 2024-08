Usain Bolt jugará partido de leyendas con el Manchester United

No es ningún secreto que Usain Bolt intentará probarse como futbolista profesional o amateur ahora que se ha retirado oficialmente del atletismo. Tampoco es ningún secreto que el jamaiquino, aún el hombre más rápido del planeta, es fanático de hueso colorado del Manchester United. Sin embargo, por más famoso y exitoso que Bolt haya sido corriendo es bastante probable que jamás llegue a jugar al nivel de la Premier League. Pero al menos podría codearse con leyendas del club que tanto ama.

El próximo 2 de septiembre se planea llevar a cabo el partido de vuelta entre las leyendas del Barcelona y Manchester United. La «ida» se jugó el 30 de junio en el Camp Nou, encuentro en el que los Red Devils se impusieron 3-1 con goles de Jesper Blomqvist, Karel Poborsky, y Dwight Yorke.

De recuperarse de la lesión que sufrió hace unos días durante su última carrera en el Mundial de Atletismo de Londres, Bolt compartiría la cancha con jugadores como Paul Scholes, Edwin van der Sar, Phil Neville, y Denis Irwin.

Recordemos que en el pasado cercano, Bolt comentó que sería «un futbolista promedio, no voy a decir el mejor del mundo, pero sí bueno, más o menos como Wayne Rooney» (aún no queda claro su Bolt intentó elogiar al inglés o burlarse de él amigablemente). Pero por más que Bolt quiera destacar en el balompié, su representante Ricky Simms dice que el jamaiquino está más para jugar a un nivel de la League One o League Two.