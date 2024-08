Varias preguntas que nos deja la condecoración de la Policía al líder de la Cienciología

Artículo publicado por VICE Colombia.

Cuando pensábamos que la Policía Nacional ya nos lo había mostrado todo —el bailecito de “les gusta la rumba”, el rap, su propio Romeo Santos, los policías karatecas, y hasta, digamos de paso, la Comunidad del Anillo— sale otro representante de esta festiva, y a ratos retorcida, institución y condecora con medalla al líder supremo de la Cienciología.

Te superaste, Policía Nacional.

El pasado 23 de junio la página oficial de David Miscavige, líder eclesiástico de la Cienciología, publicó una nota titulada “David Miscavige recibe honores de la Policía Nacional colombiana por contribuciones humanitarias”. Bajo el titular, una foto muestra al rubio Miscavige sonreir mientras un cincuentón vestido con el distintivo traje verde militar le prende una medalla en el sastre.

La absurda escena va acompañada de frases aún más absurdas que cuentan lo que el policía, identificado como el General (r) Carlos Ramiro Mena, pronunció en el evento de condecoración: que condecoraba al señor Miscavige por su coraje, valentía y honestidad; que gracias a la iglesia de la Cienciología por salvar a la humanidad de la violencia, el mal, el terrorismo y el narcotráfico; que gracias al señor Miscavige por el entrenamiento y la motivación que le ha dado a los policías y a los militares colombianos y a cualquier otro ciudadano que se ha beneficiado de la tecnología de L. Ron Hubbard; y que felicitaciones en nombre de toda la Policía Nacional.

Sin embargo, el General en cuestión, que es descrito en la nota como el Inspector General de la Policía Nacional, pidió su retiro en enero pasado de la institución y su cargo fue ocupado por el General Óscar Atehortúa, el actual Inspector General de la Policía Nacional. Aún así, Carlos Ramiro Mena llegó hasta Barbados, donde se realizó la ceremonia, a entregarle una “de las más prestigiosas medallas que puede entregar la Policía” a uno de los líderes religiosos con más controversias e investigaciones en su contra.

Sin dejar que lo turbio de la situación les dañe el momento, Mena y Miscavige salen sonriendo en otra foto mientras se dan la mano y celebran la entrega de la Medalla de la Transparencia.

La Policía Nacional ya se pronunció al respecto y afirmó que tomará las acciones pertinentes por el uso del nombre de la institución sin autorización. Por su parte, la sede colombiana de la iglesia de la Cienciología declaró que la entrega de la medalla sí fue aprobada por la Policía y que es una de las más de 100 que han recibido en Colombia por parte de alcaldías, colegios, fundaciones, las Fuerzas Armadas y la misma Policía.

Mientras el circo se resuelve, quedan en el aire varias preguntas que vale la pena hacerse:

¿Tenía permiso el señor Mena para hacer lo que hizo? ¿Y con el uniforme puesto?

En principio pareciera que no: estaba retirado y la Policía, específicamente su director el general Jorge Hernando Nieto, dice que no sabía nada del viaje y que ya hay una investigación en curso pues el señor en cuestión no debió viajar en nombre de la Policía ni usar uniforme.

Pero hay otra historia: al parecer Mena, cuando aún era parte de la Policía, postuló en 2017 la condecoración a David Miscavige y se hicieron los trámites correspondientes. La sede en Bogotá de la Iglesia de la Cienciología aseguró que la entrega de la medalla se aprobó en la Resolución 06114 del 11 de diciembre de 2017 y que fue firmada por el mismo general Jorge Hernando Nieto. Además, según W radio, la iglesia aseguró que la entrega no se hizo en el momento debido porque Miscavige no estaba en Colombia y que se aprovechó el viaje del general Mena para entregar la medalla. Si hay una resolución de por medio entonces lo que hizo Mena podría no ser tan ilegal, o por lo menos no haber sido un plan tan secreto y desconocido como el general Nieto afirma que fue.

Aquí más de uno pareciera estar contando las verdades a medias.

¿Por qué carajos todo esto pasó en Barbados?

