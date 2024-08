Veganos nos dicen por qué creen que la gente los odia

Artículos publicado por VICE México.

Gente nefasta existe en todos lados, en todos los formatos y bajo cualquier máscara, como aquellos que menosprecian y satanizan al veganismo. No obstante, cualquiera en su vida se ha tenido que enfrentar ante estas personas y las cosas siempre terminan mal. En el caso de los veganos, la gente —muy seguido y con mucha facilidad— cree que no hay problema con burlarse de ellos o hacerlos menos por las decisiones que toman con y para su cuerpo, pero esto debe de terminar.

Videos by VICE

La decisión de ser vegano, imagino, no ha de ser una fácil. De entrada, tienes que cambiar tu estilo de vida de manera completa y empezar a frecuentar sitios de comida en los que, asumo, todo va a ser más caro que los tacos de $2 pesos a los que te acostumbraste mientras estabas en la secundaria. En el lado amable, sigo imaginando, te vas a poner más delgado y si lo haces bien, también, más atractivo para las personas que quieras atraer a tu vida. Sigo imaginando porque no soy vegano y carezco de la consistencia, resistencia y potencia mental para negarme a un taquito de cecina con queso.

Y aparte de todos esos cambios, una de las cosas más incómodas es tener que enfrentarte a todas las personas que te rodean en busca de una justificación. Por el otro lado, los que comemos carne, no somos particularmente receptivos a escuchar que somos asesinos por comer lo que nuestra especie ha comido durante miles de años. Nadie está bien y a todos nos gusta joder, pero en esta ocasión, toca escuchar a los veganos defenderse.

Andrea, 25

5 años siendo vegana

Yo nunca he sido radical y no he querido meterme en la vida de los demás en cuanto al veganismo. La decisión de volverme vegana fue 100% por respeto a los animales, de ahí desarrollé la consciencia de cuidar al medio ambiente y por amarme a mí misma. Lo que es horrible es que a la gente le parezca ridículo y estúpido dejar de comer/usar animales o derivados de ellos.

No sé que pasa por la cabeza de las personas pero les cala/arde/enfurece que uno empiece a tener una filosofía de vida distinta a la que hemos estado acostumbrados y pienso que en el fondo están evitando querer abrirse un poco a entender qué es lo que estamos haciendo o el propósito de ser vegano.

Es por eso que creo que el mecanismo de defensa de la gente es usar la burla, humor pesado y demostraciones de odio para descalificar esta manera de vida en lugar de querer intentar coexistir con ella.

Alicia, 31

3 años siendo vegana

Me parece que mucha gente no entiende nuestro estilo de vida y, como con cualquier cosa que no entienden, deciden burlarse, resentirlo o de plano odiarlo. Dicen que puede hacernos daño en un futuro —como si les importara— o que es una tontería porque se seguirían matando animales todos los días, con o sin nuestro consumo de los mismos. En mi caso, simplemente, es vivir en concordancia con mis creencias en cuanto al medio ambiente y el papel que tiene el hombre en el mundo.

Podremos estar hasta arriba de la cadena alimenticia, pero por eso mismo creo que existe una responsabilidad sobre los demás seres que habitan el planeta y que, además, no necesariamente tenemos que vivir con su sufrimiento como parte necesaria de compartir este espacio. Yo prefiero no tener ese peso en mi conciencia, si puedo evitar dañar, lo haré, pero al parecer para muchos eso es una idea ridícula.

Regina, 25

1 año siendo vegana

Yo no nací vegana. Mis papás me criaron de la mejor forma que pudieron, eso incluyó tomar leche, desayunar huevos y comer carne. Es por eso que entiendo a las personas que se burlan del veganismo. La burla o el ataque son tipos de manifestaciones que reflejan un estado de incomodidad llamado disonancia cognitiva, la cual se da cuando hay un choque entre las creencias previas de la persona e información nueva que le es presentada.

Yo estuve en esa situación, mucho antes de ser vegana. “Los leones no comen tofu” era mi justificación de cabecera. Sin embargo, cuando me confronté con la evidencia científica de los daños a la salud de una dieta con productos de origen animal y el impacto ambiental de la ganadería industrial, no pude más que alinear mis acciones con la nueva información que estaba frente a mí. Esto eventualmente me llevó a ver la parte ética del veganismo, que creo es la más difícil de internalizar y que más puede molestar a otras personas. Creo que hay una sensación de que las personas veganas se sienten moralmente superiores a los demás, sin embargo al menos desde mi perspectiva, esto no es cierto. La carga moral que se le de a la información, solamente depende del individuo que la recibe. De nadie más. Si algo de lo que un vegano dice te incomoda, lo mejor sería revisar por qué te incomoda y tal vez tener una mente más abierta y aceptar que tal vez tenga algo de razón.

Personalmente no me ha tocado conocer veganos violentos, pero entiendo que hay veces que las discusiones pueden llegar a ser muy agresivas por ambas partes. He visto que algunos veganos llegan a llamar “asesinos” a personas comiendo carne. Creo que eso es un error. Juzgar a las personas y agredirlas puede no sólo alejarlas más de entender realmente el veganismo, sino alimentar estereotipos de las personas veganas. Hay que entender que muchas personas no han hecho la conexión y que en general las personas reaccionan mejor ante evidencia y amabilidad que ante enojo e insultos.

Diego, 24

1 año y medio siendo vegano

Hay banda vegana bien radical y todos odian a los radicales. Digo esto porque es una decisión muy profunda y muy importante: estás cambiando completamente tu manera de alimentarte, afectando tu vida de muchas maneras a partir de ello. Es una decisión muy trascendente en tu vida, y la gente que toma ese tipo de decisión es radical, digo, hay de veganos a veganos. Gente que ni siquiera usa ropa que tenga procedencia animal y que podría ponerse muy colérica cuando se habla del tema.

Por otro lado, siento que les pega en el ego a las personas humanistas. Por ejemplo, tengo un amigo que me preguntó “¿pero por qué ser vegano?” Le digo que es por mi salud y por la salud del mundo y que creo que, al final, los humanos también somos animales y me interesa el bienestar de todos los animales. El sólo decir esta posición me costó ser llevado al absurdo por esta persona, ofendido de que dijera lo que es un hecho, que el hombre es parte del reino animal, no existe un reino propio del ser humano. Eso pega en el ego del humanismo porque desde antes de la ilustración el hombre siempre ha sido el centro del universo, estamos construidos para pensar que somos los reyes y superiores del reino animal. Así cuando entras en el debate, a mucha gente le duele porque atacas una creencia muy profunda o arraigada en ciertas personas.

Hay que tener en mente que los veganos saben que existe mucha gente que comparte su estilo de vida y aún así puede llegar a ser bastante pesada. Y también, si alguien te dice que es vegano, no hay necesidad de cuestionarlo ni sentirte ofendido. Cada quien lo suyo, se puede ser buena o mala persona independientemente de lo que comas.

Sergio sueña con ser vegano en Instagram.