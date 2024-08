Dormir al lado de Franco: la hospedería del Valle de los Caídos según Tripadvisor​

En medio de la polémica de si el Valle se toca o no—lo que se traduce básicamente en sacar a la momia del conjunto de Cuelgamuros—, alejada del ruido de las protestas en las que los franquistas desfilan con sus mejores galas y compiten para ver quién es el más franquista hay un remanso de paz: la Hospedería monástica de la Santa Cruz, un complejo gestionado por los monjes benedictinos que da cobijo tanto a “los turistas de paso como a los asistentes a retiros espirituales, convenciones y cursillos o a los que busquen una residencia de descanso o preparar unas oposiciones”.



Traducido de nuevo —porque se conoce que a la peñusa del águila le encantan los eufemismos—, en el Valle de los Caídos hay una casa de hospedaje en la que poder descansar sobre la mayor fosa común de España. Un lugar de ensueño construido sobre los huesos de más de 33.000 cadáveres de los dos bandos de la Guerra Civil desde tan solo 36 euros por persona y día.

“La Hospedería Santa Cruz dispone de 220 plazas distribuidas en 120 acogedoras habitaciones. De estilo austero y monástico, el visitante podrá gozar de unas espléndidas vistas a la cruz monumental o a la montaña”, promete la página web del que probablemente sea el alojamiento más vomitivo de nuestra geografía. Pero en Tripadvisor hay quien se ha ocupado de revelar la verdad que esconden esos muros alzados a base de tortura y sufrimiento.

Llama la atención, de entrada, que en las 16 páginas de comentarios que acumula el alojamiento ninguna alude al horror de pernoctar en el mayor de los símbolos del franquismo, a pocos metros de la tumba del Caudillo.

Nadie menciona tampoco las potenciales malas vibraciones del lugar, en el que yacen miles de cuerpos, muchos de ellos hacinados y sin identificar. La puntuación mayoritaria es excelente. Sin embargo, a continuación nos pararemos a analizar pormenorizadamente algunos de los comentarios. Porque, como le dijo Edu Galán al fundador de la Fundación Francisco Franco, antaño sembraron el terror pero hoy solo les queda la capacidad de provocar la mofa.

El Valle no es una rave

Anastasia B se ha aplicado en hacer un pormenorizado análisis del lugar, del que comenta que es un sitio ideal para “reflexionar, alejar de la vida real, para que estés más tranquilo”. Lo de alejar de la vida real, pese a no tener un orden sintáctico correcto y resultar confuso, tendría sentido si admitimos que todas y cada una de las personas que han pisado este alojamiento disocian y alejan, en efecto, la realidad. ¿Quién podría si no estar tranquilo encima de más de 30.000 cadáveres?

Sin embargo, esto no es lo más reseñable de la extensa opinión de Anastasia. Obsérvese su conclusión: “Depende de los objetos de visita podría recomendarla. Para los jóvenes que quieren marcha no es un sitio adecuado”. GRACIAS, ANASTASIA. Creíamos que el Valle era la jodida rave de Dios sobre la que llevan años cantando Pony Bravo y no una fosa común del tamaño de un puto estadio.

Las patatas fritas, buenísimas

Por si el bello paraje no es excusa suficiente para visitar este monumento al horror que simboliza, además, la estrecha unión de Iglesia Católica y el fascismo, por si alguien necesitara un argumento de peso para visitarlo, el amable usuario Navajitas nos comenta que las patatas fritas que sirven están buenísimas.

El coworking que necesitas

¿Buscas un coworking diferente, un lugar dinámico en el que poder desarrollar tu empresa de la mejor manera y alumbrar las ideas más innovadoras? Tú lo que estás buscando un cómodo hot desk en el Valle de los Caídos. Si no, pregúntale a Paco M, al que no le tembló el pulso cuando tituló la review de su estancia en el Valle como “Espectacular kick off profesional”. Igual se lo tendrían que haber vendido así a los presos republicanos que lo construyeron.

Arañando huesecillos

Eloy L es el autor de la que probablemente sea la historia más terrorífica que encontramos entre los comentarios de la hospedería. Relata Eloy que, en el restaurante del complejo, junto a las 14 personas que le acompañaban, se dispuso a pedir un estofado de ternera. El guiso resultó ser una amalgama de huesecillos que tuvo que arañar para poder masticar un poco de carne. Resulta cuanto menos jodido imaginar de dónde habían sacado toda esa materia prima. Todos esos huesecillos.

¿Por qué en pleno siglo XX a alguien le dio por mandar construir esto?

Jorge M, que se alojó en el Valle durante el verano de 2017, hace una pormenorizada descripción del lugar, reparando en “el tono épico” del camino hasta llegar al alojamiento. Tacha el lugar de “una monstruosidad gigante y sorprendente” sin dejar claro si las connotaciones a estos adjetivos son positivas o negativas, algo que resulta bastante inquietante. Pero aún más inquietante es la reflexión que cierra su comentario. “Me parece increíble que en pleno siglo XX a alguien le diese por mandar construir esto”. Quizá, amigo Jorge, es igualmente increíble que en pleno siglo XXI algunos paguéis por dormir allí.

Dificultad para conciliar el sueño

Noloveo, un usuario con una foto de perfil que infunde tanto terror como el Valle centra su comentario en las incomodidades del lugar. En el apartado “Calidad del sueño” le da una puntuación de 1 sobre 5. ¿Los motivos? Las camas chirrían, las puertas no cierran bien y tienen un cristal a través del que se cuela la luz cada vez que pasa alguien. Seguramente Iker Jiménez tendría un par de cosas que decir al respecto.

Merece la pena leer sobre la Guerra Civil antes de ir

Obviemos que el usuario CMO’H denomina el Valle de los Caídos “memorial de la Guerra Civil española” y centrémonos en su consejo: leer un poco sobre la contienda antes de ir. “En la basílica podrá ver la tumba del General Franco”, añade. Y cierra con un enigmático “simple”. La pregunta es, ¿qué habrá leído él sobre la Guerra Civil española para disponerse a ir hasta allí, pernoctar y postear este comentario?

