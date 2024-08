Vampire Weekend bebe del pasado y estrena dos nuevas canciones

Como lo prometieron hace unas semanas, de la manera más genuina que existe en la actualidad ––o sea, un post de Instagram––, Vampire Weekend acaba de estrenar dos nuevas canciones de su inminente disco Father of the Bride.

La primera se llama “Sunflower” y está hecha en colaboración con Steve Lacy de The Internet, quien además es productor frecuente de Kendrick Lamar, Solange y Kali Uchis. El track tiene ese aire infantilesco que parece encantarle a la banda neoyorquina, y no dudamos que en un futuro cercano termine siendo el intro de Plaza Sésamo. Vaya, tiene hasta un riff de voz que parece trabalenguas marciano. El otro tema suena más Vampire Weekend, casi como continuación a Modern Vampires of the City. “Se llama “Big Blue” y dura un minuto y 50 segundos. Habla de depresión y emociones muy subjetivas mediante la voz de Ezra pasada por un vocoder ligerito.

Además del estreno de ambos tracks, Vampire Weekend confirmó que el próximo 3 de mayo será el día en que Father of the Bride podrá ser escuchado de manera completa, además de que mostraron el arte portada del disco, que es básicamente un mundito dibujado en Paint con un lomo naranja que encaja en ese guión minimalista que Ezra, Chris y Baio nos quieren contar. Escucha “Sunflower” y “Big Blue” aquí abajo.

