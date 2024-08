Ve a Rick de ‘Rick and Morty’ trollear a una línea cristiana

Las bromas telefónicas son un arte delicado: son potencialmente juveniles, pero pueden usarse para la justicia en las manos correctas. Las buenas bromas sirven para molestar a los poderes fácticos que están atados a las líneas telefónicas y a las expectativas de relaciones públicas: ya sean bromistas rusos engañando al aliado de la industria petrolera Rick Perry con un combustible hecho de excremento de cerdo, o un santo anónimo que decidió darle sabor al canal del congreso de Estados Unidos con las letras del tema de El Príncipe del Rap. Anoche, Joel Osteen, el televangelista que cerró su iglesia a las víctimas que buscaban refugio de la tormenta tropical Harvey, fue víctima de una llamada a manos de Rick Sánchez, de Rick and Morty.

El canal de comedia de YouTube H3H3 Productions llevó a Justin Roiland a su podcast para recaudar dinero para la reconstrucción de Houston tras el paso de Harvey. El escritor y actor de voz detrás de uno de los programas más populares de Adult Swim llamó a la línea de oración de Osteen, armado con la pronunciación carrasposa de Rick y su escepticismo característico de lo sobrenatural. Inmediatamente, la conversación subió de tono.

Videos by VICE

Roiland abrió la conversación diciéndole a una operadora confundida: «Tengo más de 87,000 dólares y estoy listo —lo siento, tengo 83,897 dólares ahora mismo para Joel Osteen, y estoy listo para orar». Rápidamente fue obvio que Roiland no tenía ninguna intención de rezar, y la mujer en el otro extremo de la línea le respondió con una confusa perorata, mientras hablaba en lenguas. Aunque hay algunas pruebas neurológicas para apoyar la autenticidad de la glosolalia, al parecer también funciona como un antídoto contra los bromistas telefónicos.

Relacionados: ‘Rick and Morty’ revivieron la salsa szechaun de McDonald’s

Para los fans, ver a Roiland discutir con una operadora anónima de una línea de oración por el control de la conversación se siente como una escena borrada del episodio más pacheco de Rick and Morty desde «interdimensional cable«. El otro co-creador de Rick and Morty, Dan Harmon, reveló que el formato popular y caótico presentado en las temporadas anteriores de la serie no volverá para la tercera temporada, pero lo que sí nos gustaría ver son llamadas de broma interdimensionales.

Ve la conversación completa a continuación: