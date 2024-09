Viajamos a bordo de un Uber con piloto automático y nadie murió en el intento

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Cuando me subí a un Uber con piloto automático, lo primero que noté fue que técnicamente no era automático, ya que había un «operador» de prueba en el asiento del conductor, además de otra persona en el asiento del pasajero.

Entonces el auto comenzó a moverse. Y mientras aumentaba la velocidad, comenzó a hacer paradas y movimientos más precisos de lo que un humano hubiera podido. El hombre en el asiento del conductor tenía sus manos sobre el volante. Primero, sentía miedo y resultaba difícil ignorar la posibilidad de que el auto cayera desde uno de los tantos puentes de Pittsburgh a un río.

Sin embargo, unos minutos después, estaba más cómodo. Incluso el vehículo se detuvo en muy buen tiempo cuando un peatón cruzó inesperadamente una calle. No morí yo, y tampoco el peatón.

Aunque Uber es una empresa de tecnología, sus mayores innovaciones hasta ahora habían sido descubrir la llamada «gig economy», un sistema de trabajo autónomo y temporal, y por otro lado, la construcción de una «maquinaria política» para hacer retroceder a los reguladores y a la industria de los taxis. Ahora se suma la posibilidad del llamado «piloto automático».

Uber está por lanzar oficialmente su programa de autos conducidos por piloto automático a las calles de Pittsburgh, donde se encuentra el Centro de Tecnología Avanzada de la empresa. Un primer grupo de clientes «leales» será seleccionado para probar un viaje de UberX a bordo de unos de los vehículos autónomos. Así que a partir de estos días habrá un «puñado» de autos de este tipo andando por las calles, de acuerdo con la compañía.

El mes pasado Bloomberg reportó que Uber planea lanzar al mercado 100 de estos autos a finales de este año, y esto parece ser un buen paso para la compañía, ya que Google, anteriormente visto como el líder en autos sin conductor de Silicon Valley, se está quedando atrás y no ha firmado contratos con los fabricantes de autos para convertir su tecnología en un negocio rentable.

A esto hay que agregar que el mes pasado, Uber reveló que había pagado 680 millones de dólares para poner en marcha Otto, una empresa que contrató personal que solía trabajar en el programas de vehículos autónomos de Google. Aunque. De hecho, Anthony Lewandowski, quien construyó el primer auto sin conductor para Google, está ahora a cargo de las operaciones de Uber y sus vehículos autónomos.

Aunque Uber ha sido culpado de golpear a la industria de los taxis en los últimos años, la verdadera meta de la compañía parece ser transformar el tránsito masivo. Lewandowski habló del tema durante unos minutos en un evento de prensa realizado en Pittsburgh a principios de esta semana.

«Realmente creo que la función más importante que cumplirán las computadoras en 10 años será conducir autos».

Los autos que conducirán las computadoras de Uber son adaptados a partir de modelos Ford Fusion Sedán. Están equipados con 20 sensores, siete láser, computadoras a bordo, unidades de información y un radar láser, llamado «lidiar», en la parte superior del auto capaz de monitorear un campo visual de 360 grados.

Le pregunté al ingeniero que me acompañaba que pasaría si una roca golpeaba el escáner que está sobre el auto, pero no me supo contestar.

Aunque los vehículos son capaces de ser conducidos con el mínimo control humano, los autos en Pittsburgh tendrán una persona en el asiento del conductor vigilando todo. Dentro del auto hay un iPad en el asiento trasero, justo frente al pasajero, que muestra todo lo que percibe el sensor superior.

La compañía asegura que hay 4.000 conductores en toda el área Pittsburgh, pero los vehículos autónomos sólo estarán recogiendo pasajeros en el área de prueba dentro del perímetro central de la ciudad.



