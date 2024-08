Vi las 5 peores películas de Netflix en una noche para que tú no tengas que hacerlo

Artículo publicado por VICE México.

Aparentemente Neftlix nos ayuda a tener una vida muchísimo menos aburrida. Es la excusa perfecta para invitar a cualquier humano a nuestro hogar y tratar algo más que aburrirlo con nuestro poco sentido del humor. Las decenas de películas que están disponibles nos aseguran un fin de semana un poco menos tedioso, y de a ratos pueden salvar relaciones tristísimas que ya no tienen otro plan además de “ver películas, amor”.

Videos by VICE

Perdemos el tiempo, según nosotros, viendo las mejores series para poder pertenecer a la conversación y hacer algún tuit referente a la que esté de moda y así lograr un par de likes. Pero, ¿dónde quedan las películas que nadie o muy poca gente ve? En cada película hay un “porcentaje de aceptación”, o “match”, usualmente en color verde. Por ejemplo, Luis Miguel: La serie tiene 97% de match con mis intereses.

Busqué en Google y Netflix las películas con peor calificación y decidí pasar una noche entera viéndolas para entender el lado terrible y obscuro del servicio de streaming favorito de todos. Alguien tiene que hacer esto, toda fuerza positiva necesita su contraparte negativa para que el mundo pueda seguir girando armónicamente y todos podamos tener una vida más o menos feliz.

Esta lista no tiene algún orden en específico, así fueron saliendo.

Sandy Wexler

El bueno y viejo Adam. Es un tipazo que de verdad quisiera conocer. Quisiera tomarme un té con él y hablar de su vida. Que me cuente todas sus inseguridades y sueños. Sandy Wexler es, realmente, una terrible película que no pude ver por más de veinte minutos. Las gafas de Adam, su ropa y las bromas nada graciosas, me hicieron sentir en una especie de mal viaje que me hizo pensar si mis bromas eran realmente graciosas, y si mis compañeros de oficina en vez de verme como a un tipo gracioso me veían como a Adam. Todo mal.

El tigre y el dragón 2

Toda mi vida he sido fan de las películas que cuentan con espadas japonesas, dragones, y cualquier cosa que me recuerde a mis clases de karate de niño. Quizás ya estoy grande. Quizás perdí cualquier sentido del arte y sus aristas. Pero Yu Shu-Lien, el protagonista, me dio ganas de llorar y no querer ver más nunca una película en mi vida. Yu Shu-Lien y su salida del auto retiro para que la “espada legendaria” —porque en este tipo de películas siempre hay una espada legendaria, siempre—, me hicieron considerar si debería seguir trabajando y nunca retirarme.

Hot Bot

Miren nada más la descripción:

“Su cuerpo fue diseñado para el placer de otros, pero sus acompañantes humanos no contaban con que tendría cerebro”.

¿Por dónde puedo empezar? Literalmente es sobre una mujer robot que quiere cogerse al protagonista. Hay varias referencias a Star Trek en muchas partes de la película y madres cristianas que no quieren que haya sexo entre robots y humanos. Todo esto que acaban de leer es en serio. Mi única duda es, ¿quién diablos aprueba este tipo de películas? Aunque probablemente debería verla luego de fumarme dos o tres gramos de mota, quizás ahí encuentre su significado.



The Do-Over

La verdad me siento mal por agregar en esta lista otra película de Adam Sandler. Probablemente debería existir un estudio acerca de todas las películas en las cuales ha participado Adam, analizar cuadro por cuadro y entender el por qué sus obras de arte terminan siendo así. Una película en la que Adam Sandler finge morir, hay que verla definitivamente. Roger Ebert le dio 0.5 estrellas de cinco a esta película, por si se lo preguntaban.

The True Memoirs of an International Assassin

Cómo comenzar a hablar de esta película. Realmente, sin hacer uso idiota de hipérboles, es la peor película que he visto en mi vida. Sé que dije arriba que esta lista no tenía orden, pero soy una persona que siempre rompe sus promesas y nadie, absolutamente nadie cuerdo debería confiar en mí. A ver, esta película es sobre un autor al que le publicaron un libro sobre un sicario —se convirtió en best seller— como una autobiografía en vez de ficción por presión de su publisher. Luego, debido a sus “habilidades”, se encuentra en una especie de guerilla en Venezuela. Confieso que sí me reí demasiado, ya que soy venezolano, y ver cómo pintaban a Venezuela de una manera tan graciosa hizo que me riera y no me cayera mal la cena.

Rotten Tomatoes le dio 0% a esta película. Cero. Y recomiendo que todo ser humano vea esta película cuando se sienta mal, cuando en la chamba todo esté yendo de la verga; cuando tu ex esté con una persona mucho más guapa y exitosa que tú, y además, llene de fotos tiernas y preciosas su feed de Instagram con títulos de foto como “mi todo, eres lo mejor que me ha pasado”. Mientras tu noche de viernes sea ver este tipo de películas con el combo más barato de Mc Donald’s.

Puedes seguir a Diego en Instagram