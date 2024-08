10 preguntas que siempre quisiste hacerle a alguien con trastorno límite de personalidad

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) dice que el trastorno de personalidad límite (TLP) es “el más reconocido” de todos los trastornos de personalidad. Y tal vez solo dentro de los círculos médicos, pero hay un montón de ideas erróneas que envuelven el discurso en torno a esta condición.

Videos by VICE

Hablé con Jodie, una actriz de 27 años que fue diagnosticada con TLP en agosto de 2017 después de un intento de suicidio. Estaba molesta cuando recibió el diagnóstico, pero desde entonces ha reconocido que es algo con lo que puede vivir, y ahora está dispuesta a aclarar algunos malentendidos.

VICE: ¿Cuáles crees que son los principales conceptos erróneos que rodean al TLP?

Jodie: Mucha gente piensa que las personas con BPD son peligrosas y violentas. Sé que solo soy un peligro para mí misma. Además, las personas piensan que todas las personas con TLP son iguales, pero en realidad hay 256 combinaciones diferentes de nueve síntomas principales; una persona puede tener un conjunto de síntomas totalmente diferente al siguiente.

¿Qué síntomas experimentas?

El principal para mí son las emociones sumamente intensas que pueden cambiar muy rápido. Cuando estoy enojada, lloro a más no poder, me dan ataques de pánico y no puedo moverme. Al minuto siguiente puedo estar muy feliz. Lo puede desencadenar cualquier cosa, por eso es difícil explicar el cambio de emociones.

¿Cuáles son los desencadenantes?

El principal es el sentimiento de abandono; si siento que mi relación con alguien cambia, creo que me van a dejar. Si esto sucede, empiezo a provocar enfrentamientos para alejarlos porque tengo miedo de que se vayan. Creo que si los alejo, no es que me hayan abandonado sino que yo quise que se fueran.

¿Cuáles son las formas de tratarlo?

La terapia conductual dialéctica es la principal. Fue creada por una señora llamada Marsha Linehan, que también tiene TLP. Se basa en habilidades, así que en lugar de ver por qué te comportas de esa manera, se concentra en cómo calmarte. Es principalmente una terapia de grupo, y a muchas personas de mi grupo les fue muy bien. Pero para mí eso no funciona. Ahora estoy en una lista de espera para recibir una terapia basada en la mentalización.

¿Tu condición ha resultado en un comportamiento destructivo?

Alejar a la gente puede ser muy destructivo. En general, mientras más quiero que alguien permanezca en mi vida, más los amo y me preocupo por ellos, más destructiva puedo llegar a ser. Me observo haciéndolo y pienso: ‘Por favor, detente’. Para enfrentar esos problemas, empiezo beber o autolesionarme para tratar de lidiar con la intensidad. Eso me ocasiona más problemas.

¿Cuál es la mejor manera de apoyar a alguien con TLP?

Tenía un amigo que me apoyaba, y escuchaba sin juzgar, también investigó sobre el tema para tratar de entender. No me hacía sentir que estaba loca. Si no fuera por ese amigo, no podría hablar de eso tan abiertamente. En lugar de decir “no deberías ser así, la vida está bien”, es mejor tener el enfoque de “está bien que te sientas así”.

¿Cómo te sientes sobre la forma en que el TLP se retrata en la cultura popular?

Cuando me diagnosticaron, lo busqué en Google y lo primero que surgió fue Fatal Attraction. No la he visto, pero se trata de una mujer que se convierte en una acosadora agresiva. Hiriente. Pero ¿alguna vez has visto Crazy Ex-Girlfriend en Netflix? Retrata muy bien los episodios maníacos y depresivos. Eso me ayudó cuando me diagnosticaron, ya que me dio algo con qué relacionarme. Pero no hay una representación “real” porque la condición es muy diferente para todos.

¿Has sido discriminada?

Mi agente es muy comprensivo. Pero también trabajo como ayudante de maestros y nunca se lo contaría a la agencia. Ese estigma sigue ahí; me preocupa que, ya que tengo un contrato de cero horas, dejen de darme horas. También me pasó que estaba buscando un perro en adopción, y la mujer dijo que como tengo TLP no podría adoptar.

¿Cómo reacciona la gente cuando les dices que tienes un trastorno de personalidad?

Algunas personas se horrorizan, pero muchas personas simplemente dicen “Ah, está bien” y te hacen preguntas. Al principio, me daba mucho miedo decírselo a alguien. Pensaba que todos en mi casa no querrían que siguiera viviendo allí. Entonces le conté a un amigo, el que mencioné antes, y reaccionó muy bien; simplemente dijo: “¿Cómo te afecta?”. Que reaccionara así me hizo pensar que estaba bien. Me han dicho cosas desagradables, pero creo que en general la gente es bastante buena con eso.

¿Qué es lo único sobre el TLP que quisieras que todos supieran?

Que tener TLP no te hace manipulador. Algunas personas pueden serlo y otras no, como todos. A pesar del hecho de que nuestros cerebros funcionan de manera diferente y que a veces podemos ser intensos, no debemos hacer caso de lo que la gente piensa. Haría cualquier cosa por las personas que amo, y sé que muchas, muchas personas con TLP son extremadamente amorosas y cariñosas.

@ oldspeak1