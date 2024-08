Ve a Method Man hacerla de «El Príncipe del Rap» en esta parodia de SNL

Saturday Night Live se fue a un lugar muy oscuro con una parodia de la escena de entrada de The Fresh Prince of Bel-Air el sábado pasado. En este sketch, que puedes ver aquí arriba, el actor Chris Redd interpreta el personaje de Will Smith en la serie. Después de un primer verso relativamente intacto, las cosas comienzan a ponerse en espiral y salirse de control: el «grupo de tipos que no hicieron nada bueno» resulta ser una poderosa pandilla, el FBI se termina involucrando y Redd se quita un par de dientes para fingir su propia muerte. Todo termina con un tiroteo entre la pandilla de Filadelfia y los Yakuza, que termina matando a tiros al pobre tío Phil, interpretado por Kenan Thompson.

A todo esto, Method Man es el miembro principal de la pandilla y él parece divertirse bastante con este papel. Él sacude a golpes a todos los que puede y se le atraviesan. Con un poco de suerte, Method volverá a traer esos oscuros y emblemáticos momentos de SNL con más frecuencia.

Videos by VICE

Sigue a Noisey en Español en Twitter o Instagram para más noticias.

Este artículo apareció originalmente en Noisey US