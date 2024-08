Vela, Gio y Jona: La trampa de la MLS y el glamour de Los Angeles

Sorpresa, preocupación y hasta decepción se percibe en la opinión pública mexicana luego de que Carlos Vela anunciara que se marcha a jugar con el Los Angeles FC, de la Major League Soccer de Estados Unidos. Se trata del mejor futbolista mexicano de la actualidad, y se suma a otros jugadores como ls hermanos Dos Santos, Giovani y Jonathan, que dejaron el futbol europeo para ir a la MLS.

Mucho se habló y se cuestionó, unas semanas antes, la decisión de Jonathan Dos Santos de dejar al Villarreal y el viejo continente para emigrar a la MLS, exactamente a Los Ángeles Galaxy, equipo donde actualmente juega su hermano Giovani. Los principales cuestionamientos tenían como fundamento la cercanía en tiempos que existe del mundial de Rusia 2018, y se veía como un retroceso para su carrera ya que deja el futbol europeo en el mejer momento futbolístico de su carrera.

Videos by VICE

«Yo vine aquí porque sabía que era una oportunidad muy importante para mi vida, a parte del hecho de estar aquí mi hermano, el sueño de jugar juntos los dos, siempre hemos soñado con eso, con hacer historia juntos en un equipo del tamaño del Galaxy y esa es mi expectativa, seguir creciendo, ganar trofeos, ser referente del equipo, de la MLS, y seguir en la selección mexicana», dijo Jonathan Dos Santos sobre su decisión.



A Jontahan se le suma Carlos Vela, quien en enero próximo dejará la Real Sociedad y llegará a la MLS antes de que inicie el nuevo torneo, mismo que comienza en febrero del 2018.

«La Real Sociedad y la Major League Soccer (MLS) han alcanzado un principio de acuerdo para que el jugador Carlos Vela sea traspasado a un equipo de la liga estadounidense durante el mercado de invierno. De esta forma Carlos Vela continuará en la disciplina ‘Txuri-Urdin’ hasta enero de 2018, será entonces cuando ponga rumbo a la MLS», informó el equipo español

Por su parte Carlos Vela dijo tras el anuncio de su traspaso:



«He tenido la gran fortuna de ser buscado por varios clubes este verano, todos ellos de gran jerarquía. Por el gran cariño y respeto a esta camiseta blanquiazul, me comprometo a jugar estos seis meses dando lo mejor de mí, con el firme propósito de ayudar al equipo en todas y cada una de las competencias que tenemos, ya sea dentro o fuera del campo».



La MLS es una liga en constante crecimiento, sí pero su nivel sigue por debajo del futbol mexicano, y la muestra es que los últimos campeones de la Liga de Campeones CONCACAF han sido mexicanos. La lista es la siguiente: Atlante (2008- 2009), Pachuca (2009-2010), Monterrey (2010- 2011, 2011-2012, 2012-2013), Cruz Azul (2013-14) y América (2014- 2015, 2015-2016) y Pachuca (2016-2017). El último campeón estadounidense en esta competición es precisamente Los Ángeles Galaxi, en el ya lejano año 2000 cuando el torneo tenía el nombre de Campeonato Campeones CONCACAF.

Don Garber, comisionado de la MLS menciona: «Cuando empezamos era más difícil pero ahora mismo se acepta culturalmente el aficionado a la MLS, se ha generado un interés que el resto respeta. Ir al estadio, izar la bandera de tu equipo y aporrear el tambor animando es algo que antes no estaba bien visto para el soccer».



La Major League Soccer busca identidad, es por eso que han repatriado jugadores de la talla de Michael Bradley. En busca de elevar el nivel de esta liga, han llegado elementos como Kaká, David Villa, David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Bastian Schweinsteiger quienes si bien en cierto llegan en el ocaso de su carrera o «para retirarse» aún muestran nivel muy superior a la media de jugadores que militan en la MLS.

«Cuando tienes a Gerrard, Lampard y Drogba en tu liga eso suma mucho perfil», agrega Garber», «pero me entusiasman jugadores como Sebastian Giovinco. Me entusiasma Piatti, creo que es uno de los mejores jugadores de la liga. También veo a Bradley y Altidore y creo que obtener a jugadores jóvenes que vengan a jugar en su mejor momento es mucho más importante que conseguir futbolistas legendarios en el final de sus carreras».



Tanto Carlos Vela como Jonthan Dos Santos fueron dos de los mejores jugadores de la pasada Copa Confederaciones de Rusia 2017, es ahí, que vienen los cuestionamientos sobre la decisión de ambos de dejar el exigente futbol español y llegar a una liga creciente como la MLS.

Sin duda que el futbol mexicano y en especial la Selección Nacional pierden en lo deportivo, ya que la exigencia que tendrán en el futbol estadounidense es inferior a la que se ve en el futbol europeo. Y es que es en el viejo continente donde las innovaciones tácticas y metodologías de entrenamiento están a la orden del día. Carlos y Jonathan militaban en la Real Sociedad y Villarreal respectivamente, ambos en la Liga de España, la que para muchos es la mejor del futbol mundial.

Los reflectores y el glamour que tiene la ciudad de Los Ángeles, sin duda puede ser un distractor grande para Vela, Jonathan y Gio, quien no atraviesa por un buen momento futbolístico, y para muestra el desempeño que tuvo en la pasada Copa Confederaciones.



Aunque la paga para los tres es generosa, quizás con el salario más alto de sus respectivas carreras, parte del encanto de ir a la MLS es el estilo de vida que persiguen al llegar a la ciudad donde jugarán. Los Angeles representa una ciudad donde hay una gran cantidad de mexicanos, por un lado, y donde prevalece, como en ninguna otra ciudad, el star system estadounidense donde la vida de fiesta, lujos y celebridad sedujo a jugadores como David Beckham, en su momento, quien tuvo que volver a Europa para retomar el espíritu competitivo que había perdido en Los Angeles.



Un caso parecido al de Beckham, fue el de Rafael Márquez, quien después de conseguirlo prácticamente todo con el Barcelona, llegó a la MLS. El «Patrón» solo estuvo un año en el New York Red Bull, con un paso gris por tierras estadounidenses, ya que su nombre solo se escuchaba por lesiones, expulsiones y no por las grandes cualidades y capacidades que Rafa posee. Después pasó al León donde se coronó bicampeón del torneo mexicano, recuperó el liderazgo indicsutible en la Selección Mexicana y retomó su nivel.

«Pensándolo con calma, me di cuenta de que me había anticipado», dijo Rafa Márquez en su momento sobre su paso por Estados Unidos. «En su momento creí que era buena idea irme a Estados Unidos y bajar un poco las revoluciones, pero al llegar allí vi que quería y podía jugar de forma más competitiva. La verdad es que me arrepentí. Pero bueno, tenía ya 35 años, ya me veían en la recta final de mi carrera… al final acabé yendo al Mundial».