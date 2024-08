Vale la pena despedirse de una mascota: una charla con una funeraria de animales

Este artículo forma parte de la serie Vivo de los muertos, co-creada con cerveza Indio, en la que exploramos historias de gente que se gana la vida gracias a la muerte.

En los últimos años, el negocio de los servicios fúnebres para mascotas ha crecido alrededor del mundo. Comprender la pérdida de una mascota, a fin de cuentas, puede ser tan pesado o profundo como el mismo dueño comprendió la relación que tenía con ella. Cuidar de un ser vivo, indistintamente, te hace quererlo, preocuparte, y perderlo puede llegar a ser terriblemente doloroso.

En México, una de estas empresas que buscan generar consuelo a los dueños de mascotas es Pets in the Sky. Hablé con Jonathan Uriel Ledesma, gerente de la compañía, quien dijo que si bien la empatía de los círculos que te rodean es importante, pocas personas comprenden realmente el dolor de perder una mascota amada. Y de ahí mismo nace el proyecto: uno de los fundadores de este servicio de cremación perdió una mascota que decidió incinerar, para descubrir que, en vez de ceniza, le habían dado tierra. De ahí entendió que la necesidad de una despedida digna a la compañía de un animal trata de cerrar ciclos como cualquiera lo necesita. Jonathan me contó de consuelos, urnas de lujo y cómo él percibe el valor de una despedida a una mascota, y por qué un servicio como el de Pets in the Sky, para muchos, termina siendo necesario.

VICE: ¿Cómo se consuela a una persona que perdió a una mascota?

JL: Principalmente hay que tener mucha sensibilidad y respeto para las mascotas y para la familia, también mucha calidez y tacto. La verdad es que ayuda que en algún punto de tu vida hayas tenido una mascota para poder entender el dolor de una pérdida de ellos. Hay gente con la que sí puedes hablar pero hay otras que quieren estar en su duelo. En el momento en que se hace el certificado de cremación es cuando la gente se comienza a abrir para hablar de cómo se siente.

El 99% de todas las mascotas que entran aquí es por cáncer, las demás son por vejez, atropellamiento, diabetes, eutanasia, etc. Al final, los clientes se van agradecidos por el tacto, por el respeto, por la sensibilidad y por todo lo que les ofrece la empresa; y claro, regresa a casa su pequeño aunque sea en la urna.

Entre los servicios que ofrecen, están las urnas ecológicas que son compostables.

¿Qué tipos de urnas ofrecen?

Manejamos la ecológica que es la “Bios”. Se trata de una urna de cartón corrugado y adentro se meten las cenizas, se planta y en la parte de arriba viene la composta. Nosotros aquí en las instalaciones les damos a escoger una semilla puede ser laurel, pino, jacaranda, etc. Al momento de plantar va creciendo la raíz, rompe el vaso, baja las cenizas y es abono para la alimentación de su árbol.

Manejamos 3 conceptos biodegradables: tierra, mar y rio. En tierra es una esfera y se planta (en ésta no les damos semilla, los clientes tienen que poner la planta) y la pueden poner en una maceta o en un jardín, se desintegra dentro de una a doce semanas, dependiendo del estado, y cuando se desintegra la misma ceniza es abono para la alimentación de su planta.

En mar es igual una esfera la cual se lanza al mar, se desintegra en uno a ocho minutos por sus tipos de sales aglutinantes vegetales, y sirve como comida para peces, no contamina el mar y obviamente las cenizas se van hacia abajo del mar. En río se lanza la esfera, igual se desintegra de uno a ocho minutos, y también sirve como comida para peces y no contamina el río. Es el mismo concepto entre río y mar solo que uno es agua salada y el otro es agua dulce.

La sala del último adiós de Pets in heaven.

¿Por qué es importante despedirte de una mascota?

Primero como agradecimiento por toda la fidelidad, las risas, los enojos, por todo lo que dan porque ellos no esperan nada a cambio. Por eso se merecen que se les de un adiós digno con nosotros y por eso se llevan una urna bonita. Y también para cerrar un ciclo, para dejarlos ir.

¿Tienen algún tipo de religión o filosofía con respecto a la muerte de los animales?

Aquí entran todos, de cualquier religión, de la raza que sea; recibimos clientes de cualquier estrato social e incluso contamos con paquetes de ayuda económica para aquéllos que no pueden costear por completo el rango de nuestros servicios. A fin de cuentas, es un tema de dar acceso también a que todos puedan despedirse de un ser querido de manera digna y respetuosa. Lo importante es darles la tranquilidad de que si van a regresar con su mascota.

Tenemos dos salas de último adiós. En ellas, está un ventanal, se abre la cortina y les damos la opción de que ellos vean cuando la mascota entra a la plancha del horno para que se sientan tranquilos y vean que realmente regresan con su mascota.

¿Qué hace la gente para despedirse de sus mascotas?

Hemos visto muchos rituales, a veces vienen hasta 14 personas a despedir a una mascota, traen incienso, grabadora y le ponen música, rezan, les gritan, traen cuadros de las mismas mascotas, gente se ha desmayado.

Cuando se va por la mascota a domicilio, hemos visto que la familia está en círculo y cuando llegan los chavos que la recogen, los meten al círculo, se agarran de la mano y empiezan a rezar. Es increíble cómo la gente ya ama a las mascotas, ya se vuelven parte de la familia. Aquí hemos cremado cuyos, hurones, ardillas voladoras, gallos, patos, perros, gatos, pericos.

Nosotros, por nuestra parte, recibimos a los clientes con una condolencia: “Me enseñaste el significado de la lealtad, contigo aprendí que nunca hay que olvidar a quien has amado, por eso y mucho más siempre dejarás una huella en mí corazón. En Pets in the Sky sentimos mucho tu perdida y agradecemos personalmente la confianza al dejar en nuestras manos a tu mejor amigo”.

Antes de terminar, Jonathan me comenta que cuentan con planes de previsión para quienes desean adelantar los costos de cremación de una mascota que posiblemente pueda fallecer. También, dice que Pets in the Sky tiene una visión de contribuir a la comunidad, donando un porcentaje de cada servicio a la fundación Amor sin Raza para el rescate de perros callejeros. Yo, por mi parte, solo puedo pensar en que me hubiera gustado hacerle una despedida así a Arnold, el perro de mi infancia.