Ve la primer imagen revelada del documental sobre The Cure

A raíz del 40 aniversario del nacimiento de The Cure –marcado por el estreno de su disco debut, Three Imaginary Boys–, Tim Pope, fugaz estrella pop y director de videoclips de bandas como Queen, Rush, Soft Cell, David Bowie y Siouxsie and the Banshees, ha emprendido la ardua tarea de hacer un documental biográfico de la banda de Crawley.

El proyecto comenzó a rondar su cabeza en 2017, y hasta ahora, ha entrado en fase de producción formal. Aún no hay muchos detalles sobre el documental, más allá de algunas declaraciones previas de Pope para NME donde dijo que “se tratará de un documental cronológico de la historia de The Cure desde los 70 hasta ahora, donde el propio Robert se encargará de narrar”. Además, afirmó que incluirá material inédito de la colección de Smith, entre lo que hay entrevistas, bootlegs, shows poco comunes, behind-the-scenes, y grabaciones en super-8.

Por lo pronto, a través de su Twitter, el director ha dado a conocer la que parece ser la primera pista visual del documental, una foto tomada al cristal que atraviesa la luz de un proyector donde se refleja de manera nítida la que parece ser la figura de Robert Smith sobre un fondo blanco.

The Cure estará celebrando este verano las cuatro décadas de su primer disco con presentaciones en Glastonbury y demás festivales, por lo que si la suerte nos sonríe, es posible que los veamos también de paseo por América Latina.

