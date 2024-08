Vetan a un tipo de Colombia por inhalar cocaína sobre la tumba de Pablo Escobar

Artículo publicado por VICE México.



Steven Semmens, un galés de 35 años, tuvo la brillante idea de visitar el cementerio colombiano Jardins Montesacro, en Itagüí, Antioquía, para darse unas líneas de cocaína sobre la lápida de Pablo Escobar, fallecido el 3 de diciembre de 1993. Sin embargo, el hilo de ideas brillantes de Semmens no terminaría con hacer este tributo mientras visitaba tierras colombianas sino que, por supuesto, también decidió subirlo a internet en un breve video que no tardó en hacerse viral.

Semmens solía visitar frecuentemente Colombia, pues sus hijas gemelas, mitad colombianas por su madre, residen cerca de Medellín. Fue ahí que conoció, según describió a The Mirror, a uno de los sicarios de Escobar, quien le incitó a hacer el tributo como una forma de “dar respeto” al narcotraficante. Poco tiempo después de que se hiciera viral el video, Semmens comentó que no se sentía seguro, e incluso cambió su apariencia y se escondió en las montañas de Medellín. “Hasta el presidente me mencionó en la televisión y la policía estaba preocupada por mi seguridad. Fue horrible. Me arrepiento mucho de haberlo hecho. Gente me mandó amenazas de muerte en Facebook”, comentó al diario inglés.

“Mi amigo me pidió que hiciera una línea desde la lápida de Escobar y perdimos la cabeza. Fue divertido en el momento pero estoy avergonzado. Todos dijeron que era una desgracia y hacía ver muy mal al país”, explicó sobre sus acciones. Después de pasar un poco de tiempo con la identidad resguardada, Semmens decidió regresar a Bogotá donde la policía lo atrapó, lo llevó al aeropuerto y le dijo que no regresara. El veto del británico en el país sudamericano duraría cinco años, durante los cuales no podrá visitar a sus hijas ni a su novia, mismas que no podrán trasladarse al sur de Gales debido a restricciones de visa entre el Reino Unido y Colombia.

Se reportó que Semmens tenía la intención de regresar a la universidad e inscribirse en un programa de ayuda en adicciones. Esperemos que esa sea la última de su hilo de ideas brillantes.