Vi todas las películas de Marvel en una semana y ahora soy fan

Voy a contarles un secreto: hasta hace unos días, no había visto ninguna película del Universo Cinematográfico de Marvel fuera de Iron Man. La primera. Desde 2008. Es correcto, ni siquiera había visto Black Panther.

Aquí está la otra cosa que deben saber: cuando era joven en la época de las cintas de VHS, mis padres no me dejaban ver las grandes películas de acción. Compraban todo tipo de películas de cine de autor (porque aparentemente no creían que Belle de Jour me arruinaría de por vida). Como resultado, nunca he estado al tanto de las películas del mainstream.

Pero con todo el alboroto por el lanzamiento de Avengers: Infinity War, parece que los héroes tienen un pleito con un pulgar con patas llamadas Thanos. Además la cinta generó una gran cantidad de dinero, así que pensé que era hora de ponerme al día con las películas de superhéroes.

Así es como terminé invirtiendo casi 40 horas (es correcto) viendo 18 películas de Marvel en el transcurso de una semana. Estos son mis puntos de vista. [Esta publicación contiene SPOILERS de todas las películas del UCM].

Iron Man (2008) o “El traje que inició toda una franquicia” (Duración: 2 hrs 6 min)

Han pasado diez años desde que esta película contó la transformación de Tony Stark (Robert Downey Jr.), quien pasó de ser un degenerado arrogante, acaudalado y ebrio a un degenerado patriota vestido de metal. Es una trama básica de espionaje corporativo, pero me divertí mucho gritándole a Tony y suspirando cuando él y su asistente Pepper (Gwyneth Paltrow) comparten sonrisas y se sonrojan. Nunca antes había visto los créditos finales, así que cuando apareció Nick Fury (Samuel L. Jackson), el líder de SHIELD, me di cuenta de que si no hubiera sido impaciente en el cine, no me hubiera sorprendido tanto de que anunciaran más películas. Un millón más de películas.

The Incredible Hulk (2008) o “Gente blanca cagándola en la ciencia” (2 hrs 15 min)

Guau. Demasiados sentimientos. Esta iteración de la saga de Bruce Banner (Edward Norton) presenta un gran trastorno de estrés postraumático, escuadrones de la muerte gubernamentales y Liv Tyler. la película resultó mucho menos divertida que Iron Man . No comencé este maratón para enfrentarme a ningún problema real, ¿de acuerdo?

En términos de Hulks, Norton es sin duda mi favorito: ver su rostro traumatizado y sudoroso me lleva de vuelta a Fight Club . Por otra parte, no he visto la versión de Eric Bana/Ang Lee.

Iron Man 2 (2010) o “HEY TONY, DEJA DE PRESUMIR, GRACIAS” (2 hrs 4 min)

De vuelta a Tony, mi persona irresponsable favorita. Iron Man 2 presenta a Black Widow (Scarlett Johansson), porque resulta que Tony necesita protección, ya que no puede guardar el secreto de que es Iron Man. No esperaba un crecimiento emocional de Tony mientras lidia con su nuevo álter ego metálico, pero no me molesta.

No sé si hay villanos excepcionales en esta franquicia hasta ahora, pero ver a un Whiplash raro, vengativo y sarcástico (Mickey Rourke) fue divertido. Como nota al pie: fue divertido ver de vuelta al mejor amigo de Tony, James Rhodes, incluso si ahora posee un rostro completamente diferente. (Fue interpretado por Terrence Howard en la primera película y Don Cheadle en la segunda…) ¡Nada extraño con eso!

Thor (2011) o “¡Es ‘Hammer Time’!” (1 hr 55 min)

Pasé toda esta película ligeramente aturdida por la belleza nórdica de Chris Hemsworth. Ese mentón cincelado me ayudó a superar el choro mitológico/de ciencia ficción. Puedo apreciar los meticulosos detalles presentes en la construcción del mundo; sólo que no me puedo acordar de nada. Los dejaré con esto: Ver que Thor no es capaz de levantar a Mjølnir (su gran martillo de CGI) es el momento más triste que hay en la pantalla.

