El saludable encanto de ver estudiar a las personas en YouTube

En algunos se ve la envidiable vista de un paisaje nevado a través de la ventana, otros están filmados bajo la tenue luz de una biblioteca escolar. Algunos incluyen además el sonido de la lluvia mezclándose con el ruido blanco de fondo, otros han sido editados con música de baja fidelidad. Se llaman gongbang o videos “Study with me” [Estudia conmigo]. Al igual que los videos de gente comiendo (mukbang) y los de gente durmiendo, los videos Study with me ocupan un pequeño nicho en internet que difumina las líneas entre el entretenimiento y lo ultramundano.

“No hay nada de especial en mis [videos]. Simplemente me siento agradecido de que a los suscriptores les gusten”, le dijo a VICE Kim Dong-min, un vloguero que publica videos Study with me regularmente. Su canal se volvió popular en la cuarentena y ahora tiene más de 50.000 suscriptores en YouTube.

Videos by VICE

Uno de los videos más populares de Kim, que ha acumulado más de 390.000 reproducciones al momento de escribir este artículo, lo muestra estudiando con avidez en una sala de lectura pública, donde podemos apreciar algún movimiento ocasional en el fondo y los sonidos del entorno.

El estudiante de 23 años de la Universidad de Seúl dijo que solía ver videos Study with me durante sus largas sesiones de estudio. Y comenzó a hacer los suyos el verano pasado, junto con otros vlogs, cuando se dio cuenta de que, como estudiante universitario, estudiar ocupaba gran parte de su vida diaria.

La sensación de compañerismo que brindan los videos Study with me es aún más palpable durante la pandemia de COVID-19. En el punto más álgido de la pandemia el año pasado, más de 1.300 millones de estudiantes tuvieron que quedarse en casa debido al cierre de escuelas. Aun cuando los estudiantes comienzan a regresar a los campus, las clases presenciales no han vuelto a su capacidad máxima y las medidas de distanciamiento social siguen vigentes.

“Debido al coronavirus, la mayoría de la gente en todo el mundo está estudiando sola en casa. Creo que mi video les dice que no están solos”, dijo Kim.

A diferencia de los vlogs habituales, los videos Study with me incluyen clips sin editar de sesiones de estudio completas; esto significa que se trata de material fílmico de estudiantes dedicados sin ningún tipo de manipulación. La mayoría de estos videos duran de dos a cuatro horas, aunque hay algunos que duran 10 horas o más. Muchos de ellos utilizan la Técnica Pomodoro, un método de gestión del tiempo que divide las sesiones de trabajo en partes, separadas por períodos de descanso breves.

El peculiar género de videos Study with me parece haber ganado fuerza por primera vez en Corea del Sur, pero ahora hay creadores prominentes de este tipo de videos en todo el mundo, incluidos el Reino Unido, Argentina y Singapur.

A primera vista, estos videos parecen compartir el mismo atractivo ASMR relajante de los videos de “café casero” y los meditativos vlogs de personas hogareñas de Corea del Sur. Excepto que en lugar del tintineo de cubitos de hielo y sábanas arrugadas, estos nos satisfacen con los sonidos terapéuticos de la escritura sobre un teclado y el movimiento de las hojas de papel al cambiar de página.

Por supuesto, también nos brindan el placer visual de ver materiales de estudio cuidadosamente organizados en escritorios impecables y el movimiento de las hábiles manos de los estudiosos creadores de estos videos.

Pero los videos Study with me también tienen un propósito práctico obvio: ayudar a las personas a estudiar. La exploración de las secciones de comentarios de los videos revela que toneladas de espectadores los reproducen durante sus propias sesiones de estudio.

“El solo hecho de saber que alguien más estaba estudiando conmigo hizo que estas dos horas fueran más tolerables. Siempre que tengo un ‘compañero de estudio’ conmigo, eso me ayuda bastante a concentrarme en lo que estoy haciendo”, comentó un usuario de YouTube.

También hay sesiones de estudio que se transmiten en vivo en las que los espectadores pueden conversar en tiempo real, lo que esencialmente hace que se sientan como grupos virtuales de estudio entre desconocidos.

Un YouTuber coreano bastante popular que administra el canal “The man sitting next to me” [El hombre sentado a mi lado] le dijo al periódico The Korea Herald que las sesiones de estudio transmitidas en vivo brindan motivación tanto a los espectadores como a quienes las transmiten. Además, permiten que los internautas compartan consejos de estudio y palabras de aliento entre sí.

Son videos para los estudiantes que no se sienten inspirados por el aprendizaje en línea, los trabajadores a distancia a quienes la procrastinación crónica los ha invadido o incluso las personas que simplemente buscan cualquier tipo de ASMR relajante.