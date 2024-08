Las 13 cosas más extrañas que al parecer Donald Trump cree

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Si has vivido consciente desde 2015 hasta hoy, es probable que sepas que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene creencias bastante poco ortodoxas. No estoy hablando del racismo descarado y de la corrupción manifiesta que ha marcado su administración; hablo de las partes extrañas y directas de su cosmovisión. Como cuando dijo, según Stormy Daniels, que odiaba a los tiburones porque son “criaturas repugnantes” y que, “donaría dinero a casi cualquier fundación, pero la única organización benéfica a la que me gustaría donar es aquella que prometió matar a todos los tiburones”.

Videos by VICE

El hecho de haberse convertido en la persona más poderosa del mundo no ha alterado sus percepciones extrañas. En una entrevista el miércoles, Trump afirmó: “Si compras una caja de cereal, tienes que tener una identificación oficial”. Su aparente falta de familiaridad con las compras coincide con el triste hecho de que los ricos y famosos muchas veces no tienen contacto con el mundo de nosotros, los plebeyos: su buen amigo, Tom Brady, probó su primera fresa a la edad de 40 años, Hillary Clinton no ha conducido un automóvil desde 1996, y varias celebridades creen legítimamente que la tierra es plana.

Aún así, a pesar de nuestras expectativas increíblemente bajas para Trump, es el presidente, y pensar en lo que cree es un ejercicio realmente aterrador. Así que viajemos a través de las cosas más jodidas y tontas que el comandante en jefe de los legítimos militares más poderosos del mundo cree:

1. Que necesitas identificación para comprar cereal

En una entrevista con el Daily Caller, Trump insistió en uno de sus temas favoritos: el fraude electoral. “Si compras una caja de cereal, tienes que tener una credencial para votar”, dijo el presidente. “Tratan de avergonzar a todos llamándolos racistas, o cualquier otra cosa que se les ocurra, cuando ustedes son los que quieren tener una credencial para votar. Pero la credencial para votar es algo muy importante”.

Una persona normal que visita semanalmente un supermercado podría decirle que eso del cereal no es cierto. Pero de otra forma, ¿cómo lo podría saber Trump? Creció siendo rico, lo cual hace que nos preguntemos si alguna vez ha ido a una tienda o a un supermercado.

2. Que hacer ejercicio agota la energía finita de tu cuerpo

“Él considera que hacer ejercicio está mal, argumentando que una persona, al igual que una batería, nace con una cantidad limitada de energía”, informó el New Yorker en 2017. Y una biografía del presidente afirma:

Después de la universidad, después de que Trump renunció a sus intereses atléticos personales, llegó a ver el tiempo que pasaba practicando deportes como tiempo perdido. Trump creía que el cuerpo humano era como una batería, con una cantidad finita de energía, que el ejercicio solo agotaba esa energía.

Ni siquiera me voy a molestar en desmentir eso.

3. Que los jóvenes pagan 12 dólares al año por el seguro médico

A pesar de sus promesas de atención médica para todos a lo largo de su campaña, Trump solo ha hecho que los seguros sean más caros para la persona promedio durante su mandato. Tal vez sea porque nunca entendió cuánto le cuesta al estadounidense la atención médica: en una entrevista del New York Times de 2017, el presidente dijo: “Tienes 21 años, empiezas a trabajar y pagas 12 dólares por año de seguro, y para cuando tienes 70, te dan un buen seguro”. En realidad, el seguro les cuesta a los jóvenes al menos 100 dólares al mes.

4. Que el asbesto pudo haber salvado al World Trade Center

Es en serio, en 2012, Trump tuiteó: “Si no hubiéramos eliminado el asbesto ignífugo increíblemente poderoso y lo hubiéramos reemplazado con basura que no funciona, el World Trade Center nunca se habría quemado”.

