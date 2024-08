Usamos una prueba para saber si las mujeres están representadas en el cine igual que los hombres

Este artículo fue creado en colaboración con Lifetime TV.

¿Todavía te preguntas si la desigualdad de género en el cine existe? Bueno, para esto tenemos la prueba de Bechdel, la cual nos indica si una película incluye a personajes mujeres de una forma completa y no estereotipada. Esta prueba apareció en 1985 en el cómic Dykes to Watch Out For de la ilustradora gráfica Alison Bechdel. La prueba puede parecer algo muy sencillo pero empezó a hacerse popular por la gran cantidad de películas que no la pasan. Por ejemplo, ni Avatar, Gravity o The Shining la pasan.

Para pasar la prueba de Bechdel las películas deben tener, por lo menos, dos personajes mujeres con nombres propios. Estas dos mujeres tienen que platicar sobre algo que no sea hombres. La prueba no se trata solamente de que existan mujeres sino de saber si existen por sí mismas y no alrededor del hombre.

La cuestión va más allá de si un personaje habla o pasa la prueba, pero, desafortunadamente, el test sí ha funcionado como un indicativo muy fuerte. A través de los años la prueba se ha ido modificando, haciendo distintas versiones y logrando que se extienda la idea de Bechdel.

En México, con excepción de Cindy la Regia (estrenada en el 2020), ninguna de las películas más taquilleras de la última década fue dirigida por una mujer. Y las mujeres históricamente han sido una minoría en roles claves del cine, como guionismo, producción y edición. Ninguna mujer directora fue nominada a los premios Oscar 2020, demostrando la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

Para entender mejor cómo eso afecta a lo que se ve en la pantalla, analicé algunas de las películas más vistas del 2019 en el país y las sometí a la prueba Bechdel.

No Manches Frida 2

No Manches Frida 2 se centra en dos aspectos de la vida de la protagonista: su carrera y su futuro matrimonio. En toda la película solamente existe una escena en la que dos mujeres hablan de un tema que no sea de hombres: cuando la directora informa sobre el riesgo de cerrar. Lo que viene después es una competencia patriarcal entre dos hombres por el amor de Lucy, esto absorbe completamente la trama.

Existen otras mujeres adultas en la historia: Camila (una colega de Lucy), y una stripper. Ambas están hipersexualizadas y sin una función clave en la trama. Pareciera que están para cumplir una cuota de género. Lucy, la protagonista, es prudente y “angelical”. Estos dos extremos parecieran que son las únicas formas de existir para mujeres. La película termina como nos imaginamos, Lucy se casa y tiene hijos; además “pasará el resto de sus días” con el hombre que ama.

Veredicto: Pasa la prueba, se salva por una escena.

Mirreyes contra godínez

Mirreyes contra Godinez desarrolla una de las tramas más viejas en la historia del cine: las peleas de una familia rica para quedarse con una herencia. Una vez que muere el viejo patriarca de una familia de empresarios de —obviamente— Monterrey, los empleados buscan una forma de mantener la empresa a flote, lo cual los lleva a una serie de conflictos con una familia de mirreyes dispuestos a no ceder nada.

Michelle, la hija de la familia, es la única persona con una pasión auténtica por algo: el diseño de zapatos. Una pasión frustrada por las expectativas que se tienen sobre ella por ser mujer. Así surge el tema de las tradiciones empresariales y cómo estas siempre están dominadas por hombres. Sin embargo Michelle y Nancy, una empleada de la fábrica, resultan ser las dos personas más dedicadas y dispuestas a salvar la empresa con su espíritu emprendedor. Pareciera que hasta aquí todo está bien, pero no hay que dejar de mencionar que al inicio de la película las capacidades de Nancy se basan mucho en su sexualidad. Esto la hace parecer tonta aunque después se muestre que ella es clave en la empresa familiar.

La película también retrata las tensiones que surgen cuando dos grupos de distintas clases sociales se encuentran. Mirreyes contra Godínez tiene una falsa moraleja: las diferencias pueden ser superadas siendo el factor clave la atracción heterosexual. Ya que se terminan formando parejas.

