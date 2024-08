Ve en exclusiva el trailer de ‘Panoramas’, el documental de Zoé

Mucho les hemos platicado ya aquí sobre Panoramas, documental que muestra a Zoé a través de giras por Europa y América Latina, grabando su álbum Prográmaton, y que incluso sigue a León Larregui en la grabación de su segundo álbum como solista. El filme lleva cocinándose cuatro años, y desde el 2016 ha estado haciendo las rondas en festivales de cine internacionales. Sin embargo, para los mortales, la cinta estaba un poco inaccesible… hasta ahora. Después de una larga espera, el largometraje se estrenará en cines por todo México a través de la cadena Cinemex a partir del 7 de diciembre.

Por lo mismo, estamos felices de presentarles aquí en exclusiva el trailer oficial del documental, para ayudar a calentar un poco los ánimos. Para todos los que no han leído al respecto sobre la peli (nosotros incluso la vimos con sus directores, Rodrigo Guardiola –baterista de Zoé– y Gabriel Cruz Rivas, quienes nos platicaron un poco más a fondo de ella), este no es un documental tradicional. Es más bien una mirada íntima, voyeurista, al mundo de una de las bandas de rock más grandes de América Latina, acompañándolos en la rutina, sobre el escenario, en las giras, los estudios, y mostrando un poco de una vida que varios no podemos ni imaginarnos.

Rodrigo Guardiola, baterista del conjunto y director de la cinta, nos dejó unas palabras en las que elabora un poco más sobre su experiencia con este proyecto, en el que lleva trabajando varios años. Lee el texto que nos escribió aquí abajo, y vean el trailer arriba.

Un poco sobre Zoé: Panoramas

Finalmente después de muchos años, nos emociona compartir la noticia de que estrenaremos Zoé: Panoramas en cines, ¡en pantalla grande! este 7 de DICIEMBRE.

Esta película la co-dirigimos dos buenos amigos, Gabriel Cruz Rivas y yo. Nos llevamos la experiencia de nuestras vidas. ¡Nunca imaginamos que el proceso tomaría 6 años o un poco más!

Gabriel y yo llevamos colaborando y creciendo junto con Zoé desde el 2006. Yo entré a la banda como baterista y con el antecedente de haber filmado algunos videos más joven. Gabriel colaborando en la parte visual de los conciertos en vivo.

Conforme fueron creciendo las giras y los conciertos, también crecían las historias y los momentos que poco a poco quisimos plasmar en un documental. Ahora llevamos 6 años sumergidos en esto. Lo que empezó como un experimento se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso. Lograr una experiencia en cine más apegada a lo visual y al sentimiento de estar de gira.

En lugar de intentar hacer una pieza biográfica sobre la banda, intentar que el espectador logre ver esa parte etérea de lo que es estar de gira. El tiempo pasa de otra forma. Las amistades se hacen y deshacen de otra forma.

Pensamos que sería una buena aventura intentar plasmar esto con imágenes, cuidando mucho el aspecto fotográfico y de formato, y al mismo tiempo, generando una nueva paleta musical para Zoé con un score de música original compuesta únicamente para la película.

Hacer esta música original ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido como músicos. Para la filmación fue un enorme reto y logro en equipo. Ir filmando país por país durante un lapso de dos años, sin mucha infraestructura y más bien improvisando con lo que la travesía nos permitía.

Tuvimos muchos problemas con el equipo; aduanas, robos, olvidos, cansancio, hartazgo, ¡pero al final valió toda la pena!

Los momentos captados por Guillermo Garza (Director de fotografía) dieron forma a lo que se buscaba. Retratos panorámicos de las vivencias. Nos supimos integrar como equipo al ritmo de la gira. El crew de la filmación se volvió parte de la banda. Recuerdo ese año como si los realizadores del documental fueran ya parte de Zoé.

El crew completo fue tan pequeño como: dos directores, un cinematógrafo, un foquista, y a veces un sonidista. Nos fuimos leyendo la mente y captando momentos de la manera menos invasiva posible. Queríamos que la cámara (aún siendo de gran formato) fuera invisible.

Después, para editar, tuvimos que aprender a construir un documental no de los planes, sino de las experiencias. El material logrado nos dio para estar 3 años encerrados con dos importantísimos colaboradores del proyecto: Adriana Martínez y Olmo Guerra (editores). Sin ellos, hubiera sido imposible tener objetividad para ver y dar forma narrativamente a lo que nosotros habíamos vivido de gira captándolo.

Es un gran rompecabezas. Trabajar en un proyecto así me hizo cambiar para siempre.

Tardó casi un año la noticia de poder estrenarlo en salas de cine. Hemos presentado el documental en festivales de cine —pero nos llena de alegría poder presentarlo ahora en cines, donde esperamos se lleven tan buena experiencia los seguidores, como los no seguidores de la banda. Es una gran manera de cerrar un ciclo de 20 años que cumple Zoé.

Con Panoramas dejamos plasmado este espíritu joven y luchador que ha llevado a Zoé a tantos lugares y que esperamos ahora se convierta en una nueva etapa – ¡con el disco nuevo que saldrá en 2018!

-Rodrigo Guardiola, Zoé

Panoramas estará en cines por todo México a partir del 7 de diciembre.