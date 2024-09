Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un luchador de MMA

Artículo publicado originalmente por Vice Alemania.

Andreas Kraniotakes tiene un doctorado, es autor de libros infantiles y también es el actual campeón de peso pesado del Campeonato Alemán de MMA (GMC).



Con el nombre de peleador «Big Daddy», el hombre de 36 años comenzó a entrenar y competir en Artes Marciales Mixtas (MMA) en 2009. Ahora, Kraniotakes es uno de los miles de luchadores profesionales de MMA en todo el mundo que luchan en una industria que se ha convertido en un negocio de miles de millones de dólares gracias al éxito mundial de la competencia principal del deporte, el campeonato Ultimate Fighting Championship (UFC).

Hablé con Kraniotakes para averiguar si le gusta mandar a sus oponentes al hospital, qué se siente ser noqueado, y si recibir un puñetazo en la cara como forma de ganarse la vida vale todo el dinero que gana.

Andreas Kraniotakes celebra después de noquear a un oponente. Foto: Tim Leidecker.

VICE: ¿Te convertiste en luchador de MMA sólo para poder pelear legalmente?

Andreas Kraniotakes: Incluso si eso fuera cierto, ¿sería tan malo? Si alguien quiere pelear, recurrir a las artes marciales puede ser una buena salida para ello. Para mí, todo se trataba de aprender más sobre mí mismo, por ejemplo, sobre cómo reaccionaría en una situación extrema como la de ser derribado. Gracias a las MMA, aprendí que sigo adelante, incluso estando tirado en la lona.

¿Qué se siente romperle la mandíbula a alguien?

Todavía no lo hago, las fracturas de mandíbula, de hecho, no son tan comunes. Usamos guardas bucales protectoras, por lo que tendrías que hacer algo bastante aparatoso para romper la mandíbula de alguien. Sin embargo, las lesiones cerebrales traumáticas son una lesión clásica del nocaut. También he puesto algunos ojos morados y he roto algunas narices, lo cual produce un sonido horrible. Regularmente hago que la gente se desmaye cuando logro hacerles una llave al cuello y no se rinden lo bastante rápido. La mayoría de las llaves al cuello bloquean tanto el suministro de aire como el de sangre, lo que apaga tu sistema y hace que te desmayes. Sin embargo, si dejas de apretar, el oponente rápidamente vuelve en sí. Además de todo eso, lo que más hay son cortes y rasguños.

¿Te emocionas cuando tu victoria manda a alguien al hospital?

Siempre te sientes bien por la victoria, pero nunca por las lesiones. He visto muchas peleas en mi vida, y jamás he visto una situación en la que alguien esté emocionado por las terribles lesiones que le haya infligido a la persona que yace en el suelo frente a ellos.

¿Los combatientes de MMA como tú son el blanco de grupos delictivos para reclutamiento?

Nunca he escuchado de nadie que reclute activamente, pero por supuesto sí me he enfrentado a gánsteres en el ring. Creo que es genial que haya gente de ese tipo en el gimnasio, entrenando al lado de policías, abogados y estudiantes de biología.



Independientemente de nuestros orígenes, todos seguimos el mismo código de ética: no se trata sólo de golpear arbitrariamente a alguien. Puede parecer aleatorio y sin reglas, pero ese no es el caso durante el entrenamiento o en una pelea. Por supuesto, hay algunos atletas que dejan salir su agresión personal durante un encuentro, pero no se les escapa de las manos. Todos hemos estado de acuerdo en los tipos de patadas, golpes y técnicas que son aceptables, y aquellos que no lo son. Cuando forcejeo, por ejemplo, estoy de acuerdo en dejar que alguien me estrangule, pero no que me asfixie.

¿Es cierto que la mayoría de los luchadores de MMA son de extrema derecha?

Puedes ver una verdadera muestra representativa de la sociedad en la lona. Tenemos algunos idiotas entre nosotros, pero también hay algunas personas muy inteligentes. Si te encuentras en un área con una población notoriamente alta de Neo-Nazis, obviamente habrá algunos en el gimnasio. Pero no puedo adivinar cuántos hay dentro de todo el deporte. Tengo antecedentes inmigrantes y, sin embargo, nunca he sido discriminado en eventos de MMA. Es un deporte competitivo, pero las opiniones políticas sí importan. Si alguien llevara símbolos de provocación, no se le permitiría asistir a los eventos en los que peleo.

¿El dinero que te pagan vale la pena de ser golpeado continuamente en la cara?

No, no vale la pena por el dinero. Puedo vivir de lo que hago, pero si fuera la mitad de bueno en ello de lo que soy en el boxeo ganaría cinco veces más. Si alguien se involucra en las MMA por el dinero, ha elegido el deporte competitivo equivocado. Lo haces porque quieres pelear y porque amas el deporte.

Photo: Artur Lik

¿Qué tan dañado está tu cuerpo?

Está bastante bien para alguien que ha estado involucrado en deportes competitivos durante diez años. Hacemos una diferencia entre la edad real y la edad en el ring. Hay una diferencia entre alguien que acaba de comenzar a los 30 años y alguien que tiene 30 años pero que ya lleva 40 peleas en su haber. Un luchador al que le gusta dar una buena pelea y puede recibir muchos golpes tiene una edad más avanzada en el ring que los otros. Los boxeadores de peso pesado están en su mejor momento a finales de sus 30 años, así que me rendiré cuando no pueda seguir el ritmo de los jóvenes y ya no esté mejorando.

¿Cómo te ha afectado ser golpeado tantas veces en la cabeza?

Hago mucho sparring, me doy cuenta en los días que le siguen a eso que pensar me resulta más difícil de lo normal.

No sientes mucho. Se pone oscuro y luego te despiertas con amnesia parcial. La primera vez que me noquearon, recobré el conocimiento y le pregunté al réferi si había ganado. No tenía idea de lo que había sucedido. Más tarde, cuando vi el video, me di cuenta de que había bajado la defensa y caminado directamente al puño de mi oponente. También he visto combatientes recuperar el conocimiento y preguntar cuándo empezará el combate.



¿Luchas mejor cuando eres agresivo?

Creo que los humanos, independientemente del estatus social, género u origen, son naturalmente agresivos. Y cuando no tenemos una salida para esa agresión, puede haber problemas. La adrenalina realmente se dispara en algunas personas y gruñen y rugen en la jaula. Eso les ayuda, pero no a mí. Nuestras peleas duran de tres a cinco minutos si no son peleas por el título, lo cual es mucho tiempo para permanecer enojado. Si alguien se comporta así durante dos minutos completos, está acabado. Ya ni siquiera tengo que golpearlo más; puedo simplemente derribarlo. La agresión ciega e incontrolada hace que un oponente sea más fácil de vencer.