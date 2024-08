Vedettes millennials y chatarra: Kali Mutsa + Imaabs estrenan el video de «Inglis»

No es ningún secreto que Kali Mutsa es una de las artistas más completas en la música independiente de Latinoamérica hoy en día, con una propuesta que desafía clasificaciones y categorías y mama directamente de una teta entre cósmica y millennial, urbana y espiritual, siempre personal e iluminada. La última empresa musical de esta sacerdotisa chilena es un EP de cuatro temas y un outro llamado La Devoración, hecho en colaboración con el productor también chileno Imaabs y bajo el auspicio de los capos de NAAFI. Imaabs es un productor increíble que forma parte de la familia NAAFI y sacó un EP a principios de año llamado Hype que, desde el título, es un comentario crítico a los vicios de la música actualmente y un pedazo súper rudo de catarsis musical.

La Devoración marca una nueva etapa en el sonido de Kali, y el sencillo con el que dio a conocer el proyecto, cuyo video estrenamos en este post, es también una crítica. En este caso, a nuestra relación con el inglés y la necesidad que tienen algunos artistas hispanohablantes de sacar música en inglés. El video es un paseo por paisajes caóticos donde vemos a algunas chicas con espadas, juegos visuales, un deshuesadero y a Kali ataviada con accesorios propios de una diosa como ella. Checa el video a continuación y luego la breve charla que tuvimos con Kali a propósito del visual de «Inglis», el cual fue dirigido por Felipe Prado, tiene fotografía de Sebastian Quiroz, maquillaje de Valentina Piccolini y Felipe Carrera, y cuenta con las actuaciones de Eloisa Garrido, Alma Boivin, Sara Caballero y Antonia Soto.

Noisey: ¿Cuál es la intención detrás del «let’s speak in inglis» del coro? Se siente a partes iguales una crítica y una burla. ¿En qué contexto debemos entenderlo?

Kali Mutsa: Se me ocurrió como una frase inconsciente que pasa por el cerebro de muchos chilenos que piensan que el inglés da status, que venderán mejor su producto, que serán más aceptados en los circuitos artísticos, que serán más interesantes, que se verán más pertenecientes a un concepto de clase alta. Y que no tienen muchas ganas de entender de dónde viene esta americanización de nuestra cultura. Como que no se entiende el contexto histórico en el que fue plantada para lograr justamente eso el olvido de lo propio.

¿Qué relación hay entre el uso del dembow y esta crítica o parodia?

Imaabs me mandó el beat y yo le puse la letra y la melodía. La frase «Les spik in Inglis» me sonaba, así que la usé. El coro que tenía una melodía japonesa me lo inspiró una canción para niños. No hay más secreto detrás de eso. Creo que esta pregunta podría contestarla mejor Imaabs.

¿Qué relación hay entre NAAFI y Kali Mutsa? ¿Van a hacer este disco juntos o Kali es formalmente parte del sello?

Con NAAFI sacamos este EP. Gracias a Imaabs que lo propuso. Por ahora vamos a hacer este EP juntos y veremos qué pasa. Pero de momento soy independiente y mi próximo EP se aleja mucho de éste. Va a ser más sinfónico y triste.

Cuéntanos un poco sobre el proceso de creación de La Devoración.

Imaabs iba viajando y me iba mandado beats. O estaba acá en Chile e igual me mandaba beats. Yo le mandé algunos sampleos de músicas hermosas que tengo y que él supo transformar. La creación fue casi toda a través de Internet, excepto por «Éder» que hicimos con Lia ahí mismo en el estudio, sin nada muy preparado, y la parte de la Tomasa que ella improviso ahí mismo también en el estudio. Grabábamos en el estudio de un amigo de Imaabs, que es muy pro y eso.

Cuéntanos un poco sobre el video y su imaginería lisérgica.

Ahí todo corre por cuenta del director Felipe Prado, que es talentosísimo. Yo fui la productora y él también. En general, yo soy la que inventa mis videos, pero esta vez lo dejé todo a la visión de Felipe. Yo le mandé algunas referencias de Shuji Terayama que me encanta, pero esta historia loquísima la invento él. Como no teníamos dinero para hacerlo, nos armamos de todo lo que había en nuestras casas. Pedimos favores, mucha gente ayudó de buena onda. Actúan mi hija y una amiga y la hermana pequeña de la novia de Felipe y una amiga y hasta el mismo Felipe y un amigo que también fue maquillador del video. Todo lo hicimos a pulso y de lejos él que más trabajo fue Felipe. El Dios doberman lo pintamos con otra amiga que también es una gran maquilladora. La novia de Felipe ayudó con vestuario e ideas. Todos fuimos muy multifuncionales y multidisciplinarios.

¿Cuáles son los planes para el resto del año?

Seguir trabajando en mi próximo EP, hacer una mini película que contenga todas las canciones, quizás hacer alguna gira, ojalá volver a México. Ser parte de una exposición de collage, seguir aprendiendo a escribir guiones, y hacer un docu-collage imaginario sobre una vecina viejita que me inspira mucho. Lanzar una marca de remeras muy patrimoniales. Actuar en la película de mi prima cineasta, y bueno ahí ya hay mucho ¿no?

