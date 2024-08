Vas a sudar mucho viendo el nuevo video de Foals para “White Onions”

El viernes pasado, Foals por fin lanzó de manera total su más reciente trabajo de estudio, la primera parte de Everything Not Saved Will Be Lost, diez tracks de math-rock depurado que se verán complementados por una segunda entrega a salir durante el otoño.

Aunque el material muestra una faceta de mucha experimentación de la banda de Oxford, hay tracks particulares que irremediablemente remiten a Antidotes, su disco debut lanzado hace más de 11 años, y “White Onions”, tercer tema de su nuevo LP, es uno de ellos. Tiene los tecladazos tempranos, la batería repetida, y el riff de poder que hacen que todo junto suene como un clavado directo al mosh sin que te chingues la rodilla. Y de alguna forma, esa es la sensación que han retratado de manera efectiva en el video que estrenan hoy para ilustrar el track.

Sin créditos incluidos ni una dirección visual clara, el video de “White Onions” es básicamente una sesión de Yannis y compañía dentro de un cuarto de ensayo mientras son grabados en blanco y negro bajo un estilo muy DIY, que cabe dentro de esa estética medio vintage que tiene la canción por sí misma. Además, es como ver a Foals queriendo escapar del “laberinto” que mencionan en la letra, del cuarto, de los problemas mismos, y la energía con la que lo intentan es tanta que hasta las paredes parecen terminar sudando.

Mira el video al inicio de la nota, y recuerda que Foals se presentará próximamente en Latinoamérica en los escenarios de Vive Latino, Estéreo Picnic, y Lollapalooza Chile y Argentina.

