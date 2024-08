10 preguntas que siempre quisiste hacerle a un organizador de orgías gay

Artículo publicado originalmente por VICE India.

He tenido la oportunidad de conocer a hombres con profesiones extrañas en algunos sitios de citas: novios de alquiler, hipoterapeutas (no es lo que piensas, búscalo), fotógrafos de cadáveres. Raman*, sin embargo, realmente captó mi interés. Encontré su perfil mientras scroleaba casualmente en Romeo, una de las aplicaciones de citas gay más antiguas y famosas que se usan en la India. Se describía a sí mismo como un oficinista regular con base en Mumbai, pero también era… ¿organizador de orgías para hombres homosexuales? Honestamente, se me hizo un poco raro y ni siquiera quise hablarle, pero él inició la conversación. Notó mi nerviosismo al responder y escribió: “No te preocupes. Simplemente es algo que me apasiona. También es dinero fácil. Eventualmente, me gustaría tener una relación romántica. Además, nunca participo en las orgías que organizo”.

En todo Mumbai (y en cualquier otra ciudad importante de la India), las orgías y las fiestas sexuales se llevan a cabo en todo su esplendor. Hay orgías para los ricos, para la clase media, para los heterosexuales y para los homosexuales. Y algunas personas, como Raman, hacen un gran esfuerzo para que sucedan.

VICE: Hola, Raman. Cuéntanos, ¿cómo entraste al negocio de las orgías?

Raman: Antes que nada, para mí no solo es un negocio. Siento que soy más como un facilitador. En 2014, estaba en Inglaterra para un proyecto externo, cuando vi por primera vez un anuncio en internet para una orgía, ese era para heterosexuales, pero aún así fui. Estaba extremadamente bien organizada, hasta tenían un clóset para dejar los abrigos. Así que me dio curiosidad hacerlo yo mismo. Cuando regresé a Mumbai, acompañé a muchos amigos homosexuales a diferentes fiestas sexuales, pero solo se enfocaban en el sexo. Yo quería hacer de mis orgías una experiencia saludable, y así comencé a organizarlas en 2016.

¿Cómo se entra en calor en una orgía?

En nuestras fiestas, ponemos mucho esfuerzo en el ambiente. Cuelgo luces y tengo velas aromáticas en los rincones. Tengo un montón de listas de reproducción curadas para estas noches. Principalmente pongo música instrumental como Kenny G, pero cada quien puede poner algo, siempre y cuando me den la canción por escrito primero. La escucho primero para saber si vale la pena ponerla para todos. El trabajo de preparación también incluye tener una pila de condones y lubricante. Sin embargo, cuando la gente se pone creativa también llevan sus propios lubricantes, desde vaselina hasta ghee (una especie de mantequilla), hay de todo.



Dejo que las personas se conozcan. Tenemos una sesión de cocteles en donde nos presentamos. Pero algo bueno de tener solo hombres homosexuales es que romper el hielo no es tan importante. Saben que están ahí por sexo y empiezan casi de inmediato. A partir de ese momento, espero y me aseguro de que todos estén cómodos. En todo momento estoy vestido por completo.



¿En dónde se organizan estas orgías?

En los suburbios de Mumbai. Hay lugares como la Isla Madh que son lo suficientemente accesibles, pero están muy alejadas para esto. Prefiero las habitaciones de hotel porque nadie moelsta, especialmente en Madh, donde los propietarios de hoteles saben que la gente viene a un buen rato. También he organizado un par de orgías en resorts, donde reservamos todo el lugar, la piscina y todo.



Cuando empezamos, apenas veíamos de cinco a seis hombres. Pero con el tiempo, hemos empezado a atraer de 15 a 20 hombres en cada fiesta. Se inscriben varios más, pero me gusta limitarlo a los 20. Tengo que tener cuidado para no causar una conmoción. Cualquier hombre es bienvenido, sin importar el tamaño, la edad o el color. No somos selectivos, pero si encuentras un tipo de cuerpo que te guste, puedes acercarte a ellos y ver si quieren corresponder. Sobre todo con los hombres gay, el sexo es más fácil y, por lo tanto, todos están de acuerdo con la agenda de la noche. Llegan tanto en grupos de solteros como en parejas.



