Un anuncio de Instagram publicó mi habitación y tuve pánico

Artículo publicado originalmente por VICE en italianoa.

Hace unos días, mi novia y yo vimos un inquietante anuncio de Instagram que nos resultó familiar. La imagen era de una habitación con una cómoda de diseño blanca, una cama con sábanas de bandas amarillas y blancas y tapicerías beige y marrones. Igual que nuestra habitación.

Nos quedamos petrificados. Nunca nos habíamos visto tan reflejados en un anuncio. ¿Era posible que Instagram nos estuviese espiando?

*El anuncio de la campaña “Club Holiday” de Bonsoirs, una compañía de sábanas y mantelería francesa.

Se ha especulado mucho en los últimos años sobre si los aparatos electrónicos pueden escuchar lo que decimos o espiarnos. Pero hay muchas razones por las que puede aparecer un anuncio sobre algo de lo que has hablado recientemente. Es posible que ya lo hayas visto y no te hayas dado cuenta o quizás está relacionado con algo que tú o los que comparten wifi contigo habéis buscado en internet.

En el primer caso, la mente te la está jugando. El cerebro crea asociaciones y se fija primero en lo que ya conoce. De igual forma, cuando piensas, por ejemplo, en comprar un Mazda, de repente solo ves coches de esa marca por la carretera.

El segundo caso es básicamente la manera que tienen las plataformas como Instagram de ganar dinero. Recopilan una gran cantidad de datos, como las búsquedas que haces en internet, tu wifi o tu localización. Al combinar toda esta información, pueden ofrecerte anuncios extremadamente personalizados. No necesitan escuchar tus conversaciones para conseguirlo.

Pero, desde que los dispositivos activados por voz como Siri o Alexa han llegado a nuestros hogares, algunas conversaciones sí que se graban y guardan en internet. Facebook (la empresa matriz de Instagram) también admitió en 2019 usar transcripciones de las conversaciones de los usuarios para mejorar el algoritmo de transcripción automática. Tanto Amazon como Google han afirmado que no venden esa información a terceros, pero los términos y condiciones no son tan claros al respecto. Además, Facebook tiene un historial bastante amplio de escándalos de privacidad que no deja a los usuarios precisamente tranquilos.

Tras pensar en el escalofriante anuncio que acababa de ver, recordé que a comienzos de la semana mi novia y yo habíamos estado hablando de comprar otra cómoda para completar el conjunto. No recuerdo si busqué algo por internet, pero si lo hice, explicaría por qué le apareció el anuncio. No obstante, nuestra cómoda es de la marca Kartell y el anuncio era de una compañía de ropa de cama llamada Bonsoirs, que no vende muebles. Básicamente, el anuncio era de sábanas, pero aparecía nuestra cómoda de Kartell.

Es posible que el parecido fuese pura coincidencia. Es exactamente lo que dijo un portavoz de Facebook cuando pregunté por qué ocurría esto. En 2016, Facebook negó oficialmente que la compañía usase el micrófono, los mensajes de texto o la cámara de los dispositivos para vender anuncios. Quizás, los productos a la venta son tan limitados que era cuestión de tiempo que apareciese la misma combinación de sábanas, suelos y cómodas que tienes en casa en un anuncio. O, quizás, nuestra habitación no es original. En cualquier caso, hay algo que todavía no cuadra.

“Es frustrante que el cliente siga cargando con la responsabilidad de protegerse a sí mismo de intrusiones en el día a día”, dijo Maryant Fernández Pérez, que trabaja como responsable de políticas en la organización europea de consumo BEUC. Ella cree que son las compañías y las autoridades las que deberían hacerse cargo y asumir las responsabilidades.

Lo creas o no, una de las pocas compañías que realmente está trabajando para mejorar la privacidad de los usuarios es Apple. Por ejemplo, el último sistema operativo de los iPhone, iOS 14, tiene una luz naranja y verde que se enciende cada vez que una aplicación accede a la cámara o al micrófono, aunque no estés usando esa aplicación. También te notifica si una aplicación quiere leer el texto que has copiado en el portapapeles. Fue gracias a esta función que los usuarios de TikTok se dieron cuenta de que la aplicación leía lo que copiaban y pegaban.

No hay ninguna forma de saber si el anuncio le apareció a mi novia por coincidencia o por alguna técnica espeluznante de publicidad dirigida. Fernández Pérez entiende mi cinismo: “Teniendo en cuenta el número de escándalos y revelaciones de cómo las grandes compañías tecnológicas controlan lo que hacemos en internet, no es de extrañar que la gente se espere lo peor”. Mi novia y yo hemos decido no usar el teléfono en el dormitorio durante un tiempo.