Captain America: The First Avenger (2011) o “El capi Múrica” o “Estamos seguros de que no es Hellboy?” (2 hrs 5 min)

¡Oh sí! ¡Esto es lo que vine a ver en este universo cinematográfico! Dicho eso, NO pude dejar de comparar el filme con Hellboy. Magia oculta, tundras heladas, caras rojas brillantes, tropas nazis… pero, aparte de las semejanzas, es mi película favorita de Marvel hasta el momento. Steve Rodgers (Chris Evans) es noble, su escudo está hecho de Vibranium (nos vemos pronto Wakanda), y su némesis Red Skull (Hugo Weaving), miembro de la #BigForeheadSquad, lleva a cabo actos verdaderamente viles. Capi es el más emocionalmente accesible de sus compatriotas (el multimillonario, el monstruo verde y el dios del trueno). Y al parecer, diez horas después, me estoy encariñando con estos personajes de ficción.

The Avengers (2012) o “Destruyamos Nueva York (otra vez)” (2 hrs 23 min)

¡Toda la pandilla está aquí! Sin embargo, me aburrió un poco esta película. He visto Nueva York destruida tantas veces que he perdido sensibilidad. Claro, fue emocionante ver a Thor, Iron Man, Captain America, The Hulk: edición Mark Ruffalo, Black Widow y Hawkeye (Jeremy Renner, quien recibió una introducción a medias en Thor) reunidos en su famoso grupo, pero me hubiera gustado ver a The Avengers reunidos en una cafetería, al estilo Friends. Fue difícil encariñarse con el equipo cuando solo tuvieron algunos diálogos por cabeza. ¡Además, demasiados alienígenas de CGI!

Iron Man 3 (2013) o “Demasiados Iron Men” (2 hrs 15 min)

Tony Stark es un pedazo de basura en mocasines de diseñador. Lo amo. Tony Stark también necesita un psiquiatra, un terapeuta REAL que no sea Bruce Banner, un retiro de yoga largo y agradable, y DEJAR DE HABLAR CON LOS MEDIOS. Claro, es un genio con un corazón que sangra rojo, blanco y azul, pero no tiene sentido de autopreservación. La mayor parte de esta película fue verlo enfrentar las consecuencias de romper el código del superhéroe: proteger su identidad a toda costa. Ver su casa hundirse en lo profundo fue bastante satisfactorio. Sin embargo, estoy cansada de que repitan El Terrible Pasado™ de Tony. Ya lo sabemos, era un hijo de puta. Pero hay un poco de baile y movimientos de cadera en este caso, así que lo dejaré pasar.

Thor: The Dark World (2013) o “Loki necesita terapia” (1 hr 52 min)

«¡Tu derecho de nacimiento era morir cuando eras niño!» ¡Bueno, maldita sea Odín, (Anthony Hopkins), vaya forma de inculcarle el amor a tu hijo homicida! También me vestiría de negro e intentaría sabotear a mi hermano si fuera Loki (Tom Hiddleston). También estoy casi un 1,000 por ciento segura de que el Night King de Game of Thrones sale en esta película… Prestar atención al choro mitológico/de ciencia ficción (obligatorio) fue más fácil esta vez porque sé que Thor va blandir ese martillo y los malos acabarán en el piso. Loki es un complejo de inferioridad envuelto en cuero. ¡Pero esta disfunción resulta en un gran drama!

Captain America: The Winter Soldier (2014) o «Amigos: ¿Cuántos de nosotros todavía los tenemos?» (2 hrs 16 min)

GUAU. Captain America está de regreso en el futuro después de haber estado congelado durante décadas, y está pateando traseros. Es fascinante ver cómo Steve trata de adaptarse a la modernidad (¡ese pequeño cuaderno!), aunque sentí tristeza de que todas las personas que alguna vez conoció murieron hace bastante tiempo. Excepto por su mejor amigo asesino. Ríanse todo lo que quieran, pero no tenía idea de que el Soldado del Invierno era Bucky (Sebastian Stan). ¡Vaya manera de mantener esa luz Marvel!

