Ve a Juan Son comer granada en una montaña rusa mientras canta su nuevo tema

Ícono del indie nacional, ex-vocalista y compositor de Porter, nuestro chamán en tiempos de sequía espiritual, Juan Son, está de regreso con su tercer –¿o cuarto o quinto?– nuevo sencillo desde que anunció su vuelta a la música en verano del año pasado. Y es que Juanito es ese gato que alguna vez se apareció en tu casa, se escapó de repente, volvió en los días más random de la vida, y justo cuando creías que se había ido para siempre, vuelve a aparecer para devolver parte de ese cariño mutuo que existe entre ambos. No lo entendemos pero lo queremos, pues.

Festejando su cumpleaños 35, Juan reapareció ayer para rascar nuestras ventanas y entregarnos “Montaña”, una canción producida por Simone Pace y Yamil Rezc que habla de mañanas y naves y ríos y todas esas cosas que representan un bonito viaje místico a nuestro interior hasta llegar a la conclusión de que “la muerte no triunfó, y la vida por siempre vencerá”.

El tema es valioso por sí solo, pero lo es aún más bajo el contexto personal de Juan, quien vivió un buen rato separado de la música viviendo en distintas partes del mundo, trabajando de mesero, impermeabilizando casas y despachando semillas hasta que sintió la necesidad de volver a grabar y permitirnos escuchar sus composiciones. Y se nota. En el video de la canción, nuestro hechicero contemporáneo se divierte bailando y cantando “Montaña” frente a la cámara de su compa con una montaña rusa atrás mientras se come una granada. Si algo así de genuino no es felicidad, entonces no sé qué lo es.

No entendemos a ciencia cierta de qué forma parte “Montaña”, pues después de “Siento” y “Wind” –sus primeros sencillos tras volver a nuestros radares–, ha subido muchos videos con ruidos y sonidos muy raros que no sabemos si forman parte de un disco o nacen de un trip en ácido artesanal. Como sea, disfrutemos el momento al igual que Juanito con “Montaña”, que puedes escuchar al inicio de la nota.

