Valentina Moretti: la DJ trans que está rompiendo esquemas

Valentina Moretti tiene 25 años y es originaria de San Luis Potosí. A pesar de ser joven, ha luchado por abrirse camino en un medio que no suele ser amable con las mujeres. Pero su lucha (y también su éxito) ha valido el doble, porque si para las mujeres cisgénero el mundo de la música puede ser difícil, lo es aún más difícil para las personas trans. Demoliendo prejuicios y contra todo pronóstico, hoy su nombre resuena como una de las mujeres que están cambiando la manera en que se hace música.



Platiqué con Valentina sobre sus luchas, la personal y la profesional, y sobre cómo —poco a poco— se está haciendo de una voz y un sonido propio.

Videos by VICE

VICE: ¿Cómo te definirías?

Valentina Moretti: Feliz, juguetona, misteriosa, fuerte y valiente.

¿En qué consistió tu formación y tus primeros acercamientos con la música?

Mi padre era baterista de una banda de rock y desde pequeña tuve mucha curiosidad por sus discos y sus instrumentos, así que tomé como primer instrumento la batería. Lamentablemente mi padre no pudo enseñarme, pero tomé clases. Tiempo después, cuando tenía 15 años decidí tomar clases de piano, las cuales fueron muy importantes para mi formación musical. Pero además de lo estrictamente musical también me ayudaron en lo personal. La música me ayudó a seguir adelante.

Musicalmente, ¿quiénes son tus role models?

Kraftwerk, Chemical Brothers, Klaus Nomi, Jean-Michel Jarre, Cocteau Twins, The Doors, David Bowie, Michael Jackson y Madonna.

Supe que hace poco estrenaste sencillo con Emilio Acevedo, mejor conocido como “Sonido Lasser”.

Ha sido algo increíble en todo el sentido de la palabra. Recuerdo que yo escuchaba sus canciones en la secundaria como “Miedo” y “El Bar Provoca” de “Maria Daniela y su Sonido Láser” y por su puesto “Pontiac Firebird 82”, de su proyecto Lasser Drakar, así que cuando empecé a trabajar con él ¡simplemente no podía creerlo! La verdad que he aprendido mucho gracias a Emilio y estoy muy agradecida por todo su apoyo y paciencia. Es una gran persona y tengo muchas ganas de seguir trabajando con él. ¡Te puedo adelantar que tenemos un segundo sencillo en camino!

Hablemos un poco más de ti. ¿Te consideras una insignia de la comunidad LGBT, particularmente de la comunidad trans?

Personalmente no me considero una insignia como tal; creo que aún me faltan cosas sociales por realizar para llegar a eso. Pero definitivamente me encanta apoyar, dar consejos, ¡Y dar abrazos! Me han escrito muchas veces pidiéndome ayuda o incluso a veces buscan una amiga en mí y cada vez que pasa eso de verdad lloro por que automáticamente me conecto con esa persona, pues yo pasé por lo mismo, momentos de soledad y miedo que no le desearías a nadie. Es por eso que aprovecho cualquier oportunidad para ayudar y tratar de construir caminos en donde no los hay.

¿Es pública tu identidad sexogenérica?

Sí lo es, aunque te cuento que muchas personas no lo saben, pues no estoy “cargando una bandera todo el tiempo” y en lo personal no me gustan las etiquetas. De hecho me han llegado a preguntar “si es un truco publicitario para levantar mi proyecto musical”.

¿El mundo de la música electrónica es “amable” o abierto con las personas trans?

Me gustaría decir que es abierto, pero como en todo, hay personas buenas y educadas y otras pues… no tanto.

¿Has recibido algún tipo de discriminación por ser una mujer trans?

Mira si te digo que no, te mentiría. Es un tema muy delicado y hay que tratarlo con mucho cuidado y respeto. Yo invito a todas las personas que leen esta entrevista a que investiguen por su cuenta, se eduquen en el tema y respeten porque en serio que si todas las personas viviéramos en armonía todo sería mejor.

Yo sufrí discriminación de muchas maneras, pero cuando realmente me dolió y me partió en dos fue cuando vino de mis seres más queridos. Fue un momento muy triste y confuso para mí. No lograba entender cómo alguien con quien había compartido mi vida podía darme la espalda. Y me refiero a alguien de mi familia. Lo peor es lo que esto puede llegar a causarte como persona, ya que te encuentras en los momentos más difíciles de tu vida y no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos, realmente a nadie, solo tú con tus propias fuerzas y así salir adelante. Me ha costado mucho estar en donde estoy ahora y no ha sido nada fácil, he pasado por situaciones que no le desearía “ni a mi peor enemigo”. Incluso intenté rendirme en muchas ocasiones, pero al final lo logré y aquí estoy. Es por eso que siempre intento darle fortaleza a las personas que pasan por momentos similares, por que como sabes muchas terminan suicidándose o en ambientes muy tóxicos.

¿Tu identidad como mujer trans de alguna forma ha influenciado tu arte?

Yo creo que el arte va más allá de un género o de alguna etiqueta, tiene que ver con sentimientos muy profundos y momentos que solo como artista puedes entender. Tiene que ver con nuestros miedos, deseos, momentos bellos e incluso a veces no tiene que ver con nada es simplemente el hecho de crear, de expresar algo que no se puede con palabras.

¿Y consideras que tu trabajo en el mundo de la música abre la oportunidad a que otras personas trans persigan su sueño en este ámbito?

¡Por supuesto! Cada vez somos más las personas trans que estamos haciendo música o alguna actividad relacionada. He tenido la oportunidad de platicar con algunas mujeres transgénero que quieren iniciar en la música y me hace muy feliz el poder ayudarlas, es algo que me llena de vida ya que yo no tuve quien me apoyara en su momento.

¿Qué es lo más nuevo de Valentina Moretti y dónde podemos escucharlo?

Estoy estrenando mi nuevo EP “Wanted Spacegirl” y lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales.

¿Hasta dónde te has visto llegando con tu música? ¿Dónde sueña Valentina con llevar su sonido?

Más que llevar mi música a algún lugar, mi sueño es unificar a través de mi música, sueño con un mundo en el que todos podamos bailar en paz siendo quienes somos y respetándonos unos a otros, siempre creando, aportando y apoyando, nunca destruyendo.