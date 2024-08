Te vas a la barra, te compras tres vasos de los grandes de cerveza y te sientas en una esquina a beber, completamente solo. De vez en cuando vas mirando el reloj, a las once y pico de la noche empieza Somadamantina y no te lo quieres perder. Mientras bebes escuchas a lo lejos conciertos de otros escenarios y hay sonidos que te atraen, que te llaman la atención. Te planteas levantarte e ir a catarlos, aunque no quieres liarte y perderte tu experiencia trapera.