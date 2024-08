Valesuchi celebra el Día de la Mujer con este mix de productoras latinoamericanas

Hace tan solo un par de semanas atrás, la DJ y productora chilena Valesuchi logró visibilizar una problemática que parecía, hasta aquel entonces, pasar desapercibida dentro de la industria de la música electrónica.

Ahora, la selectora radicada en Río de Janeiro ha preparado una sesión bastante especial para los colegas de Crack Magazine. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Valesuchi ha decidido congregar 20 tracks elaborados por productoras latinoamericanas en un mix al que nombró Latin American women in music. Un verdadero recorrido por el ingenio sónico de la mujer parida en América Latina, donde se rinde tributo a todas aquellas hacedoras de música ocultas a lo largo del continente.

Videos by VICE

“Veo esta relación especial entre mujeres y la música, una nueva/antigua clase de brujería. Hay un profundo hechizo en todos estos tracks y pienso en todas estas mujeres como profesoras con herramientas electrónicas, traduciendo quiénes son en una habitación secreta dentro de sus casas”, le contó Valesuchi a Crack con respecto a la inspiración detrás del mix.

Latin American women in music cuenta con tracks de Ana Helder y Juana Molina (Argentina), Amanda Mussi (Brasil), Andrea Paz (Chile), Julianna (Colombia), Debit (México), entre varias artistas más. Celebra el poder femenino dentro de la música electrónica latinoamericana y escucha el mix de Valesuchi a continuación:

Tracklist:

Canción de amor desea verle – “Lado A (extract)”

Debit – “Audiacious”

Kinética – “Predicciones”

Juana Molina – “Andol”

Juliana R – “Pessoa”

Andrea Paz – “Trans Verso”

Sobrenadar – “Unn”

Tali on pils – “Disfarce live remix”

Futuro Fósil – “Katack”

Lori – “The Rye and the Ray Undone”

Guillermo – “Space Cake”

Aylu – “Y_Y”

Ana Helder – “Complicado”

Valesuchi – “Bombas”

Kakubo – “DD”

Amanda Mussi – “Tarde em Júpiter”

Ananda – “Ataque de pánico”

Kamila Govorcin – “Reminiscencia”

Mariana Herzer – “57”

Julianna – “Arrived to Andromeda”

Conéctate con Noisey en Instagram.