Este ha sido el mayor tiempo que he pasado con Nick Fury, y realmente quiero ver más de él; es un líder tranquilo y competente y tiene autorización de seguridad para su ojo faltante, lo que significa que es un hombre práctico. También ME ENCANTA cómo Nick dice, «No confíes en nadie», y luego Steve procede no solo a decirle a la gente lo que Nick dijo, sino que se pone a confiar en todos.

Guardians of the Galaxy (2014) o “No vine aquí para llorar, maldito” (2 hrs 5 min)

Todo mi apoyo para esta familia valiente y heterogénea y sus innumerables problemas emocionales y —lo más importante— el soundtrack. Tenemos a Star-Lord (Chris Pratt), una rocola andante a quien los extraterrestres secuestraron cuando era niño; Rocket el mapache cleptómano (Bradley Cooper, jajaja); la planta consciente favorita de todos Groot (Vin Diesel); Gamora (Zoe Saldana) la asesina exasperada; y una máquina de venganza ambulante llamada Drax (Dave Bautista). Tenemos Aspectos de la Trama™ sobre las Gemas del Infinito™, pero estoy aquí por la calidez y el amor. Las familias por elección nos nutren, y es bueno ver que eso también es cierto en esta galaxia. Además: ¡NADIE ME DIJO QUE BENICIO DEL TORO SALE EN ESTA PELÍCULA, Y ESTOY ENFADADA!

Avengers: Age of Ultron (2015) o “Bro, te dije que ya había muchos Iron Men” (2 hrs 22 min)

¡Estamos de vuelta! No hay nada como ver a la pandilla junta, pasando un buen rato, bebiendo y siendo atacada por máquinas inteligentes. Estaba emocionada por más películas grupales después de esta; la química de los héroes es sólida, Nueva York está relativamente a salvo de daños, y Tony y Bruce son claramente responsables de este robot asesino y todos lo saben. Entiendo por qué tienes que ver las películas que preceden a esta; no hay tiempo suficiente para disfrutar toneladas de desarrollo de personajes, pero hay tiempo para grandes explosiones y destrucción sin precedentes.

Ant-Man (2015) o “No voy a mentirles, sólo le eché un vistazo” (1 hr 58 min)

Después de consultar con los expertos de Marvel, me aseguraron que podía ver ésta sin clavarme tanto. Así que eso es exactamente lo que hice mientras la «veía» en el trabajo. Lo siento, Paul Rudd. Todo lo que sé es que eras de tamaño humano, y luego ya no lo eras. Ah, y Michael Douglas sale en esta película. Marvel realmente tiene una lista de actores A+.

Captain America: Civil War (2016) o “¡Por fin vemos las consecuencias!” (2 hrs 28 min)

Capi REALMENTE ama a Bucky. Yo iría a los confines de la Tierra por mi mejor amiga; no empezaría una guerra dentro de mi equipo de súper héroes, pero al menos pagaría su fianza de la cárcel. Que Steve decida proteger a Bucky a toda costa me rompió un poco el corazón; es probablemente quien ha tenido mayores pérdidas de todos los Avengers. Entonces, ¿empezar una guerra con sus amigos y camaradas para proteger su última conexión con el pasado? Sí, tiene sentido. Las películas de Captain America siempre son las que más me afectan emocionalmente y eso me sorprende. Dejen que Steve siga fiel a su lealtad, incluso como un proscrito. Eso lo va a matar algún día.

Doctor Strange (2016) o “Sherlock Holmes con una carrera en medicina (1 hr 55 min)

En lo que parece ser un remix de Iron Man, tenemos un hombre arrogante y talentoso que irrevocablemente cambia por un evento de vida traumático y se convierte en un ferviente protector de… bueno, el universo esta vez. Nunca he tomado ácido o hongos antes, pero vi esta película después de comer un brownie de mota y pensé que estaba en un mal viaje, cuando Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) pelea contra Dormammu (cuya voz es la de Cumberbatch, jajaja), el villano que se parece a un Ent. Un Ent resplandeciente *Suspiro*. Mira Marvel, realmente no quiero conocer a nadie nuevo. Por favor, dejen de presentarme más personajes.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) o “Waaaaahhhhhhhh” (2 hrs 18 min)

Lloré mucho. Entre la disputa de las hermanas cortesía de Thanos (Josh Brolin), el pulgar con patas; el encuentro entre Star-Lord y su padre sobrenatural; y el entierro de su verdadero padre Yondu (con la voz de Yusef/Cat Stevens), esta película fue mucho más emotiva de lo que anticipé. Groot bebé y su amorosa y desquiciada familia están a la altura de las expectativas. Groot adolescente es una pesadilla por la que pagaría buen dinero por ver.

