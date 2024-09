Los monos preparan el terreno para la llegada de los anticonceptivos masculinos

Según un estudio publicado el pasado 7 de febrero en el diario Basic and Clinical Andrology (Andrología básica y clínica), estamos ahora un paso más cerca de ofrecer a los hombres un nuevo tipo de anticonceptivo. Durante un ensayo de más de un año de duración se descubrió que el anticonceptivo no hormonal Vasalgel era efectivo para prevenir el embarazo entre monos en el Centro Nacional de Investigación de Primates de California.

Se ha estado trabajando en el perfeccionamiento del Vasalgel desde 2010 y su objetivo es que sea menos invasivo y más fácilmente reversible que una vasectomía. Este anticonceptivo en forma de gel se inyecta en los conductos deferentes masculinos (los tubos que transportan el esperma desde los testículos) y sirve como barrera para bloquear la liberación de esperma. Aunque el fluido puede pasar a través del gel, el esperma no puede, de modo que el cuerpo lo reabsorbe. Estudios previos han mostrado que el Vasalgel es efectivo en conejos, tanto deteniendo el flujo de esperma como a la hora de revertir el proceso y reabrir los conductos deferentes.

Videos by VICE

Te puede interesar: Los hombres no soportan los efectos de los anticonceptivos hormonales

En el estudio actual, los investigadores inyectaron Vasalgel a 16 monos Rhesus macho adultos. Tras una semana de recuperación, los primates fueron devueltos cada uno a su propio alojamiento al aire libre, donde habitan entre tres y nueve hembras en edad reproductiva, todas ellas con un historial exitoso de embarazos previos. Machos y hembras se mantuvieron juntos durante al menos una temporada de cría, que duró aproximadamente desde mediados de septiembre hasta mediados de mayo.

«La tasa de embarazo esperada para las hembras sexualmente maduras en un alojamiento de tipo ‘granero’ es de aproximadamente el 80 por ciento por cada temporada de cría, según datos no publicados que se conservan con fines de gestión de las colonias a lo largo de los últimos 40 años», indica el estudio. Sin embargo, hacia el final del período de ensayo no se produjo ningún embarazo en las hembras, a pesar de que los investigadores observaron comportamientos normales de apareamiento en todos los machos del estudio.

Linda Brent es directora ejecutiva de la Parsemus Foundation, la organización de investigación médica sin ánimo de lucro que financió el estudio. Afirma que los resultados de este ensayo ofrecen «confianza para el uso del anticonceptivo en el mundo real».

Este ensayo confirma que el Vasalgel funciona bien en monos, que son mucho más similares a los humanos

«Este ensayo confirma que el Vasalgel funciona bien en monos, que son mucho más similares a los humanos», explica a Broadly. «Además, este estudio se llevó a cabo en un entorno semi-natural y empleó el embarazo (o la falta del mismo) como resultado en lugar de medir la cantidad de esperma en el semen».

Aunque se observaron dos complicaciones en el ensayo ―colocación incorrecta del gel y granuloma de esperma―, Brent afirma que, en general, el resultado es positivo. «El granuloma de esperma es común tras las vasectomías en los hombres y es resultado del filtrado de diminutas cantidades de esperma procedente de los conductos deferentes dentro del tejido circundante», explica. «La tasa de incidencia en nuestro estudio fue mucho menor que la observada en esta misma colonia de monos cuando se les practicó la vasectomía, de modo que estamos muy complacidos de que la investigación demostrara que el Vasalgel era bien tolerado y sus complicaciones fueran mínimas».

Con la publicación de esta investigación, el siguiente paso para que el Vasalgel esté al alcance de los hombres de todo el mundo es realizar un ensayo clínico en humanos, según Brent. «Dado que los hombres actualmente cuentan con muy pocos métodos disponibles (preservativos, vasectomía), proporcionarles un anticonceptivo de larga duración, no hormonal y potencialmente reversible como el Vasalgel tiene el potencial de cambiar los patrones de la planificación familiar», indica, «y esperamos que también reduzca el índice de embarazos no deseados».

El año pasado, Aaron Hamlin, director ejecutivo de la Male Contraception Initiative, tildó el Vasalgel de «algo capaz de cambiar totalmente el paradigma» para los hombres y las mujeres. Aunque los preservativos seguirán siendo una herramienta importante para prevenir las ETS y los embarazos no deseados, escribió para The Telegraph, no son tan efectivos como deberían debido a que en ocasiones no se utilizan correctamente. Esta nueva opción potencial «desplaza la carga de la contracepción hasta un territorio compartido», afirmó.