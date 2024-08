Ve a Dustin de ‘Stranger Things’ cantar emo a todo pulmón

Por si no te habías dado cuenta, el ingrediente secreto que hace que Stranger Things te guste tanto es la nostalgia: ese pedacito del pasado es el hace que te den escalofríos con los sintetizadores ochenteros de la intro y te recuerde lo chingón que actuó Winona Ryder en Girl, Interrupted (no por nada Ryan Adams hizo “Cry On Demand” especialmente para ella).

Abusando de ese misma nostalgia de la que ya sufrimos los mayores a veintitantos, Gaten Matarazzo junto a su banda, Work in Progress, se puso a coverear esos hits emo que ponías de estado en Msn Messenger. Aquí se están dando «Misery Business», canción que se estrenó cuando Gatten tenía cinco años:

Ajá, así de viejo estás. Pero mira, deja que tu corazón sienta lo que es ser un puberto con infección en los ojos por tanto delineador negro otra vez con Gatten cantando “Sugar We Are Going Down” de Fall Out Boy. Viva el emo.

El homenaje al emo de Gaten y Work In Progress sucedió en The Stone Pony, bar en Nueva Jersey que es famoso por haber lanzado a la fama a Bon Jovi y Bruce Springsteen. Sabrina Matarazzo, hermana de Gaten, también es parte de la banda y se encarga junto con su carnal de las vocales. Como la banda fue anunciada por Gaten a finales de noviembre de 2017, hasta el momento solo han dado dos shows —en el Stone Pony— y no tienen canciones propias, pero para que eso suceda solo es cuestión de tiempo. El dinero que puede haber detrás de que Dustin, el niño adorable de Stranger Things, se guinde algún instrumento en su pecho y sea portada de revistas juveniles musicales, lo logrará.

