Las velas llenan de gérmenes tu pastel de cumpleaños

La próxima vez que cierres los ojos y te inclines sobre el pastel de cumpleaños, espero que pidas como deseo algo asqueroso, porque eso es lo único que conseguirás cuando apagues las velas.

Según un nuevo estudio -que revuelve el estómago-, la inocente tradición de expulsar aire para apagar un montón de velas colocadas en el pastel, en realidad puede aumentar la cantidad de bacterias sobre la tarta hasta catorce veces.

En el estudio, publicado recientemente en el Journal of Food Research, los investigadores de la Universidad de Clemson hicieron todo lo posible por imitar la fiesta de cumpleaños de un adolescente, colocando 17 velas sobre un pastel falso de papel y corcho blanco, untado con un glaseado de vainilla. Las 11 personas que participaron en el experimento se turnaron para soplar las velas y, además, para tener la experiencia completa, se pidió a los participantes que comieran pizza antes de soplar tan fuerte como pudieran. «Pensamos que la pizza podría ayudar a activar las glándulas salivales», dijo el autor principal del estudio, Paul Dawson.

Tras 48 horas, los científicos obtuvieron pruebas de la asquerosa realidad de esta costumbre. «La superficie del pastel presentaba un 1.400 por ciento más de bacterias que un glaseado sobre el que no se hubiera soplado», concluían los autores. «Es, por tanto, muy probable que se produzca una transferencia de bacterias y otros microorganismos de quien sopla a otros individuos a través de la comida».

En unas declaraciones a The Atlantic, Dawson aseguraba que, pese a lo repulsivo de este hallazgo, no significa que estemos abocados a contagiarnos de una enfermedad en nuestro cumpleaños. «A mi entender, no se trata de un problema de salud muy grave», añadió. «De hecho, aunque lo repitiéramos 100.000 veces, la probabilidad de enfermar seguiría siendo bastante baja». Dawson sugirió que para evitarlo, las personas que estuvieran enfermas se abstuvieran de soplar velas.

El estudio señala el dato curioso de que la costumbre de soplar velas podría existir ya desde tiempos de la Antigua Grecia, que solían llevar pasteles con velas encendidas al templo de Artemisa, la diosa de la caza. No sé si eso es mejor o peor que llevarlos al templo de Higía, deidad griega de la higiene. En cualquier caso, yo sigo pensando que lo mejor son los cupcakes. Ahí no hace falta poner velas.