Vas a beber un rato hasta que empiece Carly Rae Jepsen

El plan es el siguiente: plantarte en el escenario SEAT y tragarte a las divas del pop, o sea, a Carly Rae Jepsen, Miley Cirus y Robyn. Tu Primavera del viernes consistirá única y exclusivamente a ver a estas tres grandes mujeres. Consigues ponerte en primera fila y tragarte a las tres divas y entras en un estado de iluminación supremo. Ya nada en este mundo podrá superar esta experiencia. Cuando termina Robyn te largas del festival andando hacia casa muy poco a poco, como a tres kilómetros por hora, con los brazos abiertos. Ya no hace falta volver mañana al Primavera, ya tienes todo lo que buscabas. De hecho, no volverás a ver ningún concierto en tu vida ni volverás a escuchar música nunca más, porque ya has experimentado un nivel supremo de pureza sónica.