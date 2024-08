Vas a pillar sitio para ver bien Interpol

Son muchas horas de espera pero por suerte antes toca Mac DeMarco y leíste en alguna revista digital que el tipo no estaba nada mal, seguro que no supera la magia de los Interpol pero al menos la espera no será tan aburrida. A las siete el escenario se empieza a llenar de gente, tú estás delante de todo y puedes ver perfectamente todo el concierto. Incluso el bajista te echa alguna miradita directa y te ha sonreído, probablemente tu sombrero de fedora le ha hecho gracia, pensando que lo llevabas de forma irónica, pero no.

La verdad es que el grupo te ha gustado. Mucho. De hecho te ha gustado tanto que decides ir a la tienda que hay en la entrada del recinto del Fòrum para comprarte su último disco. Cuando vuelves, evidentemente, el escenario SEAT está repleto de gente, no puedes acceder a tu preciada primera línea. Pero te la suda. Ahora prefieres Mac DeMarco que Interpol, ahora es tu nueva banda favorita. Sales del recinto del Primavera Sound con la intención de no volver mañana ni pasado, tiras tu gorro de fedora a la basura y te compras una gorra de visera en un bazar. Este concierto te ha cambiado la vida, te preguntas cuándo volverá Mac DeMarco a la ciudad. Ya tienes ganas de ir a pillar sitio para verlos en primera fila y que el bajista te mire, vea tu gorra, y te sonría con un compañerismo absoluto.