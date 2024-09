Burritos veganos teriyaki

«Es un almuerzo de campeones».

Porciones: 4

Ingredientes

para el arroz basmati:

2 tazas de arroz basmati

3 1/2 tazas de agua

2 cucharaditas de sal marina

150 gramos de chícharos frescos

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharadita de semillas de comino

1/2 cucharadita de semillas de mostaza

1 cucharadita de jengibre fresco, rallado

1 cucharadira de turmeric

1/3 de taza de nueces de la India tostadas o pistaches tostados

para el burrito:

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1/2 taza de pimientos rojo picado finamente

1/2 taza de pimientos verdes, picados finamente

tortillas de harina para burrito

1 taza de crema fresca sin lactosa

2 tazas de queso vegano

2 tazas de espinaca, finamente cincelada

2 jitomates medianos, finamente picados

2 aguacates, en tiras

Direcciones

1. Para el arroz basmati: lava el arroz bajo el chorro del agua durante 15 minutos. Déjalo escurrir otros 15 minutos. Cuece los chícharos en agua y sal, deja que hierba. Saltea las semillas de comino y de mostaza con un poco de aceite de coco, luego añade el jengibre y el turmeric. Deja las especias solo 30 segundos en el fuego para que no se quemen. Añade el arroz y continua friendo durante 2 minutos más. Añade el agua hirviendo con los chícharos y las nueces. Mueve un poco para integrar todo, pero no muevas demasiado para que el arroz no se bata. Cocina el arroz durante 20 minutos o hasta que esté bien cocido. Comprueba la sazón.

2. Para los burritos: calienta el horno a 180 ºC. Calienta el aceite de coco y saltea el jengibre durante 30 segundos, luego añade los pimientos y cocínalos durante 5 minutos a fuego medio. Sazona y retira del fuego.

3. Calienta las tortillas en la plancha. Unta la crema, luego coloca los pimientos salteados, encima el queso y las espinacas. Dobla los extremos de la tortilla y luego enrolla. Calienta un poco de aceite en la plancha o en una sartén y fríe un poco los burritos por todas partes (aproximadamente 30 minutos). Retira y sirve con jitomate y aguacate. Ah, no olvides el arroz.