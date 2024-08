Dime dónde pasas las vacaciones y te diré qué clase de persona eres

Ha llegado ese cúmulo de días en el que en el trabajo te han obligado a no aparecer por la oficina. Son dos semanas, las llaman “vacaciones de verano”. Demasiado tiempo, piensas. A ti te gusta trabajar y estar en la oficina con los compañeros porque no conoces a nadie más aparte de tus compañeros y cuando sales de trabajar y no estás con tus compañeros te quedas en casa comiendo puré de patatas y viendo una y otra vez capítulos de Dr. Katz y pensando que molaría estar viendo Dr. Katz con tus compañeros de oficina.

El caso es que ahora debes dejar de aparecer por la oficina durante un par de semanas y como no sabes exactamente qué hacer con esos días has decidido, como el resto del mundo, viajar hacia un lugar lejano y entretenerte con lo nuevo y lo desconocido, lo que sea para no tener que dejar de hacer cosas y encontrarte en la encrucijada de tener que estar solo contigo mismo, analizar tu vida y verte obligado afrontar tus jodidos problemas.

Piensa muy bien dónde quieres ir, porque el sitio donde pases tus vacaciones te caracterizará como individuo. No es lo mismo una tipa que decide ir a Los Ángeles —“me llevo mi bobina y el guion de mi corto a ver si lo puedo colocar por ahí”— que un señor que pretende pasar un par de sospechosas semanas en Tailandia en las que no hará ni una sola foto y se gastará 3.000 euros. Un país, un interés, un cerebro. Busca tu destino de estas vacaciones en la lista de aquí abajo y descubre el tipo de cretino que eres. ¿Empezamos? Joder, claro que sí.

Foto vía el usuario de Flickr Gary Campbell-Hall | CC BY 2.0

INGLATERRA (LONDRES), ALEMANIA (BERLÍN), ITALIA (ROMA) O FRANCIA (PARÍS)

Ahora que la gente está empezando a viajar a lugares raros y remotos (como ese sitios que hay ahí entre Turquía y China; o eso de debajo de Estados Unidos), es necesario alabar a aquellos valientes que siguen gastando su tiempo en la vieja Europa, esos que siguen creyendo en la Torre Eiffel, el Big Ben, el Reichstag o el Coliseo. Reclamar la mediocridad del turismo de hace tres décadas y regenerarlo como punto de encuentro de las maravillas y las genialidades de lo contemporáneo. Visitar estos puntos calientes de Europa (a los que ya no se les puede sacar más jugo) es un alegato en contra del turismo exótico que gentrifica y destruye esos nuevos núcleos que hasta hace poco aún eran puros y bellos. En fin, es mejor danzar sobre las cenizas que sobre la hoguera.

BULGARIA

—¿Dónde vamos este verano?

— Pfffs, ni idea.

—Entra en Google Maps, cierra los ojos y señala un punto de la pantalla.

—Hecho. ¿Qué ha salido?

EGIPTO

Esa gente que no se cree que el hombre ha llegado a la Luna y que hasta que no la pise no considerará que ha sido posible tal hazaña. De la misma forma, las malditas pirámides de la Necrópolis de Guiza se ven perfectamente en Google Images, aun así, esa gente siente la imperiosa necesidad de ir ahí, fotografiarlas y guardar en el disco duro de su ordenador una foto exactamente igual (aunque peor realizada) a la primera que aparece cuando buscamos “pirámides” en Google.

DINAMARCA (COPENHAGUE)

Esa peña que está muy metida en el rollo musical de Posh Isolation, Mayhem y Janushoved y que han decidido convertir sus vacaciones en una suerte de peregrinaje cultural demencial. Hombres nerviosos que por las mañanas ceden a los deseos turísticos de sus acompañantes (museos, iglesias, restaurantes, mercadillos) a cambio de poder pasarse la tarde visitando tiendas de discos. A veces se discute y se convierte el viaje en un conflicto diplomático de gran calado. Cenas mediocres por falta de dinero (invertida en vinilos y conciertos). Pedir habitaciones separadas. Comprar y facturar mochilas extra para meter los discos. Dos taxis del aeropuerto a casa. Parejas o amistades rotas. Copenhague, Dinamarca.

NUEVA YORK

Tienes estanterías BILLY en casa. El primer libro que leíste fue El guardián entre el centeno. Te gusta la tortilla de patatas poco hecha, “como debe ser”. “El primero de los Strokes era el mejor, aunque el segundo no estaba nada mal”. Tienes una foto de tu sobrino como fondo de pantalla del móvil. Te flipa lo nuevo de Rosalía. Supongo que ya me sigues.

Si pretendes viajar a Nueva York serás la plasmación en hueso, carne y sangre de lo mediocre. Todo lo que haces es fruto de la inercia popular, tu vida es exactamente igual que la del 90% de la gente que vive a tu alrededor.

