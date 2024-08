Varg y AnnaMelina presentan «Impatience», el nuevo video de su proyecto FLORA

Varg, el lobo irreverente de Northern Electronics, vuelve a entrar en escena junto a su compañera de aventuras sónicas, AnnaMelina, para presentar el segundo asalto de su proyecto FLORA. Con su primera aparición en el compilado I Could Go Anywhere But Again I Go With You, lanzado en el sello Posh Isolation, el dúo regresa con Impatience, un trabajo compuesto por dos tracks y que lanzarán ellos mismos en formato digital y vinilo de 7″.

Para acompañar este primer lanzamiento, FLORA ha publicado el video de «Impatience», una nostálgica historia de amor grabada en el norte de Suecia. Enamórate del video al comienzo de la nota.



