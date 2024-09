Verstappen sobre Vettel y Raikkonen: “Deberían estar avergonzados”

Este artículo se publicó originalmente en Motorsport.com

Max Verstappen opina que Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen deberían «avergonzarse» por la forma en que lo criticaron después del Gran Premio de Bélgica, luego de que sus monoplazas se rozaran en la primera curva de la carrera.

La conducción agresiva y a la defensiva del holandés en el circuito Spa-Francorchamps fue uno de los puntos de discusión al final del evento. Raikkonen teme que pueda ocurrir un accidente de grandes proporciones si el piloto de Red Bull no cambia su forma de conducir.

Pero a Verstappen no le impresionaron los consejos, en especial de parte de Raikkonen y Vettel quienes se enfrascaron a pocos segundos del arranque.

«Creo que deberían estar avergonzados por haber causado un choque como ese, considerando la cantidad de experiencia de ambos, y además se quejan de mí», dijo Verstappen en tono desafiante.

«No deberían hacer todo un drama por lo que sucedió posteriormente. Tienen que entender que no estoy nada contento que hayan echado a perder toda mi carrera».

Verstappen tiene seguro que Vettel es el culpable del incidente en la curva 1, ya que no dejó suficiente espacio para los coches que pasaban por dentro.

«No había suficiente espacio para tres coches», dijo. «Cuando me le pegué a Kimi, Vettel empezó a apretarme. Si hubiera dejado un metro más de espacio, todos habríamos pasado sin problema.

«En el vídeo se ve claramente cuando Vettel se le mete a Raikkonen. Después el coche de Kimi impacta el mío».

Verstappen explicó que la razón por la que condujo de manera agresiva ante Raikkonen y Vettel en la carrera fue el resultado de lo que sucedió en la primera curva.

«Si echan a perder mi carrera, no voy a hacerles la vida fácil», comentó. «Creo que deberían entenderlo.

«No los iba a dejar pasar. Si el incidente en la primera curva no hubiera ocurrido, no habría sido tan agresivo y no habría aventado a Raikkonen de esa forma».

Verstappen también insistió que no cometió falta alguna al bloquear a Raikkonen, especialmente porque no le llamaron la atención.

«Soy como una capa roja enfrente de un toro para él en estos momentos. Siempre nos metemos en el camino del otro», comentó.

Pensando en la carrera de Monza, Verstappen añadió: «Comenzaremos de nuevo e intentaremos obtener el mejor resultado. Vettel puede acercarse y hablar conmigo, pero creo que tiene que darse cuenta primero de lo que hizo en la primera curva».