Spider-Man: Homecoming (2017) o “¿Qué reboot de Spider-Man es este?” (2 hrs 13 min)



Hablé pestes sobre esta película. Vi la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire en cines, en los días anteriores a YouTube, y sufrí durante el reboot de Andrew Garfield, así que no le veía el sentido a otro Spider-Man.

Pero el comienzo entusiasta y amateur de bebé Peter como Spider-Man; el papel de Tony Stark como el tío borracho al que todos queremos impresionar; los retratos de desesperación de Michelle (Zendaya); y Donald Glover y su helado hicieron que esta fuera mi película favorita de Marvel. Es muy divertida. No hay realismo amargo. Es inspiradora, pero también es un desastre. Como yo.

Thor: Ragnarok (2017) o “No hay Hammer Time” (2 hrs 10 min)



Thor 3.0 finalmente me dio un dios que era un desastre. Su mundo se está derrumbando a su alrededor debido a los pecados de su padre. Poético. Nos dieron hermanas rencorosas, problemas con la figura paterna, Hulk canalizando su furia en un estadio y ¡un nuevo corte de pelo a tiempo para la primavera! Me reí un poco durante las otras películas (no creo haber reído de forma sistemática fuera de Guardians y Spider-Man ), pero fue una grata sorpresa. Va a haber otra película de Thor, ¿cierto? ¿CIERTO?

Black Panther (2018) o #ChecaEseVibranium (2 hrs 15 min)



¡Aquí es de donde viene todo ese Vibranium, muchachos! T’Challa (Chadwick Boseman) es un héroe genial, pero es demasiado noble para mi gusto; prefiero a Killmonger (y no tiene nada que ver con los abdominales de Michael B. Jordan. Para nada). La estrategia de Killmonger traerá caos, guerra y muerte para las personas a las que intenta empoderar, pero es un hombre de acción. Me dolió verlo partir. Todos ustedes vieron esta película y hablaron incesantemente al respecto, así que simplemente revisen sus tuits favoritos. Solo sé que la negritud es, y siempre será, increíble, ya sea en el Wakanda ficticio o en el mundo real. Además, ¡#Shuri4Life!

Avengers: Infinity War (2018) o “No puedo creer que esto ocurra” (2 hrs 40 min)



ESPEREN UN SEGUNDO. [SPOILER MASIVO]. Veo las 18 películas previas y luego Thanos, el pulgar gigante, se adueña de todas las Gemas del Infinito™ y borra la mitad del universo. Esa es la trama completa, por cierto. ¡Sorpresa! ¿Y el Dr. Strange, que tiene dominio sobre el TIEMPO MISMO, no puede evitar este desastre? Casi lanzo mis palomitas a la pantalla.

Algo que no aprecié: a Peter Parker llorando en los brazos de Tony antes de convertirse en cenizas, la muerte de T’Challa (¡acaba de convertirse en rey!), Y a Groot muriendo OTRA VEZ. Se dice que sus últimas palabras a Rocket se traducen como «Papá» y ahora voy a volver a ver Guardians of the Galaxy para ponerme emotiva. Me di cuenta de que ningún Avenger principal murió, así que supongo que el guantelete de Thanos discrimina entre personajes principales y secundarios. Pero… ¿qué es esta mierda? Sé que muchos de estos héroes muertos tienen secuelas y spin-offs programados para el futuro cercano, y esta es la primera de dos partes, pero todavía siento que me han dado un puñetazo en el estómago.

Fue toda una travesía. Ver a estos individuos —dotados de súper fortaleza o tecnología avanzada o walkmans llenos de melodías pegajosas de los años 80— converger en esta película hizo que valiera la pena ver diez años de películas en una semana. Soy tuya, Marvel. Me han atrapado. Tomen todo mi dinero, ¡pero por favor arreglen esto!