La ceremonia, que consistía en una supuesta condecoración hecha por un ente nacional y rodeada además de banderas de Colombia, fue hecha en un puerto de Bridgetown, Barbados. Según la explicación de los cienciólogos en Bogotá, Miscavige no encontró tiempo para venir a Colombia y entonces le tocó a Mena aprovechar que se pasaba por allá para darle la medalla.

¿De verdad Miscavige, un hombre millonario con varias acusaciones de haber robado sumas escandalosas de plata y de pagar sin complicaciones 50.000 dólares el trayecto por viajes privados en Boeing, no pudo hacer un vuelo hasta Colombia? Y más cuando el viaje es para recibir una condecoración que puede darle algo de legitimidad a una iglesia altamente controvertida.

Más bien parece que hacerlo en Barbados es cómodo y conveniente: muchas menos personas se enteran de lo que está pasando, no hay medios de comunicación colombianos cerca que puedan hacer un escándalo al respecto y las partes pueden darse contentillo pasando desapercibidas.

¿Y entonces la Cienciología está entrenando policías?

Pareciera que sí, según el discurso de Mena en el evento. El general retirado, según cuenta la página de Miscavige, le agradece a la Cienciología por el entrenamiento y la motivación dada a los oficiales de Policía y a los oficiales del Ejército.

¿Qué significa eso? ¿Será que los oficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares están recibiendo charlas por representantes de esa iglesia? ¿De qué les hablan? ¿Y el lema de la Policía Nacional no era pues “Dios y Patria”? ¿Ahora le están prendiendo velas a otro santo?

Y por otro lado, eso de “entrenamiento” suena más físico que si se tratara de una simple charla. ¿Será entonces que la Iglesia de la Cienciología está entrenando a los policías en nuevas técnicas de ataque? ¿Tendrán algo que ver los policías karatecas?

¿Ha salvado la Cienciología a la humanidad de la violencia, el mal, el terrorismo y las drogas?

No.

¿Qué exactamente es lo que ha hecho la Cienciología por Colombia?

Comprobables, solo tres cosas: un edificio, una inauguración y convertir al comediante más exitoso del país a su religión.

Nada se encuentra de las “labores humanitarias” de la Cienciología ni de su participación en “la creación de paz”, como aseguró Mena en el evento. Ni siquiera en la página web oficial de la iglesia se encuentran sus hazañas o contribuciones en Colombia.



¿Qué exactamente es lo que ha hecho la Cienciología por alguien?

La información que más circula sobre esta iglesia se trata de escándalos por maltrato, abuso, explotación infantil, evasión de impuestos, espionaje, enriquecimiento ilícito y un largo etcétera de crímenes. Son numerosas las investigaciones periodísticas, incluyendo el libro Going Clear del ganador del Pulitzer Lawrence Wright —que serviría de base para el documental del mismo nombre— , que se han dedicado a escarbar la oscura maquinaria de Miscavige y de su iglesia.

A pesar de eso, la iglesia ha negado sistemáticamente lo que libros, reportajes y documentales han revelado, en muchos casos revelando secretos o “escándalos” de los periodistas que los han investigado a modo de retribución.

¿Cómo es que no nos habíamos dado cuenta de esto antes?

Lo más revelador es que esta no es la primera vez que un policía hace presencia en un evento de Cienciología. En un video colgado por la página oficial de esa iglesia se ve a un oficial de la Policía Nacional hablando a favor de la Cienciología en el evento de inauguración de su sede en Bogotá.

El hombre en cuestión es el Coronel Carlos Peña que hasta hace poco fue Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Santa Marta, y que ahora es subcomandante de la misma institución.

Y de ñapa, hay otro video de un hombre con un uniforme muy parecido al grupo de personas que se ven en la foto detrás de Mena y Miscavige. Es el Capitán John Galindo, integrante del Cinat, una organización sin ánimo de lucro de rescatistas y socorridas voluntarios.

Esto ya no huele a que a un policía cienciólogo retirado le dio por hacer un evento con su líder religioso en una isla del Caribe sino a una relación extraña que se ha tejido entre Cienciología y Policía Nacional y que hasta ahora se empieza a destapar.