5. Y que la mafia es la razón por la que pensamos que el asbesto es malo.

Trump afirma lo siguiente en su libro, The Art of the Comeback:

Creo que el movimiento contra el asbesto fue liderado por la mafia, porque a menudo eran las empresas relacionadas con la mafia las que eliminaban el asbesto. Se presionó mucho a los políticos y, como de costumbre, los políticos cedieron.

6. Que los focos ecológicos causan cáncer

Remember, new "environment friendly" lightbulbs can cause cancer. Be careful– the idiots who came up with this stuff don't care. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Recuerden que, los nuevos focos “ecológicos” pueden causar cáncer. Tengan cuidado– a los idiotas que se les ocurrió esto no les importa.

If Scotland doesn’t stop insane policy of obsolete, bird killing wind turbines, country will be destroyed. @AlexSalmond @AberdeenCC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2014

7. Que dormir es malo

Trump muchas veces se ha jactado de solo dormir cuatro horas por noche, y honestamente, se nota. “No duermas más de lo que debes”, dijo en su libro de 2004, Think Like a Billionaire. “Normalmente duermo unas cuatro horas por noche… y eso me da una ventaja competitiva. Tengo amigos exitosos que duermen diez horas por noche, y les pregunto: ‘¿Cómo puedes competir contra gente como yo si yo solo duermo cuatro horas? Rara vez se puede hacer”.

8. Que “mandar emails es para los débiles”

En Think Like a Billionaire, Trump también advierte contra los males de la tecnología.

“No dependas de la tecnología”, aconseja Trump. “Si tienes algo importante que decir, mira a la persona a los ojos y díselo. Y si no puede llegar, levanta el teléfono y asegúrate de que escuche la sinceridad en tu voz. Mandar emails es para los débiles”.

La próxima vez que Trump tuitee algo, espero que piense en eso.

9. Que las vacunas causan autismo

En un debate sobre el Partido Republicano de 2015, Trump dijo: “Estoy totalmente a favor de las vacunas”, sin embargo, afirmó la siguiente información falsa sobre éstas:

“Agarran a los bebés hermosos y los pinchan; es decir, parece que eso está hecho para un caballo, no para un niño, y ha habido muchos casos, personas que trabajan para mí, el otro día, un niño hermoso, de 2 años, fue a recibir la vacuna y regresó y una semana después tuvo una fiebre tremenda, se puso muy, muy enfermo, ahora es autista”.

10. Que la energía eólica es mala porque mata aves

Tal como está establecido, Trump no es fan de la energía respetuosa con el medio ambiente. Basta con mirar sus reflexiones sobre los aerogeneradores:

Wind turbines are not only killing millions of birds, they are killing the finances & environment of many countries & communities. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Las turbinas eólicas no solo están matando a millones de aves, están matando la economía y el medio ambiente de muchos países y comunidades.

If Scotland doesn’t stop insane policy of obsolete, bird killing wind turbines, country will be destroyed. @AlexSalmond @AberdeenCC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2014

Si Escocia no detiene la política de turbinas eólicas obsoletas, que matan aves, el país será destruído.

A diferencia de algunas de las otras creencias de Trump, este es al menos un mito reconocido, pero sigue siendo un mito: las muertes de aves debido a las turbinas son relativamente raras.

11. Que saludar de mano es malo

Como un germafóbico famoso, Trump ha dicho que “el simple acto de dar la mano” es “bárbaro” y una “maldición de la sociedad estadounidense”.

12. Al parecer odia a los perros

Llamar a otras personas “perros” es uno de los insultos de Trump, y según el Washington Post, es porque “tiene una aversión a los perros y otras mascotas” y, por lo tanto, “considera que las comparaciones caninas se encuentran entre sus insultos más devastadores”.

13. Que es más popular que Abraham Lincoln

En julio, Trump citó una encuesta imaginaria en la que descubrió que era un presidente republicano más popular que Abraham Lincoln. “Acaba de salir una encuesta que dice que soy la persona más popular en la historia del Partido Republicano: el 92 por ciento. Venciendo a Lincoln. Le gané”, dijo Trump.

Sigue a Eve Peyser en Twitter e Instagram.