¿Dónde puedo inscribirme para una orgía?

La mayoría de las entradas provienen de sitios de citas para nosotros. Tengo una cuenta en Romeo, Scruff y Grindr. De estas tres plataformas, recibo un montón de mensajes y luego tengo que revisar cada persona (su perfil) de uno en uno. Algunos ya han estado con nosotros antes, así que es más fácil. Pero para la gente nueva, tenemos que ser muy cautelosos.

¿Cuánto pagan las personas que asisten a estas orgías?

Dependiendo de la ubicación, la entrada está entre 10 a 14 dólares. Se les pide que compren sus propios bocadillos y refrescos. Es suficiente trabajo organizar el lugar y demás parafernalia. También tengo que pagarle a ciertas personas para asegurarme de que la operación se realice correctamente. Así es como hemos evitado que vengan policías. Yo gano un mínimo de 115 dólares al mes. No es mucho, pero nunca lo he hecho por el dinero. Si quisiera eso, contrataría a un DJ y lo llamaría una fiesta sexual gay (nota del escritor: generalmente incluyen poppers y aventuras sexuales basadas en temas, y en su mayoría están borrachos). Pero todos sabemos lo mucho que se salen de control.

¿Estableces reglas básicas antes de que comiencen las orgías?

Insisto en que se hagan pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Les pedimos que se hagan análisis de sangre. Tan pronto como entran, les asigno una habitación con otros para que se preparen. La orgía principal pasa en una habitación más grande. Me tomo en serio lo que hago y el sexo seguro es primordial. Hasta ahora, hemos tenido algunos errores en los que el condón se rompe o alguien experimenta fatiga crónica. Si eso sucede, intervengo y me aseguro de que todo esté bien. Durante las orgías hace mucho calor, entonces es probable que alguien se quiera dar un respiro, lo cual me aseguro que suceda. Además, el consentimiento es de suma importancia.



¿Cuáles son las cosas más extrañas que han sucedido en tus orgías?

Tengo muy controlados los eventos. No necesito ningún drama; simplemente celebramos lo bonito de compartir el sexo con los demás. Pero hubo una vez que un chico llevó a su nuevo novio a la orgía, sabiendo que su ex también estaría allí. Eso creó mucha tensión, y el ex trató de golpear al chico nuevo, y tuve que pedirles a los tres que se vistieran y se fueran.



¿Cuántos condones se usan en una noche?

En promedio, de 30 a 40. A veces, hay menos. Pero lo difícil es deshacerse del gran montón de condones. Eso puede levantar sospechas. Pero a veces, las personas son lo suficientemente amables y limpian cuando terminan.

¿Las drogas y el alcohol son parte de la fiesta?

Yo prohíbo fuertemente las drogas. No poppers, no marihuana, no cocaína. Sin embargo, tomar alcohol sí está permitido. Pero tú compras lo que beberás. Muchas de estas fiestas sexuales inducidas por drogas han salido terriblemente mal y la primera regla para mis orgías es la seguridad.



¿Te preocupa que tus amigos y familiares vengan a conocer tus eventos?

Dios,sí. Eso sería el final de todo esto. A veces me da miedo que mi familia o amigos descubran el segundo teléfono que uso específicamente para las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos relacionados con las orgías. Pero hasta ahora no ha pasado nada y así debería seguir en un futuro cercano. La emoción de ver cómo se desarrolla una orgía frente a ti es otra cosa, y eso es lo que me mantiene motivado. Solo me gusta mirar y guardar los recuerdos.

*El nombre fue cambiado a petición del entrevistado.

