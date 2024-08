Ve a Rocky, Tyler, Diddy y más hangeando con Blood Orange en su nuevo video

Dev Hynes es uno de los artistas más completos y policromáticos que hay en la Tierra ahora mismo. Y al parecer también uno de los que más amigos tiene porque todos lo amamos y todos queremos estar rodeados de su magia y su aura místico-curadora.

Así pues, ha reclutado a todos sus amiguitos en onda para ponerlos en el nuevo video que dirigió para promocionar uno de los mejores tracks de su disco del año pasado, Negro Swan. P. Diddy –quien tiene un verso en el tema–, Empress Of, Tei Shi, Alton Mason, Dominique y más aparecen en el video pasando el rato con Dev en el estudio o en un estacionamiento mientras son filmados a 35 mm. El poder sanador de Blood Orange es tal, que incluso logró reunir a Tyler, the Creator y ASAP Rocky de vuelta en un mismo video, semanas después de que la parejita de ex amigos comenzara a dissearse entre sí, dejando ver sus ganas mutuas de golpearse en la cara.

Mira “Hope” en Apple Music. O lo que subió a Instagram acá abajo:

https://www.instagram.com/p/BvuvRn7l1MG/