Foto vía el usuario de Flickr Ninara | CC BY 2.0

KENIA

C:\Usuarios\Miguel\Documentos\Fotos\Viajes\Kenia_2018\borrar_estas\Intoxicación_agua\0098_diarrea_infernal.PNG

ARGENTINA

Tienes dos cosas. Te gusta mucho viajar pero, a la vez, te irrita profundamente escucharte a ti mismo hablar en inglés u otro idioma, sabes que das una pena terrible. Además, no tienes el suficiente vocabulario como para comunicarte cómodamente, si alguien habla contigo es como si estuviera hablando con un niño de diez años y no te gusta que, a tus 35 años, la gente se piense que tienes el cerebro de un niño pequeño. Siendo esta la situación, siempre decides viajar a sitios de habla hispana. Este año te ha tocado Argentina, no te apasiona —como no te apasiona ningún país de habla hispana— pero es lo que hay. Hay que atenerse a las limitaciones de cada uno.

MALLORCA

Pese a estar muy cerca de tu hogar (Valencia), consideras que el hecho de viajar a una isla ya le pone la etiqueta de “exótico” a tu viaje, cosa que te permitirá convertirte en un cretino y deambular por los pueblos y ciudades con unas chancletas y una toalla colgada de tu torso desnudo mientras bebes una cerveza por la calle (ilegal). Pueblos y ciudades que, por cierto, tampoco son tan distintos de donde vives —lo que llamas hogar—, donde señalas a turistas ingleses y los insultas por ir por la calle bebiendo cerveza en chanclas y con el torso desnudo, “como si esto fuera una piscina o un puticlub”, dices.

IBIZA

Llegas muy tarde a la movida de la electrónica en la isla, ahora ya no vale la pena. Es que siempre has llegado tarde a todo. Este vídeo que me has pasado del chaval de “ses taronges” salió hace tiempo, ¿lo sabías? Las Stan Smith blancas con logo verde ya cansan mucho. ¿Acabas de ver Breaking Bad? ¿Sabes?, hay una cosa que se llama Facebook, regístrate y así nos mantendremos en contacto.

Foto vía el usuario de Flickr Juan Antonio Segal | CC BY 2.0

MARRUECOS

No quieres viajar a Marruecos, solo quieres volver con historias tipo “viví dos semanas gastándome menos de 100 euros”; “una familia me dijo que me casara con su hija de 16 años, vaya locos, pero era muy guapa eh…”; “compramos un hachís purísimo colega, vimos como lo hacían y todo”; “ahí la gente se pasa los discos piratas por Bluetooth”. Tu indecencia de europeo manchándolo todo y tú sin darte cuenta.

SEVILLA

Simplemente te da miedo coger aviones, te agobia estar dentro de un tubo del que no puedes salir que puede estallar en cualquier momento o en el que puede haber un loco con ganas de apuñalar a gente con una cuchara de plástico rota de forma muy eficiente. Así que lo mejor es viajar a sitios relativamente cercanos sin tener que levantar el cuerpo del suelo. Siempre tendrás la excusa de decir eso de que “no sabemos lo que tenemos aquí en España”.

JAPÓN

Hace unos pocos años salió esa moda de viajar a Japón. Todo el mundo iba, todos tus conocidos se hicieron fotos con esas cosas raras de sake que hay en ese parque de yo-qué-sé-qué. La cosa se fue pasando, los últimos rezagados que no se enteran de nada viajaron los últimos, la moda pasó, las estaciones del año cambiaron, la gente se fue muriendo y salieron las patatas con sabor a huevo frito. Ahora, meses después, con la calma después de la tormenta, has decidido viajar allí, con todo el hype extinguido. Sin duda eres un genio, un ser que está por encima de las lamentables tendencias sociales antropológicas, un individuo verdadero, por encima de todo y de todos, alejado completamente de la masa mediocre a la que llamamos humanidad. Joder, está tan pasado de moda que la gente incluso tiene que buscar “Japón” en un mapa para saber dónde está.

SUECIA

Madre mía, ir a Suecia teniendo el IKEA en Hospitalet (frankfurts por 0,50 euros). ¡Es que es de tarugo!

MÉXICO

Le gusta que le quemen cigarrillos en la espalda. Le encanta que sus parejas le digan, el día de Navidad, que llevan seis meses viéndose y follando con otra persona. Durante el verano bebe agua caliente para refrescarse. Su ordenador no tiene ratón y lo hace todo con el teclado. Le gusta complicarse la vida y que le jodan, le gusta sufrir, paga por ello. Por eso cada año espera impacientemente la llegada del verano para poder viajar a México de nuevo y que le digan, otra vez, eso de que es un “colonizador de mierda”.

RUSIA

Nadie viaja allí para disfrutar, solo por negocios. Y muchas veces esos negocios suponen terminar con la cabeza reventada en una gélida acera. Y los genitales metidos en una cajita hecha con piel de gorila en algún extraño despacho. ¡Ah!, Rusia.

INDONESIA

Bueno, ya sabéis. Hay gente que allí hace cosas por las que aquí terminaría en el trullo.

