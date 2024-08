¿Usar el Master Tempo de tus CDJs afecta a tu calidad de audio?

¿Sabías que usando el Master Tempo en tus CDJs se arruina la calidad del sonido de la música que tocas? Esta pregunta la lanzó el DJ y productor francés Sebastién Leger en sus redes sociales recientemente, incitando al debate en torno al uso de esta herramienta que permite modificar la velocidad de tus tracks sin alterar el tono original con el que la canción se produjo.

«Lo que hace [el Master Tempo] es que cuando aceleras o frenas el pitch de tu track, «estira» los BPMs de tu música en tiempo real y mantiene el tono original, dando como resultado un audio poco natural. Solo abre tus oídos», mencionó.

«Así que probablemente lo usas por que quieres mezclar armónicamente (…) pero si te importa realmente tener calidad del sonido y no un audio apachurrado, definitivamente tienes que dejar de usar esta opción. (Va igual para el modo « Beat» de Ableton, mejor usa la opción de «re-pitch»)» agregó.

Además, añadió que en los buenos tiempos de los vinilos, no podías usar master tempo ya que simplemente no existía y nadie lo necesitaba. Por lo que se abre la reflexión en torno a las nuevas herramientas que nos ofrecen los equipos digitales de mezcla. ¿Vale la pena sacrificar el audio con tal de buscar una mezcla armónica? ¿O sería mejor desde un inicio buscar tracks que no sean tan distintos en tonos ni velocidades y que no requieran de este botón mágico?