Valesuchi y la importancia de conservar la equidad en los intercambios culturales

A raíz de la problemática surgida entre el festival holandés Dekmantel y la no inclusión de artistas latinoamericanos en su edición de 2019, de la cual nació la reciente editorial publicada en Noisey, la artista chilena Valesuchi decidió compartir una columna sobre la importancia de conservar la equidad entre los distintos intercambios culturales que propicia la música en el plano global.

Resident Advisor publicó la versión en inglés, y a continuación puedes leer las palabras de Valesuchi en español:

Videos by VICE

Como artista latinoamericana, cuando fue anunciado el cartel de Dekmantel de este año tuve un enorme sentimiento de decepción porque estaba emocionada esperando para ver qué colegas vecinos irían a tocar a la edición en Amsterdam, y sé que no soy la única DJ, productor(a), asistente o promotor(a) de aquí que espera esa lista con esos ojos.

Tuve un miedo profundamente enraizado a hablar sobre este descontento por los posibles costos que traería para mí y para otros. Las repercusiones del post, con personas refiriéndose a mi “coraje” y mostrando sus propias opiniones respecto al asunto, prueban que nuestra actual forma de trabajar necesita ser debatida y con esperanza, rediseñada.

En el post de ellos en el que presentan los horarios finales con los 114 actos que fueron invitados, fue particularmente ofensivo leer conceptos como “verdaderamente orgullosos”, el “más extenso” y el “más audaz” mientras habían dejado completamente fuera a Latinoamérica como región. No es acerca de lo que se esperaba, se trata de lo que en perspectiva cambia cuando se siente que una puerta que parecía estar abierta podía de hecho continuar cerrada, cuando el respeto y el reconocimiento no son demostrados a través de acciones continuas. Y cuando algunas personas preguntan ‘¿por qué tener algún tipo de expectativas?’ Es porque la única edición oficial del festival fuera de Amsterdam sucede en Latinoamérica y las relaciones desenvueltas y la relevancia de este hecho deberían haber estado reflejadas en su line up del 2019 después de 2 años de estar trabajando aquí.

A pesar de que ellos no inventaron muchas de las tantas prácticas erradas que los festivales extranjeros han tenido consistentemente aquí, Dekmantel ha estado posicionándose a sí mismos activamente en un rol global, como un festival multicultural y ha intentado brandear sus franquicias sobre ser acerca de un intercambio cultural. La respuesta de ellos a mi post tiene algunos indicadores que puedan intentar arreglar esto, ya que se refieren a su line up como “inicial” a pesar de parecer final. Pero en el 2019 es importante que todos sepamos lo que intercambio cultural significa, que conlleva dos direcciones, mutuo beneficio y relaciones que se estrechan, luchando en contra de una estructura asimétrica juntos, en cuanto avanzamos.

Así que su respuesta hizo poco para nuestra incomodidad al reconocer que solo ahora, después de dos años, ellos entendieron esto. Si tenemos música excelente que es re-editada por Europeos, si tenemos artistas de primera categoría que a veces tienen vitrina allá, y si tenemos las fiestas más “salvajes” y “calientes” a las que les dimos la bienvenida para tocar, ¿por qué no somos siempre parte de su cartel ahora? ¿Cómo está Latinoamérica ausente cuando tienen artistas de todo el mundo?

Para la mayoría de las personas con las que he trabajado, no solo en Brasil, el rol sugerido de ellos representa una oportunidad de expandir y enriquecer una experiencia musical para todos los involucrados, pero que pierde peso cuando ellos evitan a nuestra comunidad en su mayor evento del año. Ellos tienen los medios para conocer nuestra escena de primera mano, visitando nuestras ciudades y movilizando colectivos que a veces ni siquiera nosotros tenemos alcance, y me pregunto si ellos reconocen esto como un privilegio que muchos de nosotros no tenemos todavía. Si Latinoamérica todavía puede ser “olvidada” cuando la fiesta es en Europa, es difícil de creer para nosotros que la penetrante lógica colonial ha sido verdaderamente dejada atrás.

Sin embargo, debemos tomar esta situación como un renovado paso adelante; el llamado de atención no es solo acerca de ellos, es para nosotros y para todo quien esté interesado en averiguar cómo podemos enfrentar juntos y determinar lo que tiene que cambiar. —Valentina Montalvo Alé aka Valesuchi

Conéctate con Noisey en Instagram.