Veredicto: Mirreyes contra Godínez pasa la prueba de Bechdel gracias a una única escena en la que dos mujeres —Nancy y Michelle— hablan sin la presencia de los hombres, sobre un importantísimo tema: senos y cómo hacerlos ver más grandes. Todo esto en un lugar muy original: el baño de mujeres.

Cabe mencionar que la película tiene más protagonistas hombres que mujeres.

Historia de un matrimonio

La película habla profundamente de la soledad de algunas relaciones. Pero me pregunto, ¿es real que en medio de un divorcio la protagonista no llame a una amiga?



Nicole, la protagonista; es un retrato muy humano de uno de los motivos por los cuales hay pocas mujeres en puestos de poder y de toma de decisiones: ha dedicado los últimos años a ser mamá y a los deseos y ambiciones de su marido. A pesar de ella ser una actriz talentosa, su marido es un “genio” y la vida del matrimonio ha girado en torno a él. Cuando ella finalmente decide terminar con la relación y perseguir sus propios proyectos y ambiciones, sus deseos son incomprensibles para él.

La película representa lo que le pasa a muchas parejas, llevan tanto tiempo juntas que no saben quiénes son ni cómo podrían ser diferentes. Todo esto es exacerbado por la industria megamillonaria de divorcios.

Con mujeres en cine y televisión todavía sin ser reconocidas con grandes premios, y con el doble de críticos hombres que mujeres en la industria, la experiencia de Nicole parece todavía más real: no vivimos en un mundo donde se reconoce a las mujeres.

Veredicto: Historia de un matrimonio obviamente no pasa.

El Irlandés

Esta es la típica película de hombres hecha para hombres, con un cast casi de puros de hombres. En la película sí hay más mujeres (las esposas), pero solo hay un personaje real femenino y es la hija de Frank. Ella habla solamente seis palabras en una película de tres horas y media. Teniendo esto en mente ya sabemos que la película no solamente no pasa la prueba sino que es una de las peores de esta lista.



Peggy, la hija del sicario Frank Sheeran, aparece en la pantalla por menos de diez minutos, con una sola función en la historia: ser testigo silencioso a la inmoralidad de la vida de su padre.

Sí, ya sé que es una película de gangsters, sin embargo el mismo Scorsese ha incluido a mujeres cautivadoras e inteligentes en sus películas, solo basta con recordar a Karen Hill en Goodfellas. Y bueno, las gangters también han sido invisibilizadas en el mundo real, aunque haya una lista de mujeres inmiscuidas en el mundo real de crimen de los Estados Unidos como Bonnie Parker, Arlyne Brickman y Kathryn Kelly; que seguramente vivieron ese mundo desde una óptica distinta.

Habría que preguntarse por qué no las retratan a ellas.

Veredicto: No pasa.

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame es la película más taquillera en la historia del cine. Si bien este fact puede ser que no sea tan alentador para algunas personas al menos no lo están haciendo tan mal. Endgame sigue a los Avengers mientras intentan revertir “The Snap”, un proceso del villano Thanos que ha destruido la mitad de vida en el universo. Los aspectos emocionales más conmovedores se centran en la naturaleza finita de la existencia y el paso de tiempo. Los personajes luchan para dejar personas atrás y se confrontan versiones futuras y pasadas de ellos mismos.

Varios de los personajes principales son mujeres: Nebula, Gamora y Black Widow. Todas son clave y sus luchas son universales. Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson, es el ejemplo más claro de un personaje con un potencial que es limitado por el hecho de ser mujer. Una líder que se sacrifica por todo el mundo ya que, como se menciona en la película, ella no tiene familia.

A pesar de ser un personaje clave, Black Widow nunca ha sido protagonista de su propia película, ni tiene su propio argumento bien desarrollado, es como si fuera un accesorio a las tramas de otros personajes, nunca siendo el centro totalmente.

Aunque las mujeres son “centrales”; lo que pasa con Endgame es que ellas hablan menos y ocupan menos tiempo en pantalla.

Veredicto: Esta película sí pasa la prueba.

La prueba de Bechdel no es la prueba definitiva de la paridad de género pero sí es un punto de partida para cuestionarnos qué contenidos se están produciendo y, sobre todo, estamos consumiendo.