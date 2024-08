Usé un cristal ‘maldito’ una semana y esto pasó

Cuando las ventas de moldavita se dispararon el año pasado, Michelle Ferris supo de inmediato que se debía a TikTok.

“Antes de TikTok, [la piedra moldavita] no era popular, excepto para algunos coleccionistas”, me dijo la dueña de una tienda de cristales en Seattle. Ferris pasó de vender una moldavita cada pocas semanas a vender casi cinco piezas al día.

En el mundo de los cristales curativos, la moldavita es una tectita conocida por atraer poderosas y buenas transformaciones a la vida de las personas que las guiarán por un “camino más elevado”.

Cuando Ferris comenzó a usar la moldavita, experimentó una enorme oleada de energía, dijo. Al parecer, esta sensación es tan común que tiene un nombre: el hormigueo de la moldavita.

El supuesto poder de la moldavita puede ser lo que llamó la atención de los usuarios de TikTok. Luego empezaron a circular videos de la mala reputación del cristal, por alterar la vida de las personas. En estos videos, los TikTokers cuentan entre lágrimas las cosas malas que les ha causado la piedra, desde accidentes automovilísticos hasta rupturas amorosas e incluso la muerte de algún familiar.

Stephanie Porth, una estudiante de Nueva York, publicó uno de esos videos en TikTok. En los seis meses desde que comenzó a usar un anillo de moldavita, su perro murió y perdió a algunas personas importantes en su vida.

El video de Porth, que alcanzó los 3,5 millones de visitas en junio, sorprendió a algunas personas que tienen perros en la sección de comentarios. Pero en realidad ninguno piensa que la moldavita está maldita.

Porth notó que mucha gente percibió su video como algo negativo. “Pero no entienden la situación a su alrededor”, dijo. De hecho, Porth cree que la moldavita cumplió su propósito de traerle cosas más positivas a su vida: su familia adoptó un perro y ella hizo un nuevo amigo.

Keegan, una chica de 19 años de Nashville, que prefiere usar solo su primer nombre para mantener su vida profesional separada de su cuenta de TikTok, tiene sentimientos similares.

“La mala reputación de la moldavita también es culpa mía. Y me siento mal por eso”, dijo. En abril, la TikToker hizo una serie de videos virales sobre las cosas malas que le pasaron después de usar unos aretes de moldavita.

“Terminé con mi novio”, declaró entre lágrimas en un video de TikTok grabado en su auto, con sus aretes de moldavita. Desde entonces, el video ha sido visto 6,8 millones de veces.

“Perdí a mi padre”, anunció en otro video donde sale parada frente a un coche fúnebre. El video alcanzó los diez millones de visitas.

Keegan me dijo que tuvo un ataque de nervios en su coche después de romper con su novio, cuando de repente recordó el meme de la moldavita maldita. Así que sacó su teléfono e hizo un TikTok al respecto. De igual manera, el video sobre la muerte de su padrastro fue una forma divertida de lidiar con su pérdida.

Después de que sus videos explotaran, tuvo que explicarle a su audiencia que la moldavita en realidad no estaba maldita: la salud de su padrastro se había deteriorado debido al cáncer cerebral y su relación no iba bien de todos modos.

“Pienso mucho en eso, no puedo creer que haya dicho algo así en internet, que le haya echado la culpa a una piedra”, admitió. “Las bromas sobre estas cosas le han creado una reputación negativa. La gente cree que va a matar a todos. Pero no, no lo hará”.

Molly Donlan, una maestra de reiki y yoga que incorpora la curación con cristales en su práctica, lleva una moldavita en su cuello casi todos los días.

“Veo los cristales como guías que te ayudan a cruzar el camino hacia la nueva etapa de tu viaje”, dijo, y agregó que los cristales no están ahí para “bombardear tu vida”.

“Siempre me gusta describir el propósito de la moldavita como una ayuda que te lleva desde el punto actual al destino de tu vida”, dijo Donlan. “Así que realmente te ayuda a hacer los cambios que están alineados con el llamado de tu alma”.

Donlan también cree que muchas de las afirmaciones en TikTok son extremadamente exageradas. Ferris, la dueña de la tienda de cristales, está de acuerdo. Los cristales, ya sean moldavitas o no, nunca actuarán en tu contra, no lastimarán intencionalmente y no causarán situaciones devastadoras, dijo.

Si bien los entusiastas de los cristales defendieron la reputación de la moldavita, tenía curiosidad de probarla por mi cuenta. Quería saber si arruinaría mi vida o me traería buena suerte. Entonces, compré un anillo de moldavita, lo convertí en un collar y lo usé durante una semana. Esto fue lo que pasó.

Compré un anillo de moldavita y lo usé como collar durante una semana para comprobar si es cierto que trae mala suerte. Collage: VICE / Imágenes: Koh Ewe

Día 1

Mi primer día usando el collar de moldavita estuvo libre de incidentes.

Día 2

Salí a correr con mi anillo de moldavita y creo que de regreso a casa pisé una rana. En caso de que el significado de este acontecimiento no esté claro, le tengo fobia a las ranas. No me atreví a mirar al suelo para confirmar mi miedo y salí corriendo en un momento de pánico. También intenté acariciar a un gato callejero y no se dejó. Bastante devastador para alguien que cree que puede comunicarse con los animales.

Día 3

Una vez más, no pasó nada extraordinario ese día. Mi editor me llamó para decirme que estaba enfermo, y aunque el cristal maldito no me trajo mala suerte, comencé a preguntarme si la maldición estaba cayendo sobre las personas que me rodeaban.

Día 4

Fui a cenar con amigos y entré en pánico porque me ardía la garganta y mi amiga estaba contando que a varias personas de su trabajo les había dado COVID. Esa noche decidí hacerme la prueba.

Día 5

Se suponía que ese fin de semana estaría muy ocupada, entre entrevistas de Zoom, hacer algunos quehaceres y ver a mis amigos. Pintaba para ser un día muy divertido, pero también caótico. Después de hacerme la prueba de COVID-19, que requirió que me pusiera en cuarentena durante casi una semana, todos mis planes se cancelaron. Por primera vez desde que tengo memoria, mi fin de semana estuvo completamente libre de planes. Tuve que quedarme en la casa, pero estaba libre.

Me di cuenta de que mis fines de semana siempre estaban llenos de actividades y quehaceres, y eso consumía todo el tiempo que podría haber pasado relajándome. Ese fin de semana en cuarentena fue la relajación y el descanso que tanto necesitaba.

Día 6

Para el domingo, había descansado bien pero me sentía un poco inquieta, lo que me dio la motivación que necesitaba para planificar un boletín de noticias personal y un podcast, y volver a la acuarela, básicamente, todos los proyectos que tengo en mente pero que nunca tengo el tiempo ni el espacio mental para considerarlos realmente. Ese día, también me enteré de que no tenía COVID-19, lo que significó que había cancelado todos mis planes en vano. Sin embargo, no puedo decir que me arrepiento; mi fin de semana idílico fue increíble. Tampoco pude evitar imaginar que tal vez esta era la forma de la moldavita para limpiar mi agenda.

Día 7

Otro día sin incidentes, el último antes de que me quitara el anillo de moldavita. Para ser honesta, me decepcionó un poco que no sucediera nada tan extremo. O quizás necesito darle más tiempo.

“Lo difícil de una semana es que si ocurren cambios, es posible que estés demasiado cerca de ellos para notarlos”, dijo Donlan cuando le hablé de mi experimento. “A veces, los efectos son visibles de inmediato y otras veces no se nota mucho. Pero cuando miras hacia atrás en tu vida, un año o seis meses después, te das cuenta de cuántas cosas han cambiado para mejor”.

Stina Garbis, médium profesional y curandera de cristales, me dijo que cree que los cristales funcionan más con tu estado de ánimo y experiencias, en lugar de golpearte con cambios inesperados. La moldavita puede ayudar en particular a quienes tienen objetivos claros, pero les resulta difícil implementarlos.

Primero, ten una idea clara de tu objetivo y los posibles obstáculos, luego permite que la moldavita haga su magia y se deshaga de esos obstáculos, dijo. Básicamente, se trata de practicar más la atención plena, lo cual casi siempre es una buena idea.

“Se trata de tu mentalidad y lo que obtienes de tus sesiones cuando usas tus cristales”, dijo.

Me gusta pensar que la moldavita me ayudó a tomarme un descanso durante el fin de semana y me obligó a comenzar con proyectos personales que he estado postergando. Aunque mi experimento de una semana llegó a su fin, quiero mantener mi moldavita por más tiempo, solo para ver qué más me tiene preparado. ¿Qué es lo peor que puede pasar?

Sigue a Koh Ewe en Instagram.